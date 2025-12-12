Любопитно

Принцеса Виктория впечатли с мускули на Нобеловите награди

Принцеса Виктория винаги е била спортен ентусиаст - смята се, че тренира пет пъти седмично, като не се ограничава само със силови упражнения - тя бяга, плува, играе голф и язди

12 декември 2025, 13:29
Звездите от Big Brother отговарят на заглавията в жълтата преса! (ВИДЕО)

Звездите от Big Brother отговарят на заглавията в жълтата преса! (ВИДЕО)
Сидни Суини разкри истински ли са гърдите ѝ на тест с детектор на лъжата

Сидни Суини разкри истински ли са гърдите ѝ на тест с детектор на лъжата
С какво Мирослав успя да надвие всички и да спечели “Игри на волята” 7? (ВИДЕО)

С какво Мирослав успя да надвие всички и да спечели “Игри на волята” 7? (ВИДЕО)
Чикагото от “Игри на волята”: Не обичам да задържам нищо в себе си, директен и откровен съм с всички! (ВИДЕО)

Чикагото от “Игри на волята”: Не обичам да задържам нищо в себе си, директен и откровен съм с всички! (ВИДЕО)
Предаде ли се Алекс в последната си битка в “Игри на волята”?

Предаде ли се Алекс в последната си битка в “Игри на волята”?
Калин Врачански пред Мон Дьо: Бащинството ме научи, че нищо не знам за любовта

Калин Врачански пред Мон Дьо: Бащинството ме научи, че нищо не знам за любовта
Какво се обърка в последната битка на Чикагото от “Игри на волята”? (ВИДЕО)

Какво се обърка в последната битка на Чикагото от “Игри на волята”? (ВИДЕО)
Кой е най-възрастният финалист от “Игри на волята” в историята на предаването в целия свят? (ВИДЕО)

Кой е най-възрастният финалист от “Игри на волята” в историята на предаването в целия свят? (ВИДЕО)

Н е само защото стандартът за красота се измества от слабост към силно и стегнато тяло, но най-вече заради здравето. Лекари и треньори са единодушни: жените трябва да правят силови тренировки – особено преди и по време на менопаузата – за да защитят костите си и да се чувстват по-добре.

Елза Патаки, Ева Лонгория и Ванеса Лоренцо, наред с други известни личности, от години са посланици на този тип тренировки, а тенденцията вече е достигнала и до кралските семейства, пише HOLA!

Докато кралица Летисия отдавна е вдъхновение за поддържане на стегната фигура, особено в областта на раменете и ръцете, сега към нея се присъединява и принцеса Виктория, която демонстрира собствената си отлична форма.

Източник: Getty Images
  • Рокля без презрамки, която разкрива впечатляваща фигура

Тази седмица Швеция и Норвегия отбелязаха едно от най-важните годишни събития – церемонията по връчването на Нобеловите награди. Гала вечерите в Стокхолм и Осло представиха изящни диадеми, рокли с история и, разбира се, впечатляващото присъствие на престолонаследницата принцеса Виктория.

Дъщерята на крал Карл XVI Густав и кралица Силвия носеше рокля, принадлежала на майка ѝ, която тя е обличала за същия повод преди 31 години. Изработеният по поръчка модел от кутюрието Жак Цендер впечатлява с архитектурно деколте без презрамки, което разкрива раменете и ръцете. Така ясно се вижда, че принцеса Виктория е в по-добра форма от всякога: трапецовидните и делтоидните мускули, бицепсите, трицепсите и мускулите на гърба са перфектно оформени.

Това тонизиране е резултат от силови тренировки, насочени именно към тези области – независимо дали във фитнеса с машини и лостове, или у дома. 

Принцеса Виктория демонстрира впечатляваща форма (СНИМКИ)
10 снимки
Принцеса Виктория
Принцеса Виктория
Принцеса Виктория
Принцеса Виктория
  • Успехът е в комбинирането на различни спортове

За да постигнете рамене и ръце като тези на принцеса Виктория или кралица Летисия, е важно силовите тренировки да се комбинират с други активности, които помагат за поддържане на здравословно тегло. Това може да включва бягане, плуване, колоездене или просто бързо ходене – по 15 000 крачки на ден.

