30 секунди, които решиха всичко: Как крадците на Лувъра избягаха от полицията

Мария Корина Мачадо избяга с перука и рибарска лодка, за да стигне Нобеловата церемония

Зеленски: САЩ искат Украйна да се оттегли от Донбас и да създаде "свободна икономическа зона"

П резидентът Доналд Тръмп отправи предупреждение относно продължаващата война между Русия и Украйна, като посочи, че такива конфликти могат да ескалират до световни войни, съобщава Newsweek .

(Във видеото: Тръмп ще изпрати в Европа представител за преговори за Украйна, ако има реален шанс за мир)

„Подобни неща могат да доведат до Трета световна война. И аз го казах преди няколко дни – всички играят игри, но в крайна сметка ще се стигне до Трета световна война. И не искаме това да се случи“, заяви Тръмп пред репортери в Овалния кабинет в четвъртък.

Той добави, че САЩ „работят много усърдно“ по усилията си да посредничат за мирно споразумение, което, според него, има подкрепата на двете страни – с изключение на украинския президент Володимир Зеленски.

Зеленски отдавна заявява, че Киев няма да се съгласи да предаде територии на Русия, което е част от предложението на Тръмп.