Тръмп, Путин и Си на една маса: Китай обяви срещата за „революционна“

Китай обяви предстоящата тристранна среща между Си Дзинпин, Доналд Тръмп и Владимир Путин за събитие с „революционно значение“ за световния мир и стабилност.

Разговорите ще се проведат в четвъртък в китайския град Шънджън, в рамките на срещата на върха на АТИС, и ще бъдат първата подобна среща между лидерите на трите държави.

Пекин заяви, че очаква обсъждане на стратегическата стабилност и международното сътрудничество, но конкретният дневен ред не е оповестен.

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Китайското външно министерство заяви днес, че тазседмичната тристранна среща между лидерите на Китай, САЩ и Русия има „революционно значение“ и ще насърчи световния мир и стабилност, предаде Ройтерс.

Срещата между китайския президент Си Дзинпин, президента на САЩ Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин ще се състои в четвъртък в град Шънджън в Китай, в кулоарите на тазседмичната среща на върха на Организацията за азиатско-тихоокеанско икономическо сътрудничество (АТИС).

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Говорителката на китайското ведомство Мао Нин заяви пред репортери в Пекин, че това ще бъде първата тристранна среща на държавните глави на Китай, Русия и САЩ.

„Те ще обменят подробни мнения относно опазването на световния мир и насърчаването на стратегическата стабилност в отношенията между великите сили, което е от революционно значение“, добави тя.

В настоящата обстановка трите страни носят важна отговорност да си сътрудничат при справянето със световните предизвикателства и в насърчаването на световния мир и стабилност, каза още Мао.

„По-силната комуникация между Китай, Русия и САЩ, както и справянето с различията и стабилизирането на отношенията, служи на интересите и на трите страни“, заяви тя.

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Това също така отговаря на очакванията на международната общност и помага за „стабилизирането на световната обстановка и насърчаването на диалога и сътрудничеството“, добави Мао.

Тя не даде подробности относно това какви теми точно са включени в дневния ред на тристранната среща.