Храненето е също толкова важно: за изграждане на мускули е нужен правилен баланс от въглехидрати, здравословни мазнини и протеини – „мускулното гориво“, което трябва да се попълни след тренировка.

Принцеса Виктория винаги е била спортен ентусиаст. Смята се, че тренира пет пъти седмично, като не се ограничава само със силови упражнения – тя бяга, плува, играе голф и язди. Освен това има най-добрия фитнес експерт до себе си: принц Даниел, съпругът ѝ, е бивш личен треньор и собственик на верига фитнес зали. Така двамата се запознават, тренират заедно и, по всичко личи, продължават тази традиция.

  • Трансформацията ѝ за 12 месеца

Сравнявайки снимките от 10 декември 2025 г. с тези от миналата година, ясно се вижда, че принцеса Виктория се е посветила на силовите тренировки през последните дванадесет месеца. Тя рядко се появява в рокли или блузи без ръкави, но още през лятото се забеляза, че ръцете ѝ изглеждат по-стегнати.

Окончателната трансформация обаче дойде тази есен. С появата си на церемонията по връчване на Нобеловата награда принцеса Виктория Шведска се утвърди като най-атлетичната европейска кралска особа за сезона.

Силови тренировки Принцеса Виктория Кралски особи Здраве Фитнес Стегнато тяло Нобелови награди
Последвайте ни
Президентът обяви кога започват консултациите с политическите сили

Президентът обяви кога започват консултациите с политическите сили

ЕК: България въвежда еврото от 1 януари, решението остава в сила

ЕК: България въвежда еврото от 1 януари, решението остава в сила

Депутатите решиха за оставката на кабинета „Желязков“

Депутатите решиха за оставката на кабинета „Желязков“

Принцеса Виктория впечатли с мускули на Нобеловите награди

Принцеса Виктория впечатли с мускули на Нобеловите награди

БНБ: Запазват се рисковете за банките у нас

БНБ: Запазват се рисковете за банките у нас

pariteni.bg
Милиардери с фамилия Peugeot се борят за власт в Stellantis

Милиардери с фамилия Peugeot се борят за власт в Stellantis

carmarket.bg
6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа
Ексклузивно

6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа

Преди 6 дни
Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи
Ексклузивно

Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи

Преди 6 дни
МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ
Ексклузивно

МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ "Чернобил" е повреден

Преди 6 дни
Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден
Ексклузивно

Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден

Преди 6 дни

Виц на деня

-Мамо, ние от къде сме произлезли? -От Адам и Ева. -А тате защо вика, че от маймуните? -Това е неговата рода.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Стачка срещу проектобюджета за 2026 г. парализира Италия

Стачка срещу проектобюджета за 2026 г. парализира Италия

Свят Преди 11 минути

В Неапол и Милано линиите на метрото не работят

Блясък в Лондон: Сигорни Уийвър и звездите от „Аватар“ впечатлиха на премиерата на филма

Блясък в Лондон: Сигорни Уийвър и звездите от „Аватар“ впечатлиха на премиерата на филма

Любопитно Преди 13 минути

Сигорни Уийвър беше сред най-стилните звезди на лондонската премиера на „Аватар: Огън и пепел“, където редица знаменитости впечатлиха с елегантни и запомнящи се визии на червения килим

OpenAI пусна най-бързия и умен AI алгоритъм досега

OpenAI пусна най-бързия и умен AI алгоритъм досега

Технологии Преди 48 минути

Той е насочен към професионални задачи и AI агенти

Миокардит след COVID ваксина - ново изследване обяснява причината

Миокардит след COVID ваксина - ново изследване обяснява причината

Свят Преди 54 минути

Лекари посочват, че усложнението обикновено е леко и преминава само, без лечение

Урсула фон дер Лайен

„Не се меси в европейската демокрация“ – Фон дер Лайен нападна Тръмп

Свят Преди 1 час

„Не е наша работа, когато става дума за избори, да решаваме кой ще бъде лидерът на дадена държава, това е работа на хората от тази държава“, категорична е председателят на ЕК

