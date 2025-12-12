Свят

Доналд Тръмп предупреждава за Трета световна война

„Подобни неща могат да доведат до Трета световна война. И аз го казах преди няколко дни – всички играят игри, но в крайна сметка ще се стигне до Трета световна война. И не искаме това да се случи“, заяви Тръмп

12 декември 2025, 13:04
П резидентът Доналд Тръмп отправи предупреждение относно продължаващата война между Русия и Украйна, като посочи, че такива конфликти могат да ескалират до световни войни, съобщава Newsweek.

„Подобни неща могат да доведат до Трета световна война. И аз го казах преди няколко дни – всички играят игри, но в крайна сметка ще се стигне до Трета световна война. И не искаме това да се случи“, заяви Тръмп пред репортери в Овалния кабинет в четвъртък.

Той добави, че САЩ „работят много усърдно“ по усилията си да посредничат за мирно споразумение, което, според него, има подкрепата на двете страни – с изключение на украинския президент Володимир Зеленски.

Зеленски отдавна заявява, че Киев няма да се съгласи да предаде територии на Русия, което е част от предложението на Тръмп.

Свят Преди 19 минути

Предварително записаното послание ще бъде излъчено в 20:00 ч. тази вечер. Кралското семейство публикува кратък тийзър на видеото в социалните си мрежи

България Преди 47 минути

Това е планирано техническо прекъсване за превалутиране и настройване на нашите системи, съобщи един от операторите

Свят Преди 1 час

„Не е наша работа, когато става дума за избори, да решаваме кой ще бъде лидерът на дадена държава, това е работа на хората от тази държава“, категорична е председателят на ЕК

Любопитно Преди 1 час

12 декември е огледална дата – ден, когато желанията се чуват по-силно и мислите се материализират: Запишете желанието си на ръка, определете първата стъпка, визуализирайте резултата и пазете намерението за себе си

.

Любопитно Преди 1 час

Свят Преди 1 час

Носителят на награда БАФТА беше известен с майсторските си имитации на известни личности

Любопитно Преди 2 часа

Bad Bunny се подхлъзна и падна на сцената по време на концерт в Мексико Сити, но феновете му продължиха песента и му помогнаха да възобнови изпълнението

България Преди 2 часа

„Първите дни на декември в „Люлин“ бяха трудни. И е важно да го кажа открито. Не беше добре. И аз поемам отговорност“, заяви столичният кмет Васил Терзиев

България Преди 2 часа

Свят Преди 2 часа

Това съобщи Националния институт за изследвания и разработки в областта на физиката на Земята (INCDFP

България Преди 2 часа

„В Министерството на здравеопазването не е постъпвала информация, съдържаща резултати от проведено от Софийския университет проучване, поради което не бихме могли да изразим становище по същество“

Любопитно Преди 2 часа

Сидни Суини категорично отрече слуховете за пластична хирургия, заявявайки в няколко интервюта, че външността ѝ е естествена и че иска да вдъхновява жените да бъдат уверени в себе си

България Преди 2 часа

Инцидентите са станали между септември и декември 2025 г. в София и Велинград

Любопитно Преди 3 часа

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

България Преди 3 часа

При акцията са задържани няколко служители

България Преди 3 часа

Досега специален прокурор беше Даниела Талева, но нейният двугодишен мандат изтече

