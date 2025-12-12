Принцеса Виктория впечатли с мускули на Нобеловите награди

Кой е най-възрастният финалист от “Игри на волята” в историята на предаването в целия свят? (ВИДЕО)

Н е само защото стандартът за красота се измества от слабост към силно и стегнато тяло, но най-вече заради здравето. Лекари и треньори са единодушни: жените трябва да правят силови тренировки – особено преди и по време на менопаузата – за да защитят костите си и да се чувстват по-добре.

Елза Патаки, Ева Лонгория и Ванеса Лоренцо, наред с други известни личности, от години са посланици на този тип тренировки, а тенденцията вече е достигнала и до кралските семейства, пише HOLA!

Докато кралица Летисия отдавна е вдъхновение за поддържане на стегната фигура, особено в областта на раменете и ръцете, сега към нея се присъединява и принцеса Виктория, която демонстрира собствената си отлична форма.

Източник: Getty Images

Рокля без презрамки, която разкрива впечатляваща фигура

Тази седмица Швеция и Норвегия отбелязаха едно от най-важните годишни събития – церемонията по връчването на Нобеловите награди. Гала вечерите в Стокхолм и Осло представиха изящни диадеми, рокли с история и, разбира се, впечатляващото присъствие на престолонаследницата принцеса Виктория.

Дъщерята на крал Карл XVI Густав и кралица Силвия носеше рокля, принадлежала на майка ѝ, която тя е обличала за същия повод преди 31 години. Изработеният по поръчка модел от кутюрието Жак Цендер впечатлява с архитектурно деколте без презрамки, което разкрива раменете и ръцете. Така ясно се вижда, че принцеса Виктория е в по-добра форма от всякога: трапецовидните и делтоидните мускули, бицепсите, трицепсите и мускулите на гърба са перфектно оформени.

Това тонизиране е резултат от силови тренировки, насочени именно към тези области – независимо дали във фитнеса с машини и лостове, или у дома.

Успехът е в комбинирането на различни спортове

За да постигнете рамене и ръце като тези на принцеса Виктория или кралица Летисия, е важно силовите тренировки да се комбинират с други активности, които помагат за поддържане на здравословно тегло. Това може да включва бягане, плуване, колоездене или просто бързо ходене – по 15 000 крачки на ден.

Храненето е също толкова важно: за изграждане на мускули е нужен правилен баланс от въглехидрати, здравословни мазнини и протеини – „мускулното гориво“, което трябва да се попълни след тренировка.

Принцеса Виктория винаги е била спортен ентусиаст. Смята се, че тренира пет пъти седмично, като не се ограничава само със силови упражнения – тя бяга, плува, играе голф и язди. Освен това има най-добрия фитнес експерт до себе си: принц Даниел, съпругът ѝ, е бивш личен треньор и собственик на верига фитнес зали. Така двамата се запознават, тренират заедно и, по всичко личи, продължават тази традиция.

Трансформацията ѝ за 12 месеца

Сравнявайки снимките от 10 декември 2025 г. с тези от миналата година, ясно се вижда, че принцеса Виктория се е посветила на силовите тренировки през последните дванадесет месеца. Тя рядко се появява в рокли или блузи без ръкави, но още през лятото се забеляза, че ръцете ѝ изглеждат по-стегнати.

Окончателната трансформация обаче дойде тази есен. С появата си на церемонията по връчване на Нобеловата награда принцеса Виктория Шведска се утвърди като най-атлетичната европейска кралска особа за сезона.