Огледална дата 12.12: Магия за сбъдване на най-дълбокото ви желание

Огледална дата 12.12: Магия за сбъдване на най-дълбокото ви желание

Любопитно Преди 1 час

12 декември е огледална дата – ден, когато желанията се чуват по-силно и мислите се материализират: Запишете желанието си на ръка, определете първата стъпка, визуализирайте резултата и пазете намерението за себе си

<p>Почина актьорът и комик&nbsp;Стенли Бакстър</p>

Легендарният актьор и комик Стенли Бакстър почина на 99 години

Свят Преди 1 час

Носителят на награда БАФТА беше известен с майсторските си имитации на известни личности

<p>Зеленски: САЩ искат Украйна да се оттегли от Донбас</p>

Зеленски: САЩ искат Украйна да се оттегли от Донбас и да създаде "свободна икономическа зона"

Свят Преди 1 час

Новото предложение на САЩ предвижда Украйна да се изтегли от своята територия в Донбас, без руснаците да настъпват, създавайки неутрална зона

Доналд Тръмп предупреждава за Трета световна война

Доналд Тръмп предупреждава за Трета световна война

Свят Преди 1 час

„Подобни неща могат да доведат до Трета световна война. И аз го казах преди няколко дни – всички играят игри, но в крайна сметка ще се стигне до Трета световна война. И не искаме това да се случи“, заяви Тръмп

Bad Bunny падна на сцената по време на концерт (ВИДЕО)

Bad Bunny падна на сцената по време на концерт (ВИДЕО)

Любопитно Преди 2 часа

Bad Bunny се подхлъзна и падна на сцената по време на концерт в Мексико Сити, но феновете му продължиха песента и му помогнаха да възобнови изпълнението

Васил Терзиев

София овладява кризата с отпадъците: „Люлин“ вече е на редовен режим

България Преди 2 часа

„Първите дни на декември в „Люлин“ бяха трудни. И е важно да го кажа открито. Не беше добре. И аз поемам отговорност“, заяви столичният кмет Васил Терзиев

Земетресение разлюля Вранча в Румъния

Земетресение разлюля Вранча в Румъния

Свят Преди 2 часа

Това съобщи Националния институт за изследвания и разработки в областта на физиката на Земята (INCDFP

Висока концентрация на бактерии в топла вода - здравният министър с първи коментар

Висока концентрация на бактерии в топла вода - здравният министър с първи коментар

България Преди 2 часа

„В Министерството на здравеопазването не е постъпвала информация, съдържаща резултати от проведено от Софийския университет проучване, поради което не бихме могли да изразим становище по същество“

"Ще поръчам на някой да те залее с киселина и ще те прегазя с колата" - мъж е в ареста за системно нападение и заплахи над жена

"Ще поръчам на някой да те залее с киселина и ще те прегазя с колата" - мъж е в ареста за системно нападение и заплахи над жена

България Преди 2 часа

Инцидентите са станали между септември и декември 2025 г. в София и Велинград

„Условно правосъдие“ в „Темата на NOVA“

„Условно правосъдие“ в „Темата на NOVA“

Любопитно Преди 3 часа

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

Пламен Максимов

Задържаха началника на столичното Пето РУ

България Преди 3 часа

При акцията са задържани няколко служители

Всичко от днес

От мрежата

5 празнични съвета за щастлива котка тази Коледа

dogsandcats.bg

Как да познаем на колко години е едно куче

dogsandcats.bg
1

Насекомоядните птици у нас намаляват

sinoptik.bg
1

Хванаха усойница в центъра на Смолян

sinoptik.bg

Ще има ли сватба? Давид от Big Brother и любимата му отговарят!

Edna.bg

Как да оцелееш по Коледа без мъж ... и дори да си изкараш страхотно!

Edna.bg

Бивш защитник на ЦСКА: Надхитрих Дембеле, с голям кеф се радвахме на „Герена“

Gong.bg

Организират турнир и търг в подкрепа на Любо Пенев

Gong.bg

Президентът обяви кога започва консултации с партиите

Nova.bg

ЕК: България е изпълнила критериите за еврозоната и на 1 януари ще стане член

Nova.bg