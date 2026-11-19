П резидентите на САЩ и Русия Доналд Тръмп и Владимир Путин проведоха двустранна среща в китайския град Шънджън в рамките на форума на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС), предадоха Ройтерс и ТАСС.

Тръмп и Путин си стиснаха ръцете пред погледа на Си

„Имаме чудесни отношения от много години. Познаваме се отдавна и мисля, че от това могат да произлязат много прекрасни неща – или поне да се постави началото им. Но смятам, че те наистина ще произлязат от това“, заяви Тръмп пред Путин по време на откритата част от срещата.

Двамата лидери разговаряха при закрити врата в конгресния център, където се провежда форумът. Срещата започна около 12:15 ч. местно време (06:15 ч. българско) и приключи в 13:00 ч., съобщи пресслужбата на Белия дом.

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Разговорът продължи по-малко от час. Според кореспондента на ТАСС двамата президенти няма да направят изявления пред медиите след срещата.

По-рано кадри от началото на разговора показаха как Тръмп и Путин се поздравяват с продължително ръкостискане. Американският президент се наведе към руския си колега и му каза нещо тихо, след което двамата застанаха пред журналистите.

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Малко по-късно е планирана и среща с участието на китайския президент Си Дзинпин. Очаква се разговорите да засегнат отношенията между трите държави и международни въпроси.

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Това е втората среща между Тръмп и Путин след завръщането на американския президент в Белия дом. Първата се състоя в Анкоридж, Аляска, през август 2025 г.