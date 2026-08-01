Киев разкри как Русия използва кризата в Сеута срещу ЕС

И нтензивна руска пропагандна кампания в цяла Европа използва изображения от испанския ексклав Сеута, за да сее дестабилизация.
Това съобщи изпълняващият длъжността външен министър на Украйна Андрий Сибига в X.
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„Установихме интензивна руска пропагандна кампания в Европа, която използва снимки от Сеута, за да сее дестабилизация. Има повече от 1500 публикации в медии, идентифицирани от анализаторите като проруска мрежа, водена от "Правда" и "РТ". Испанското издание на "Правда" е публикувалo почти 300 от тях. Всяко чуждоезиково издание на "РТ" е разпространило над 25 материала по темата“, обясни Сибига.
We have detected an intensive Russian propaganda campaign across Europe using pictures from Ceuta to sow destabilization.— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) July 31, 2026
There have been more than 1,500 publications on outlets identified by analysts as a pro-Russian network, led by Pravda and RT. Pravda Spanish has posted… pic.twitter.com/lpy2GLPBXU
Той добави, че Москва от години използва миграцията и други чувствителни теми, за да подхранва страх и да дестабилизира европейските държави.
„Не става дума за самата ситуация, а за начина, по който Русия се опитва да използва всяка тема, която може да обслужи нейните цели. Единственият начин обществото да бъде защитено от това вмешателство е то да бъде прекъснато“, заяви украинският дипломат.
Според Сибига всички руски пропагандни ресурси трябва да бъдат напълно забранени във всяка европейска държава, която приема националната си сигурност сериозно.
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Припомняме, че през последните дни около 60 000 мигранти, предимно млади мъже, нахлуха от Мароко в испанския ексклав Сеута в Северна Африка заради слух, че Върховният съд на Испания е забранил депортирането на нелегално пребиваващите. След като стана ясно, че информацията не е вярна и хората няма къде да бъдат настанени в Сеута, те започнаха да напускат ексклава, като мароканските власти ги извозват с автобуси. По време на кризата се стигна до сблъсъци между мигрантите и полицията, като най-малко 67 души са загинали, много от които са се удавили, опитвайки се да преплуват от Мароко до испанската територия.