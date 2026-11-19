Н ародното събрание одобри придобиването на 57 нови 155-милиметрови самоходни гаубици за нуждите на българската армия. Проектът за инвестиционен разход „Развитие на способностите за артилерийска поддръжка чрез придобиване на 155 mm гаубици“, внесен от Министерския съвет, беше приет със 158 гласа „за“, нито един „против“ и 19 „въздържал се“.

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Проектът беше подкрепен от 124 депутати от „Прогресивна България“, трима от ГЕРБ-СДС, 12 от ДПС, десет от „Продължаваме промяната“ и девет от „Възраждане“. Всички 19 въздържали се бяха от парламентарната група на ГЕРБ-СДС.

Общата стойност на проекта е до 686 027 872 евро. Той ще бъде реализиран по линия на европейския финансов инструмент SAFE (Мерки за сигурността на Европа). От общата сума 649 116 247 евро са предвидени за поръчките за придобиване и съпътстващите договори, а останалите 36 911 625 евро са за непредвидени разходи.

Целта е да бъдат повишени способностите на Сухопътните войски за водене на контрабатарейна борба, осигуряване на непосредствена огнева поддръжка на маневрените формирования и поразяване на резервите на противостоящите сили.

Доставката на техниката и въоръжението трябва да приключи до 31 декември 2030 г. Предвижда се поръчките за придобиване и съпътстващите договори да бъдат сключени между Министерството на отбраната и компаниите Thales и KNDS.

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Спор за увеличението от 35 млн. евро

По време на дебатите Христо Гаджев от ГЕРБ-СДС призова подобни проекти да бъдат разглеждани и в Комисията по бюджет и финанси.

Той обърна внимание, че между внесените през юли и настоящия момент проекти има увеличение на стойността с 35 млн. евро, за което според него трябва да бъдат посочени конкретни причини.

„Ще се въздържим, защото нямаме информация кое колко струва“, заяви Гаджев.

Министърът на отбраната Димитър Стоянов обясни, че увеличението от 35 млн. евро е предвидено за непредвидени разходи по договора и не означава, че цялата сума непременно ще бъде изразходвана.

Той уточни, че в проекта за инвестиционен разход няма подробна разбивка на конкретните доставки, тъй като документът определя рамката на инвестицията, а не представлява окончателен договор.

„Още сме в процес на преговори, но няма да допуснем цените да надхвърлят записаното като инвестиционен разход. Преди да подпишем всеки съпътстващ договор, ние го изпращаме на ЕК предварително за преглед и чак тогава вземаме отношение“, заяви министърът.

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Мирчев: Трябва да има обяснение за по-високата цена

Ивайло Мирчев от „Демократична България“ заяви, че формацията подкрепя модернизацията на българската армия, но изрази съмнения относно начина, по който се формира цената на сделката.

„Подкрепяме модернизацията на българската армия, обаче има усещания, че има едни фирми, които са застанали зад сделка като тази, нещата изглеждат привидно добре и след това по-високата цена се обяснява по друг начин“, каза той.

Мирчев посочи, че през последните години няколко европейски държави са придобивали гаубици, но на значително по-ниски цени.

„Когато цената постоянно се повишава, трябва да има обяснение защо“, отбеляза депутатът.

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Спор и за производството на 155-милиметрови боеприпаси в България

По време на дебатите беше повдигнат и въпросът дали българската отбранителна индустрия произвежда боеприпаси с калибър 155 мм.

Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че към момента няма произведен 155-милиметров боеприпас от българската отбранителна индустрия.

Александър Иванов от ГЕРБ-СДС оспори твърдението му, като посочи, че на сайта на „Вазовските машиностроителни заводи“ (ВМЗ) са представени снаряди с този калибър.