С тойността на компанията Anthropic скочи до цели 1,5 трилиона долара в навечерието на старта на търговията с нейните акции на фондовата борса в четвъртък, съобщава Би Би Си (BBC).

Компанията за изкуствен интелект (ИИ), стояща зад популярния чатбот Claude, заяви, че акциите ѝ ще бъдат оценени на 83 долара всяка при листването ѝ в Nasdaq – технологично ориентираната фондова борса, базирана в Ню Йорк.

Това ще я направи една от най-ценните компании в света.

Борсовият дебют на Anthropic ще я превърне в първата американска фирма, фокусирана изключително върху ИИ, която излиза на борсата. Той ще отбележи и решаващ тест за бързоразвиващата се индустрия, която е изправена пред въпроси дали огромните суми пари, наливани в тази технология, ще донесат печалба.

По-рано този месец фирмата заяви, че ще предложи акциите си на цена между 70 и 78 долара всяка, което оценяваше компанията на до 1,3 трилиона долара.

Но търсенето за борсовия дебют на Anthropic, обикновено наричан първично публично предлагане, или IPO, е много високо, според един от ранните инвеститори в компанията, който говори пред BBC при условие за анонимност.

Източникът посочи, че заявките за акции са надхвърлили наличните количества повече от 10 пъти преди публичното листване, което означава, че търсенето на акции на Anthropic е превишило броя на предлаганите книжа.

Ако това се окаже вярно, оценката на Anthropic може бързо да надмине заложената цел в четвъртък, когато започне търговията.

Решаващ тест за ИИ

В зависимост от това колко силно е търсенето, Anthropic може дори да надмине първоначалната пазарна оценка на SpaceX на Илон Мъск, която беше най-високо оцененият борсов дебют в света, когато излезе на борсата със стойност от 2,2 трилиона долара през юни.

В седмиците след това обаче цената на акциите на SpaceX падна значително.

Към момента листването на Anthropic ще донесе на фирмата над 68 милиарда долара от нейните първоначални инвеститори. Тя очаква и още 26 милиарда долара от частни пласирания. Така общата сума, която компанията се очаква да набере, ще достигне 94 милиарда долара.

Сумата в брой, която Anthropic е набрала от листването си, вече е по-голяма от тази, която SpaceX набра през юни.

OpenAI, създателят на ChatGPT и най-големият конкурент на Anthropic в сферата на ИИ, се очаква да излезе на борсата следващата година.

Дотогава Anthropic ще бъде единствената публична компания в САЩ, която е изцяло фокусирана върху тази технология, или такава, която е основана и изградена около ИИ инструменти и продукти. Нейният обхват се различава от този на технологични гиганти като Google и Microsoft, които също разработват ИИ, но се занимават и с други технологични услуги.

Около листването на Anthropic цари вълнение, но и известно безпокойство от страна на инвеститорите относно способността ѝ да генерира приходи и печалби в бъдеще.

Янг Уанг, главен финансов анализатор в Counterpoint Research, заяви, че основният въпрос пред Anthropic е дали бизнесът ѝ „може да поддържа темпото“, тъй като през следващите няколко години предстои падежът на финансови задължения за стотици милиарди долари.

„Въпреки това не се случва всеки ден публичните инвеститори да получат директен достъп до разработчик на водещи модели с потенциал да оформи следващия етап на производителността“, каза Уанг.

Докато почти всяка друга голяма технологична компания налива огромни суми пари в технологията и инфраструктурата, необходими за собствените им ИИ инструменти, те са изградени около социални медии, онлайн търговия на дребно или онлайн търсене. ИИ инструментите и приложенията са второстепенни.

„Излизането на Anthropic на борсата ни дава съвсем нов поглед върху това как изглежда търсенето на ИИ“, заяви пред BBC Марта Нортън, ръководител на стратегията в инвестиционната фирма Empower.

Бърз възход

Anthropic е основана от група съоснователи, ръководени от брата и сестрата Дарио Амодей и Даниела Амодей, всички от които са напуснали работата си в OpenAI, за да създадат нова компания за ИИ.

Компанията си извоюва ниша в продължаващата надпревара за ИИ като по-фокусирана върху изграждането на технологията с безопасността на преден план.

Тя отказа да се съобрази с искане на Министерството на отбраната на САЩ инструментите на Anthropic да бъдат използвани по същество без ограничения. Главният изпълнителен директор Дарио Амодей открито изразява убеждението си, че ИИ инструментите скоро могат да станат толкова мощни, че да представляват заплаха за човешкото съществуване.

Компанията призова разработчиците да забавят развитието на ИИ, аргументирайки се, че усъвършенстваните системи биха могли да представляват „катастрофални“ рискове за човечеството, ако не се управляват с подходящи предпазни мерки.

Конкурентната фирма OpenAI също изрази подобни опасения относно рисковете от технологията и отложи плановете си за излизане на фондовата борса, за да обърне внимание на въпросите, свързани с безопасността на ИИ.

Въпреки това Anthropic се стреми да расте бързо и да получи по-голям достъп до финансиране чрез публичните пазари, за да постигне тази цел. Нортън заяви, че излизането на Anthropic на борсата точно сега, във време на пазарна нестабилност, се свежда до простия факт, че компанията се нуждае от достъп до повече пари.

„ИИ е финансово взискателен. Публичните пазари отварят финансовото кранче малко повече и така моментът настъпи“, каза Нортън.

Но започнаха да нарастват по-широки тревоги относно бизнес модела на ИИ индустрията, който разчита на скъпи компютърни чипове, които са в недостиг. Технологията зависи и от противоречиви центрове за данни, а финансирането на подобни операции изисква сделки с други технологични компании.

Федералният резерв изрази загриженост относно бързия растеж на дълга, свързан с ИИ, който се финансира чрез „сложни и непрозрачни“ структури, според протокола от срещата му през октомври за обсъждане на потенциално повишаване на лихвените проценти.

Няколко от участниците в срещата също отбелязаха, че „експозициите, свързани с ИИ, стават все по-концентрирани сред малък брой фирми“.