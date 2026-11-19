Изтичането на над 15 милиона вътрешни документа на „Дойче банк“ разкрива съмнителни финансови операции, свързани с Доналд Тръмп, Джефри Епстийн и влиятелни руски бизнесмени.

Документите посочват транзакции за 582 милиона долара, свързани с Епстийн, и плащания над 3 милиона долара към компании на Тръмп, за които има подозрения за връзки с мрежи за пране на пари.

Разследването разкрива и продължителни бизнес отношения на банката с руски олигарси и клиенти, свързани с Кремъл, въпреки предупрежденията за възможни финансови нарушения.

A leak of more than 15 million internal records from Deutsche Bank has shed new light on its dealings with US President Donald Trump, the late sex offender Jeffrey Epstein and other powerful figures. Here is what we know https://t.co/hJcd9H3kTu https://t.co/LqJKeBkuGp — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 18, 2026

Изтичането на над 15 милиона вътрешни документа на „Дойче банк“ хвърли нова светлина върху отношенията ѝ с президента на Съединените щати Доналд Тръмп, покойния осъден за сексуални престъпления Джефри Епстийн и други влиятелни личности. Това посочва Al Jazeera .

Разследването „Inside Deutsche Bank“, публикувано във вторник от консорциум от международни медии, отново насочи вниманието към най-голямата германска банка след години на опити да възстанови репутацията си след провалите си в предотвратяването на прането на пари.

Ето какво знаем:

Какво изтече и как се случи това?

Документи, съдържащи милиони имейли, протоколи от срещи и вътрешни доклади, са били предоставени от двама разобличители, чиито самоличности и връзки с институцията не се разкриват с цел тяхната защита, съобщава „Льо Монд“, една от участващите медии. Двамата заявили пред медийните организации, че смятат, че банката извършва престъпна дейност, и че разпространяването на документите е в обществен интерес.

Индийският журналист Джоси Джоузеф и южноафриканската журналистка Хадиджа Шарифе получили архива, след което го споделили с над 230 репортери от около 50 медийни организации, сред които „Шпигел“, „Файненшъл таймс“ и „Ню Йорк таймс“, в рамките на международно координирано разследване.

Материалите включват около девет милиона имейла, както и протоколи от срещи, доклади за комплексна проверка и доклади за финансови престъпления, датиращи от началото на 2010-те години. Много от тях са част от вътрешни разследвания на банката.

Разобличителите са предали данните и на американски прокурори и органи за борба с финансовите престъпления. Те може да имат право на възнаграждение, ако Вашингтон предприеме наказателно преследване срещу банката въз основа на изтеклите документи. „Льо Монд“ съобщава, че журналистите не са плащали на разобличителите и че те не са поставяли условия за използването на материалите.

„Дойче банк“ заяви, че опасенията, повдигнати в разследването, „датират от преди много години“ и че оттогава е засилила контролните си механизми. Банката добави, че не очаква съществено финансово отражение. Председателят на управителния съвет потвърди подкрепата на борда за главния изпълнителен директор Кристиан Зевинг, който ръководи институцията от 2018 г.

„Дойче банк“ е различна банка днес“, се казва в изявление на финансовата институция.

Deutsche Bank е засякла съмнителни трансакции за 582 млн. долара, свързани с Епстийн

Какво разкриват документите за Тръмп?

Документите идентифицират транзакции на стойност над 3 милиона долара, свързани с компании, притежавани от Тръмп, включително плащания, за които се подозира, че са свързани с руски и азербайджански мрежи за пране на пари.

В продължение на години „Дойче банк“ е отпускала заеми на Тръмп дори след поредица от фалити и неизпълнени финансови задължения на негови компании от началото на 90-те години. Към януари 2021 г. тя е била най-големият му кредитор, като непогасените заеми към неговата компания са възлизали на около 340 милиона долара.

През същия месец, след щурма на Капитолия на 6 януари от протестиращи, които искаха да попречат на официалното потвърждаване на победата на демократа Джо Байдън на президентските избори, банката прекрати бизнес отношенията си с Тръмп, съобщава „Ню Йорк таймс“. Тръмп твърдеше, че изборите са били манипулирани срещу него, но никога не са представени доказателства в подкрепа на това твърдение.

„Файненшъл таймс“ съобщи, че през 2017 г., по време на първия му президентски мандат, банката по погрешка е изпратила данъчен документ на Тръмп до счетоводител на друг клиент и никога не го е уведомила за грешката. Попитан за разкритието по време на посещението си в Манила за срещата на върха на АСЕАН във вторник, Тръмп заяви, че банката не е трябвало да разпространява тази информация.

