Б ългарско семейство е продало новороденото си дете в Гърция срещу 3500 евро, за да си купи автомобил втора употреба. По случая са арестувани четирима души - биологичните родители на бебето и семейството, което го е купило, предаде БНР.

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Според информация на гръцката полиция в град Пиргос детето е било едва на три дни, когато родителите му го продали на друго семейство срещу 3500 евро. С получената сума те закупили употребяван автомобил, установили разследващите.

Бебето е родено в болница в град Патра, а впоследствие е било предадено на купувачите в град Аспропиргос.

Случаят е разкрит, след като семейството, което взело детето, се опитало да го регистрира с фалшиви документи.

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По информация на гръцките медии биологичният баща е български гражданин. Той е бил арестуван два пъти за кражби, а при един от случаите е успял да избяга от полицейското управление в област Илия.

Случаят предизвика остри реакции в гръцките медии, които коментират, че човешкият живот вече се оценява на цената на стар автомобил.

Новороденото е настанено в болница. След това за него ще се погрижат социалните служби.

На четиримата задържани са повдигнати обвинения.