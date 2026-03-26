Свят

Руски дрон се разби в Румъния, Букурещ вдигна изстребители

При инцидента няма пострадали хора и не са нанесени щети

26 март 2026, 10:16
Р уски военен дрон е навлязъл в румънското въздушно пространство и се е разбил на територията на Румъния, след като е бил отклонен от украинската противовъздушна отбрана, съобщи румънското Министерство на отбраната, цитирано от Аджерпрес.

Румъния откри фрагменти от предполагаем руски дрон на своя територия

При инцидента няма пострадали хора и не са нанесени щети.

Дронът е навлязъл във въздушното пространство на Румъния в 0:44 ч. тази нощ в дълбочина от около 4 км и се е разбил край селището Паркеш в румънския окръг Тулча.

Дронове нарушиха въздушното пространство на Румъния

По-рано, малко след полунощ два румънски изтребителя F-16 са излетели от военновъздушната база в Борча за наблюдение на ситуацията в условията на новата атака с дронове от страна на Русия срещу цивилни цели и инфраструктура в Украйна в близост до речната граница с Румъния край окръг Тулча. В 0:35 ч. до населението в северната част на окръг Тулча е било издадено предупреждение чрез системата РО-АЛЪРТ (RO-ALERT).

Източник: БТА, Петър Къдрев    
Румъния Украинска противовъздушна отбрана Разбил се дрон Румънско въздушно пространство Руски дрон Окръг Тулча Руски атаки Военен инцидент RO-ALERT
Последни новини

Двама загинали при ракетна атака над Абу Даби

Двама загинали при ракетна атака над Абу Даби

Свят Преди 16 минути

Още трима души са ранени

.

Страх от бежанска вълна: Австралия забрани влизането на ирански туристи с валидни визи

Свят Преди 23 минути

Правителството на Антъни Албанезе предприе безпрецедентна стъпка, като анулира валидните визи на хиляди иранци заради опасения, че те няма да се завърнат в родината си след края на почивката си

,

Жената, обвинена в стрелба по дома на Риана, пледира невинна

Любопитно Преди 49 минути

Стряскащи разкрития в съда в Лос Анджелис: 35-годишната Иванна Ортис е обвинена в опит за убийство на поп иконата, рапъра ASAP Rocky и трите им малки деца, след като е изстреляла десетки патрони с полуавтоматична пушка

YouTube и Meta загубиха историческо дело, което може да промени социалните мрежи

YouTube и Meta загубиха историческо дело, което може да промени социалните мрежи

Технологии Преди 56 минути

Двете компании бяха признати за отговорни от съдебно жури, че не са изпълнили качествено задълженията си да предупредят потребителите за рисковете от използването на техните услуги и това може да промени сектора и как той ще бъде регулиран

Милена Ал Кюрди от Hell’s Kitchen: Намерих себе си в сладкарството и това е моят път! (ВИДЕО

Милена Ал Кюрди от Hell’s Kitchen: Намерих себе си в сладкарството и това е моят път! (ВИДЕО

Любопитно Преди 1 час

13-годишно момче с опасност за живота след инцидент с тротинетка в Бургас

13-годишно момче с опасност за живота след инцидент с тротинетка в Бургас

България Преди 1 час

В резултат на инцидента момчето е със сътресение на мозъка

<p>Кметът на Кърджали и партийни симпатизанти опитали да нахлуят в РПУ заради задържан за купен вот</p>

Министър Дечев: Кметът на Кърджали и партийни симпатизанти опитали да нахлуят в РПУ заради задържан за купен вот

България Преди 1 час

Според министъра СГП бързо е иззела преписката по сигнала на Теодора Георгиева, разпитвани са служители на ГДБОП

<p>Схеми за изборни измами разкрити във Великотърновско</p>

Акция срещу купуване на гласове и изборни престъпления във Великотърновско

Парламентарни избори Преди 2 часа

Полицията проверява села около Стражица, задържани са 3 души с наркотици, други 10 се издирват

<p>Белият дом мълчи за &quot;тайния план&quot; за Иран</p>

Белият дом запазва мълчание относно американския план за Иран

Свят Преди 3 часа

Египет потвърди съществуването на 15-точков проект, преговорите продължават

<p>Нови жертви след руски атаки в Украйна</p>

Руски атаки в Украйна - жертви в Харков и щети по пристанището в Измаил

Свят Преди 3 часа

Дронове удариха жилищни райони и енергийна инфраструктура, има ранени и разрушения

Историческа присъда срещу Google и Meta за вредите върху психичното здраве на младежите

Историческа присъда срещу Google и Meta за вредите върху психичното здраве на младежите

Свят Преди 3 часа

Делото може да промени начина, по който технологичните компании носят отговорност за своите продукти

<p>Четирима убити при атака срещу наркотерористи в Карибско море</p>

САЩ убиха четирима при удар срещу наркокораб в Карибско море

Свят Преди 3 часа

Южното командване твърди, че плавателният съд е бил част от мрежа за трафик на наркотици

<p>Великобритания с нови мерки срещу &quot;сенчестия флот&quot; на Путин&nbsp;</p>

Киър Стармър разреши задържане на руски кораби от "сенчестия флот"

Свят Преди 3 часа

Лондон цели да ограничи финансирането на войната в Украйна чрез износа на петрол

<p>НАТО с тренировка &quot;Neptune Strike&quot; 26-1 във въздушното пространство на България</p>

НАТО започва съвместна тренировка Neptune Strike 26-1 във въздушното пространство на България

България Преди 3 часа

"Neptune Strike" демонстрира способностите на НАТО да използва и интегрира многонационални морски и ударни сили в кратки срокове и на големи разстояния

Показват как ще изглежда бюлетината за вота на 19 април

Показват как ще изглежда бюлетината за вота на 19 април

Парламентарни избори Преди 3 часа

В изборите ще участват 24 формации - 14 партии и 10 коалиции

Как навикът да скролваме в телефона издава доходите ни

Как навикът да скролваме в телефона издава доходите ни

Любопитно Преди 4 часа

Обърнете внимание на хората около вас, които говорят по телефоните си

Всичко от днес

От мрежата

5-те най-популярни малки овчарски кучета (СНИМКИ)

dogsandcats.bg

8 хитрини, които котките използват, за да привлекат внимание

dogsandcats.bg
1

Спад на световните запаси от мигриращи сладководни риби

sinoptik.bg
1

Близнаци от застрашен вид горила в Конго

sinoptik.bg

Безопасна красота или капаните на перфектния образ: Личната история на Нели Георгиева

Edna.bg

Ханде Ерчел проговори за новината за ареста си...Какво се случва със звездата от „Почукай на вратата ми“?

Edna.bg

Алонсо е казал "да" на Ливърпул, но има важно изискване

Gong.bg

Диона хвърли голяма бомба за Неймар пред Благо Георгиев (видео)

Gong.bg

Емил Дечев: Кметът на Кърджали и партийни членове опитали да нахлуят в РПУ заради задържан за купен вот

Nova.bg

Горивата у нас са поскъпнали с до 28% за месец

Nova.bg