„Не трябваше да го правят. Незаконно е да го правят“, каза той. „Дойче банк“ отказа да коментира изказването му.

Изтеклите документи разкриват също, че банката е прилагала специален режим на наблюдение върху сметките на Тръмп. Начинът, по който тя е обработвала тези сметки, и преди е бил обект на проверка.

През 2019 г. „Ню Йорк таймс“ съобщи, че „Дойче банк“ не е уведомила американските власти за подозрителни транзакции, свързани с Тръмп. Тогава банката заяви, че никой от разследващите ѝ служители не е бил възпрепятстван да предава подобни опасения на по-високо ниво.

Аферата „Епстийн”: Публикуваните материали не са всички налични документи по делото

Какво разкриват документите за Епстийн?

Изтеклите документи посочват транзакции на стойност около 582 милиона долара, свързани с Епстийн, които вътрешно в банката са били определени като подозрителни. Това е повече от два пъти над сумата, за която досега беше установено, че е била пренебрегната или не е била докладвана от банки в рамките на разследванията на Сената на САЩ. Когато резултатите от сенатското разследване бяха публикувани през август, говорител на „Дойче банк“ заяви, че институцията съжалява за „историческата си връзка“ с Епстийн.

Епстийн, който беше американски финансист, станал клиент на „Дойче банк“ през 2013 г., пет години след като се призна за виновен във Флорида по обвинение в склоняване на непълнолетно лице към проституция. Той останал клиент на банката до 2018 г. През 2019 г. почина в затвор в Ню Йорк, докато очакваше съдебен процес по обвинения в трафик на хора с цел сексуална експлоатация.

Вътрешни имейли от новоизтеклия архив показват, че висши ръководители са одобрили Епстийн като клиент въпреки присъдата му и са запазили сметките му активни дори след предупреждения за дейността на Гилейн Максуел, негова бивша приятелка и съучастничка. През 2021 г. Максуел беше призната за виновна за подпомагане на Епстийн при сексуалното насилие над непълнолетни момичета. В момента тя излежава 20-годишна присъда затвор.

Документите разкриват и информация за плащания, свързани с богати приближени на Епстийн, като милиардера от сферата на частния капитал Леон Блек и финансиста от Уолстрийт Глен Дъбин.

По-рано възложен преглед от фирмата на Блек установи, че между 2012 и 2017 г. той е платил на Епстийн 158 милиона долара за консултации по данъчно и наследствено планиране. Блек се е опитвал да се дистанцира от Епстийн, като многократно е отричал да е извършвал нарушения или да е знаел за сексуалното насилие над момичета и млади жени.

Изтичането на документите идва години след като банката плати глоби и обезщетения на обща стойност над 200 милиона долара заради работата си с финансовите средства на Епстийн. През 2020 г. регулаторни органи ѝ наложиха глоба от 150 милиона долара за нарушения на правилата за съответствие, свързани с Епстийн и други клиенти с висок риск. При проверката беше установено, че той е имал над 40 сметки в банката. През 2023 г. тя се съгласи да плати 75 милиона долара за уреждане на дело, заведено от жени, които твърдят, че са били малтретирани от него.

Топ 9 най-шокиращи разкрития от документите за Епстийн

Кои други личности се споменават в изтеклите документи?

Документите описват и бизнес отношенията на „Дойче банк“ в Русия до пълномащабното нахлуване на Москва във Украйна през февруари 2022 г., въпреки опасенията, изразени от някои мениджъри.

В тях се съдържат и досега неразкривани вътрешни предупреждения за продължаващите бизнес отношения на банката с богати клиенти, свързани с Кремъл, въпреки санкциите и опасенията за пране на пари.

Сред споменатите са руските милиардери Роман Абрамович, бивш собственик на английския футболен клуб „Челси“, и алуминиевият магнат Олег Дерипаска. И двамата бяха санкционирани от Великобритания през 2022 г. Сюлейман Керимов, друг милиардер, чието име фигурира в документите, беше санкциониран от САЩ през 2014 и 2018 г.

В документите се появяват и транзакции, свързани с Рифаат ал Асад, чичо на бившия сирийски президент Башар ал Асад. Рифаат, който почина през януари, беше осъден във Франция през 2020 г. за придобиване на имоти на стойност милиони евро със средства, отклонени от сирийската държава.

Други документи засягат личности, свързани със скандала „Саркози - Либия“, при който бившият френски президент Никола Саркози беше осъден през 2025 г. за престъпен сговор във връзка с опитите да осигури финансиране за предизборната си кампания през 2007 г. от правителството на покойния либийски лидер Муамар Кадафи.