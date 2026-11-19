У краинският президент Володимир Зеленски изрази надежда, че лидерите на САЩ и Китай - Доналд Тръмп и Си Дзинпин, могат да окажат натиск върху руския президент Владимир Путин да сложи край на войната в Украйна. По думите му двамата разполагат с достатъчно влияние, за да постигнат това, предаде „Укринформ“.

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Зеленски направи изявлението в интервю за американската телевизия NBC, отговаряйки на въпрос какво би казал на Доналд Тръмп, Си Дзинпин и Владимир Путин, ако присъстваше на тяхната среща в китайския град Шънджън.

„На първо място, всичко започва на бойното поле. Цялата война започва там и ако е възможно да се постигне напредък към установяването на мир, бойните действия трябва да бъдат прекратени“, подчерта украинският президент.

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„Напълно ясно е как може да се постигне това, защото Китай и САЩ са достатъчно силни. Разбира се, ако те наложат санкции или просто заявят, че ще го направят, и спрат да търгуват с Русия, това ще сложи край на войната“, допълни Зеленски.

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В кулоарите на форума на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС), се очаква да се проведе тристранна среща между лидерите на САЩ, Китай и Русия.