Г одишната церемония на Асоциацията за кънтри музика (CMA), чийто водещ беше Лейни Уилсън, събра едни от най-големите звезди в жанра, които изнесоха запомнящи се изпълнения и си тръгнаха с престижни статуетки.

Номинациите за наградите CMA 2026 бяха обявени още през септември. Ела Лангли оглави списъка с присъствие в девет категории, следвана от Миранда Ламбърт със седем, докато Кейси Мъсгрейвс и Бен Уест получиха по пет. Коди Джонсън, Крис Стейпълтън и Стивън Уилсън-младши имаха по четири номинации, а Люк Комбс, Лейни Уилсън и Дейв Клаус получиха по три, пише PEOPLE.

Ella Langley was the big winner at the 2026 CMA Awards on Wednesday night. https://t.co/hc5t3KoyvO — ABC News (@ABC) November 19, 2026

Ела Лангли обра големите награди и се пошегува: "Вече ми омръзна от самата мен"

Ела Лангли се превърна в абсолютния триумфатор на вечерта, печелейки най-голямото отличие: "Изпълнител на годината". Изпълнителката на хита "Choosin' Texas" излезе на сцената, за да приеме шестата си награда за вечерта, и започна речта си с шегата: "В този момент вече ми омръзна от самата мен!"

"Това беше най-специалната вечер", добави Лангли. "Мога да се откажа още утре и пак ще съм имала най-добрата кариера в живота си.", каза тя. Към края на речта ѝ водещата Лейни Уилсън излезе на сцената с метла и започна да мете пода около победителката. "Казах ти, че ще ти донеса украсена с камъни метла", заяви Уилсън. "Знаех си, че ще ги пометеш, момиче.", каза още той.

Лангли спечели и приза за "Албум на годината" за "Dandelion", който излезе през април и достигна номер 1 в класацията Billboard 200. "Устната ми вече трепери", призна тя, едва сдържайки сълзите си, докато приемаше статуетката. След като благодари на хората, с които е работила по проекта, певицата се разчувства и каза: "Нямам думи, дори не знам какво да кажа. Просто съм толкова благодарна, че имам възможността да правя това, което правя, и съм благодарна, че го правя с хората, които обичам. И обичам кънтри музиката. Наистина я обичам."

Lainey Wilson Brings Back Brad Paisley for CMA Awards Monologue Medley and He Picks Up Right Where He Left Off https://t.co/sRRbJDVWxj — People (@people) November 19, 2026

Освен това тя беше отличена с наградите за "Сингъл на годината" и "Музикален видеоклип на годината" за "Choosin' Texas", като прие приза за сингъл заедно със съавторката на песента Миранда Ламбърт. "Знаете ли, просто седнахме в една стая и дадохме най-доброто от себе си един следобед, а това се превърна в дар, който не спира да носи радост", каза Лангли за чупещия рекорди хит. "Просто съм благодарна, че съм част от него. Наистина съм. Не мога да повярвам, че това е моят живот.", добави тя.

По-късно двете кънтри звезди обединиха сили на сцената за изпълнение на песента "Snakeskin Boots" от албума на Ламбърт "Crisco", облечени изцяло в тоалети със змийски принт.

Завръщането на Тейлър Суифт след 13 години и трибютът към Brooks & Dunn

Тейлър Суифт направи дългоочакваното си завръщане на сцената на наградите CMA за първи път от 13 години насам. Музикалната суперзвезда откри изпълнението си с песента "I Knew It, I Knew You" от филма "Играта на играчките 5", докато се разхождаше зад кулисите на "Бриджстоун Арена" и поздравяваше колеги като Брад Пейсли, Little Big Town, Sugarland, Ерик Чърч, Бил Андерсън и Лейни Уилсън. След това Суифт излезе на основната сцена и изпя припева на хита си от 2006 г. "Our Song", свирейки на китара рамо до рамо с Кийт Ърбан на банджо, преди да завърши "I Knew It, I Knew You".

По-късно Суифт отново стъпи на сцената, за да връчи наградата за цялостен принос "Уили Нелсън" на Brooks & Dunn след специален трибют с участието на Люк Брайън, Brothers Osborne, Halestorm, HARDY и Маркъс Кинг.

