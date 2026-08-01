Киев разкри как Русия използва кризата в Сеута срещу ЕС

И нтензивна руска пропагандна кампания в цяла Европа използва изображения от испанския ексклав Сеута, за да сее дестабилизация.

Това съобщи изпълняващият длъжността външен министър на Украйна Андрий Сибига в X.

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„Установихме интензивна руска пропагандна кампания в Европа, която използва снимки от Сеута, за да сее дестабилизация. Има повече от 1500 публикации в медии, идентифицирани от анализаторите като проруска мрежа, водена от "Правда" и "РТ". Испанското издание на "Правда" е публикувалo почти 300 от тях. Всяко чуждоезиково издание на "РТ" е разпространило над 25 материала по темата“, обясни Сибига.

We have detected an intensive Russian propaganda campaign across Europe using pictures from Ceuta to sow destabilization.



There have been more than 1,500 publications on outlets identified by analysts as a pro-Russian network, led by Pravda and RT. Pravda Spanish has posted… pic.twitter.com/lpy2GLPBXU — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) July 31, 2026

Той добави, че Москва от години използва миграцията и други чувствителни теми, за да подхранва страх и да дестабилизира европейските държави.

„Не става дума за самата ситуация, а за начина, по който Русия се опитва да използва всяка тема, която може да обслужи нейните цели. Единственият начин обществото да бъде защитено от това вмешателство е то да бъде прекъснато“, заяви украинският дипломат.

Според Сибига всички руски пропагандни ресурси трябва да бъдат напълно забранени във всяка европейска държава, която приема националната си сигурност сериозно.

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Припомняме, че през последните дни около 60 000 мигранти, предимно млади мъже, нахлуха от Мароко в испанския ексклав Сеута в Северна Африка заради слух, че Върховният съд на Испания е забранил депортирането на нелегално пребиваващите. След като стана ясно, че информацията не е вярна и хората няма къде да бъдат настанени в Сеута, те започнаха да напускат ексклава, като мароканските власти ги извозват с автобуси. По време на кризата се стигна до сблъсъци между мигрантите и полицията, като най-малко 67 души са загинали, много от които са се удавили, опитвайки се да преплуват от Мароко до испанската територия.