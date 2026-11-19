П иърс Броснан сърдечно подкрепи Робърт Патинсън като новия Джеймс Бонд в изключително ласкава публикация в социалните мрежи.

"Скъпи Робърт, добре дошъл в света на Бонд", написа с вълнение 73-годишният актьор в публикацията, която включваше черно-бяла снимка на 40-годишния Патинсън в разпознаваемия смокинг на агент 007. "Ще бъдеш великолепен.", написа още той.

Броснан сподели, че пази "топли спомени" от времето, когато са снимали драмата от 2010 г. "Не ме забравяй" с Патинсън, който ще замени Даниел Крейг в емблематичната роля.

"Беше истинска радост да наблюдавам как създаваш забележително творчество и ставаш все по-силен с всяка следваща роля", завърши публикацията си Броснан. "Наслади се на пътуването. Голяма любов, Пиърс.", написа още той.

В коментарите под публикацията на Броснан в Инстаграм феновете предложиха актьорът, който в миналото изигра 007 в "Златното око" (1995 г.), "Винаги ще има утре" (1997 г.), "Само един свят не стига" (1999 г.) и "Не умирай днес" (2002 г.), да се появи в новия филм, чиято премиера е планирана за 2028 г.

"Моля ви, г-н Броснан. Изиграйте злодей в 007. Какъв обрат само би било това", написа един потребител, докато друг се включи с думите: "Имаме нужда Пиърс да направи кратка поява като бивш агент 00!" Трети пък възкликна: "Чиста класа, както винаги."

Патинсън беше обявен за следващия Бонд в понеделник като наследник на Даниел Крейг в ролята, въпреки противоречивите мнения по въпроса. Звездата от "Батман" нарече тази възможност "честта на живота ми".

Pierce Brosnan welcomes Robert Pattinson to the James Bond family and says he’ll be a “magnificent” 007: “Dear Robert, Welcome to the world of Bond,” Brosnan, who played the character in four films from 1995 to 2002, wrote on Instagram. “You are going to be magnificent. I have fond memories of our time together making ‘Remember Me’ It has been a joy to watch you create a remarkable body of work and to go from strength to strength. Enjoy the ride. Grá mor, Pierce.” https://t.co/0oSaaQV7hB — Variety (@Variety) November 19, 2026

"Да кажа, че тази роля е сбъдната мечта, би било твърде слабо казано", сподели развълнувано той. "Не бих могъл да бъда по-развълнуван от това партньорство и от предстоящата работа с този фантастичен екип.", каза той.

Актьорът от "Здрач" победи претенденти, сред които Джак Лаудън, Джош О'Конър, Калъм Търнър и Никълъс Холт, за които се твърдеше, че са се явили на прослушване за предстоящия нов филм за 007, който ще бъде режисиран от създателя на "Дюн" Дени Вилньов.

Междувременно редица известни актриси, включително Хънтър Шафър, бяха спрягани за следващото момиче на Бонд, като изданието "Варайъти" посочи звездата от "Еуфория" като основен претендент, заедно с Лупита Нионго и Джема Чан.

Зендая, Маргарет Куоли, Флорънс Пю и Сидни Суини също бяха посочени сред любимите избори на феновете за желаната роля.