"Тази награда се присъжда на изпълнител или група, които са изкачили несравними върхове в кънтри музиката", каза Суифт. "И като се има предвид, че носи името на Уили Нелсън, очевидно за да я спечелиш, трябва да притежаваш и огромна доза харизма. С оглед на това, че дариха света с вечни хитове като "Boot Scootin' Boogie", "My Maria", "Red Dirt Road" и "Ain't Nothing 'Bout You", Brooks и Dunn са идеалните получатели на тази чест.", добави тя.

Изпълнителката на "Opalite" си спомни и за наставничеството, което е получила от Рони Дън и Кикс Брукс: "Рони ще ти даде мъдър съвет, а Кикс безмилостно ще те дразни. Това е характерното за Brooks и Dunn - те не приемат почти нищо твърде насериозно, освен наистина важните неща: семействата си, феновете си и своята кънтри музика."

CMA 2026 Awards Red Carpet: Taylor Swift, Glen Powell & More https://t.co/JN0SmTkfYS — Deadline (@DEADLINE) November 19, 2026

Емоционална почит към покойната Доли Партън

В самото начало на церемонията Винс Гил и Лейни Уилсън откриха шоуто с прочувствено изпълнение на класиката на Доли Партън "I Will Always Love You". Преди това Уилсън каза за покойната кънтри икона, която почина на 80-годишна възраст през август: "Доли ни даде сърцето си, а начинът, по който живя живота си с балансирано състрадание, вкоренено в нашето духовно възпитание, е напомняне, че всички сме Божии чеда, които винаги трябва да се подкрепят. А сега нашият ангел от Тенеси е при ангелите. Доли, благодарим ти за всичко, което значеше за нас, и винаги ще те обичаме."

На червения килим изпълнителката на "All My Exes" Лорън Алейна също сподели колко трудно все още осъзнава загубата на легендата: "Не мога да си представя свят, в който Доли не се разхожда с чорапогащника и високите си токчета. Имам предвид, какво наследство остави след себе си. Толкова съм благодарна, че докато растях, имах някого като Доли, който беше толкова безстрашен, смел, дързък и безкомпромисно себе си. Тя никога не се извини за това коя е."

Алейна добави, че Партън вдъхновява подхода ѝ при отглеждането на 17-месечната ѝ дъщеря Бени Дол, която има от съпруга си Кам Арнолд: "Искам тя да притежава увереността, смелостта и любовта към себе си и към другите, които имаше Доли. Този свят е по-добро място, защото тя живя в него."​​

Моменти от червения килим

Още преди старта на шоуто червеният килим предложи блясък и любопитни признания. Тейлър Суифт впечатли фотографите в жълта рокля без презрамки на Oscar de la Renta с висока цепка до бедрото и диамантени бижута, докато водещата Лейни Уилсън премина по килима със съпруга си Девлин "Дък" Ходжис. Когато един фотограф ги помоли за "целувка за CMA", двойката се съгласи, а Уилсън се пошегува: "Това ще ви струва 5 долара!"

Номинираната за "Нов изпълнител на годината" Картър Фейт разкри, че се е събудила с приятна изненада по-рано през седмицата, когато в понеделник, 16 ноември, са обявили номинациите за наградите "Грами" 2027 и тя е попаднала в категорията "Най-добър съвременен кънтри албум" за дебютния си проект "Cherry Valley". "Спях, когато разбрах", сподели тя. "Не бях будна, за да гледам излъчването на живо. Не очаквах това да се случи, затова не станах. Моя приятелка ме събуди, защото деляхме хотелска стая - така си правим ние - и не знам. Никога няма да забравя това чувство и все още не мога да го осъзная напълно. Може би никога няма да успея.", добави тя.

Въпреки че наскоро приключи голямо турне, Бейли Цимерман пристигна на червения килим с огромен заряд. "Ами, спрях си лекарствата за синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност (ADHD), така че имам цялата енергия на света и съм изключително развълнуван да бъда тук", пошегува се той. "Да мога да бъда част от кънтри музиката и да бъда приет, видян и чут в тази общност, е всичко за мен, така че съм супер надъхан. Надъхан съм през целия ден.", добави той.

Цимерман разказа как е пренесъл тази енергия в студиото със Стела Лефти, за да напишат новата си съвместна песен "My Kinda Love" към сериала на Netflix "Nobody Wants This". "Стела притежава същото количество енергия и тя е просто заразителна. Когато влязохме в стаята заедно, се виждахме за първи път и веднага си паснахме", обясни той. "Тя даде идеята за "My Kinda Love" и бях изумен от уменията ѝ да пише песни. Тя е невероятен автор, гласът ѝ е страхотен и е толкова отдадена.", добави още.