Доналд Тръмп предупреждава за Трета световна война

П резидентът Доналд Тръмп отправи предупреждение относно продължаващата война между Русия и Украйна, като посочи, че такива конфликти могат да ескалират до световни войни, съобщава Newsweek.
(Във видеото: Тръмп ще изпрати в Европа представител за преговори за Украйна, ако има реален шанс за мир)
„Подобни неща могат да доведат до Трета световна война. И аз го казах преди няколко дни – всички играят игри, но в крайна сметка ще се стигне до Трета световна война. И не искаме това да се случи“, заяви Тръмп пред репортери в Овалния кабинет в четвъртък.
Той добави, че САЩ „работят много усърдно“ по усилията си да посредничат за мирно споразумение, което, според него, има подкрепата на двете страни – с изключение на украинския президент Володимир Зеленски.
Зеленски отдавна заявява, че Киев няма да се съгласи да предаде територии на Русия, което е част от предложението на Тръмп.