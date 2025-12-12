Мария Корина Мачадо избяга с перука и рибарска лодка, за да стигне Нобеловата церемония

В енецуелската опозиционна лидерка Мария Корина Мачадо се е дегизирала с перука, за да премине десет военни контролни пункта, а след това се е качила на рибарска лодка посред нощ, за да избяга от социалистическата страна и да получи Нобелова награда за мир, съобщиха източници в четвъртък, 11 декември.

Мачадо е предприела своето дръзко и продължило дни тайно пътуване до Норвегия. Тя е прекосила бурното открито море, преди да се качи на частен самолет, подпомогната от екип частни американски спасители, съобщи New York Post.

Мария Корина Мачадо ще занесе Нобеловата си награда за мир във Венецуела

„Тя е голяма мишена“, заяви пред медията Брайън Стърн, ветеран от американските специални части, който ѝ е помогнал да избяга от страната. „Това не е случаен магазинер, който вече не иска да живее във Венецуела. Това е като да се движиш с рок звезда“, каза Стърн, който работи за спасителната фирма Grey Bull.

Дъщерята на Мария Корина Мачадо прие Нобеловата награда за мир от нейно име

58-годишната активистка, която спечели Нобелова награда за неуморната си работа срещу авторитарния президент Николас Мадуро, е започнала опасното си пътуване от предградие на Каракас, където се е криела, в понеделник следобед, 8 декември.

След това е сложила перуката си за прикритие, за да премине през поредица от изключително напрегнати военни контролно-пропускателни пунктове, което ѝ е отнело около 10 часа, според Wall Street Journal. След като ги е преминала, се е отправила към рибарско селище и се е качила на дървена рибарска лодка около 5 ч. сутринта във вторник, разказаха пред изданието източници, близки до операцията.

Политическата дисидентка и двама нейни „спътници“ са се борили със силен вятър и бурни води, за да прекосят Карибско море до Кюрасао, където е пристигнала във вторник в 15:00 ч., съобщава вестникът. Там е била посрещната от частен изпълнител, специализиран в „извеждане на хора от опасни зони“ и осигурен от администрацията на Тръмп, разкри вътрешен източник.

След като си е починала през нощта, се е качила на частен самолет, изпратен от сътрудник от Маями, и е отлетяла за Осло, където в сряда сутринта се е провела церемонията по връчване на Нобеловата награда.

Мачадо, която месеци наред се е криела, за да избегне заплахи от собственото си правителство, е пристигнала едва след церемонията и дъщеря ѝ е приела наградата от нейно име.

Когато най-накрая е пристигнала в Осло, Мачадо е застанала на балкона на централния хотел Grand в града и е помахала на привържениците си. Привърженици са викали „valiente!“ (от испански: „смела!“) и с радост са пели венецуелския национален химн пред хотела ѝ.

„Все още се опитвам да повярвам, че най-накрая съм тук, в Осло“, заяви Мачадо в интервю за BBC рано в четвъртък.

Мария Корина Мачадо

Мария Корина Мачадо, родена на 7 октомври 1967 г., е видна венецуелска политичка и опозиционен лидер, посветила се на насърчаването на демократичните права и свободни избори. Тази неуморна дейност срещу авторитарния президент Николас Мадуро я превърна в мишена на редица официални мерки и репресии.Един от най-конкретните примери за официален отговор срещу Мачадо е наложената ѝ 10-годишна забрана за пътуване от венецуелските власти. Тази мярка ефективно я изолира в страната и цели да ограничи международното ѝ влияние. На 9 януари тази година, Мачадо бе задържана за кратко по време на протест в Каракас – действие, което демонстрира пряката и продължаваща намеса на правителството срещу нейната дейност.

През последните месеци напрежението ескалира дотам, че Мачадо е принудена да живее в скривалище от август 2024 г., за да избегне директни заплахи от собственото си правителство. Официалната реторика също се втвърди, като президентът Николас Мадуро публично я нарече "демонична вещица". След обявяването на Нобеловата награда за мир на Мачадо, венецуелското правителство реагира с още един значителен дипломатически ход, затваряйки посолството си в Осло.