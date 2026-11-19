40-годишна жена в Гърция е заподозряна, че е продала новородения си син за 3500 евро.

Полицията открила 32-годишната жена, която отглеждала детето в Аспропиргос, и извела бебето на безопасно място.

Срещу двете семейства е образувано досъдебно производство.

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40-годишна жена от Гърция е заподозряна, че е продала новородения си син срещу 3500 евро, за да си купи автомобил, предава Kathimerini .

Полицаите от отдела за сигурност в Пиргос получили преди няколко дни информация за предполагаемата сделка.

След като установили, че детето, родено през януари тази година в болница в област Ахая, не живее с майка си, те разпитали замесените лица и успели да разкрият случая.

Впоследствие служителите на реда открили в Аспропиргос 32-годишната жена, която понастоящем отглеждала новороденото.

По информация на местните медии тя отрекла да е имало покупко-продажба на детето.

Полицаите иззели бебето в безопасност и го настанили временно за медицинско наблюдение и грижи в педиатричното отделение на болницата в Пиргос, докато бъде взето решение за по-нататъшната му съдба.

Срещу двете семейства е образувано досъдебно производство за незаконно осиновяване.

Материалите по случая ще бъдат изпратени в прокуратурата към Първоинстанционния съд в област Илиа.

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Какво предвижда законът в Гърция?

Осиновяването в Гърция се извършва по строго регламентирана процедура и задължително с окончателно съдебно решение. Според гръцкото законодателство съгласието на биологичните родители е задължително и трябва да бъде дадено лично пред съдия. Когато детето е навършило 12 години, е необходимо и неговото съгласие. Това сочи информация публикувана на официалната интернет страница на Министерство на социалното сближаване и семейството .

Законът предвижда и наказателна отговорност за незаконно осиновяване срещу неправомерна облага. Съгласно член 360А от гръцкия Наказателен кодекс наказание лишаване от свобода и парична глоба може да получи както родителят, който предоставя детето си за осиновяване срещу облага, така и лицето, което го осиновява, и посредникът, получил неправомерно възнаграждение за участието си. При извършване на подобни престъпления по занятие санкцията може да достигне до 10 години лишаване от свобода, заедно с парична глоба.

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Какви са наказанията за продажба на дете?

Особено важен за разглеждания случай е член 360А от гръцкия Наказателен кодекс, озаглавен „Нарушения, свързани с осиновяването на непълнолетно лице“.

Съгласно тази разпоредба наказателна отговорност носят:

Биологичният родител, който дава детето си за осиновяване срещу неправомерна облага. Лицето, което осиновява детето и предоставя такава облага. Посредникът, който участва в осиновяването и получава за себе си или осигурява на друго лице неправомерна финансова или друга облага. За тези деяния законът предвижда лишаване от свобода и парична глоба.

Когато подобни престъпления се извършват професионално, наказанието е значително по-тежко – до 10 години лишаване от свобода, както и парична глоба.