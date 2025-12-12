Проблеми с плащането с някои ваучери за храна на Нова Година

З а проблеми с плащането с електронните ваучери за храна, предупреди един от операторите, съобщи Pariteni.bg.

Плащанията с карти Pluxee няма да бъдат възможни от 22:00 ч. на 31.12.2025 г. до 12:00 ч. на 02.01.2026 г.

Това е планирано техническо прекъсване за превалутиране и настройване на нашите системи. Тъй като картовите плащания зависят от банковата система, прекъсването може да се удължи при забавяния в работата на банките и ПОС терминалите, заявиха от Pluxee.

Бихме искали да те уверим, че тази промяна ще се случи напълно автоматично за теб. Всички необходими настройки по системите на Pluxee ще бъдат извършени от нас - oт теб не се изискват допълнителни действия, допълват от оператора.

До 31.12.2025 г. плащанията с карти Pluxee се извършват в български лева, а от 02.01.2026 г. – в евро. Балансите по картите и всички операции ще бъдат автоматично конвертирани в евро по официалния фиксиран курс 1 евро = 1,95583 лева със закръгляне до втория знак.

В мобилно приложение и в уеб портала за ваучери за храна двойната визуализация лева/евро вече е налична и за удобство ще остане до 08.08.2026 г.

Хартиените ваучери в лева остават валидни и могат да се използват в търговската мрежа и през 2026 г. до срока им на валидност, обозначен на лицевата страна на всеки ваучер.