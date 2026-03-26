Руски дрон се разби в Румъния, Букурещ вдигна изстребители

Р уски военен дрон е навлязъл в румънското въздушно пространство и се е разбил на територията на Румъния, след като е бил отклонен от украинската противовъздушна отбрана, съобщи румънското Министерство на отбраната, цитирано от Аджерпрес.

Румъния откри фрагменти от предполагаем руски дрон на своя територия

При инцидента няма пострадали хора и не са нанесени щети.

Stray Drones Crash in Baltics After Kyiv Hits Russian Port - Bloomberg https://t.co/TsybsNoXus — Unlikely Buddha (@Unlikely_Buddha) March 26, 2026

Дронът е навлязъл във въздушното пространство на Румъния в 0:44 ч. тази нощ в дълбочина от около 4 км и се е разбил край селището Паркеш в румънския окръг Тулча.

Дронове нарушиха въздушното пространство на Румъния

По-рано, малко след полунощ два румънски изтребителя F-16 са излетели от военновъздушната база в Борча за наблюдение на ситуацията в условията на новата атака с дронове от страна на Русия срещу цивилни цели и инфраструктура в Украйна в близост до речната граница с Румъния край окръг Тулча. В 0:35 ч. до населението в северната част на окръг Тулча е било издадено предупреждение чрез системата РО-АЛЪРТ (RO-ALERT).