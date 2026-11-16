България

Тръмп, Путин и Си на една маса: Китай обяви срещата за „революционна“

Лидерите на Китай, САЩ и Русия ще обменят мнения за световния мир и отношенията между великите сили в кулоарите на срещата на върха на АТИС

16 ноември 2026, 11:35
Тръмп, Путин и Си на една маса: Китай обяви срещата за „революционна“
Източник: iStock
  • Китай обяви предстоящата тристранна среща между Си Дзинпин, Доналд Тръмп и Владимир Путин за събитие с „революционно значение“ за световния мир и стабилност.
  • Разговорите ще се проведат в четвъртък в китайския град Шънджън, в рамките на срещата на върха на АТИС, и ще бъдат първата подобна среща между лидерите на трите държави.
  • Пекин заяви, че очаква обсъждане на стратегическата стабилност и международното сътрудничество, но конкретният дневен ред не е оповестен.

Официално от Кремъл: Путин, Си Дзинпин и Тръмп ще се срещнат в четвъртък в Китай

Китайското външно министерство заяви днес, че тазседмичната тристранна среща между лидерите на Китай, САЩ и Русия има „революционно значение“ и ще насърчи световния мир и стабилност, предаде Ройтерс.

Срещата между китайския президент Си Дзинпин, президента на САЩ Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин ще се състои в четвъртък в град Шънджън в Китай, в кулоарите на тазседмичната среща на върха на Организацията за азиатско-тихоокеанско икономическо сътрудничество (АТИС).

Тръмп заговори за историческа среща със Си Дзинпин и Путин

Говорителката на китайското ведомство Мао Нин заяви пред репортери в Пекин, че това ще бъде първата тристранна среща на държавните глави на Китай, Русия и САЩ.

„Те ще обменят подробни мнения относно опазването на световния мир и насърчаването на стратегическата стабилност в отношенията между великите сили, което е от революционно значение“, добави тя.

В настоящата обстановка трите страни носят важна отговорност да си сътрудничат при справянето със световните предизвикателства и в насърчаването на световния мир и стабилност, каза още Мао.

„По-силната комуникация между Китай, Русия и САЩ, както и справянето с различията и стабилизирането на отношенията, служи на интересите и на трите страни“, заяви тя.

Тръмп събира Путин и Си за разговори за ядрените оръжия

Това също така отговаря на очакванията на международната общност и помага за „стабилизирането на световната обстановка и насърчаването на диалога и сътрудничеството“, добави Мао.

Тя не даде подробности относно това какви теми точно са включени в дневния ред на тристранната среща.

Източник: БТА, Владимир Арангелов    
тристранна среща Китай САЩ Русия Си Дзинпин Доналд Тръмп Владимир Путин световен мир стратегическа стабилност АТИС
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Товарен кораб потъва край нос Калиакра, четири кораба и военни самолети спасиха екипажа

Товарен кораб потъва край нос Калиакра, четири кораба и военни самолети спасиха екипажа

Абсурд с кремацията след внезапната смърт на журналиста Владимир Клисуров: „За закона съм никой“

Абсурд с кремацията след внезапната смърт на журналиста Владимир Клисуров: „За закона съм никой“

Вицеадмирал Митко Петев напуска президентството

Вицеадмирал Митко Петев напуска президентството

Ерик Клептън обяви първия си концерт в България

Ерик Клептън обяви първия си концерт в България

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Съдът трябва да каже дали BYD LiT е копие на Defender

Съдът трябва да каже дали BYD LiT е копие на Defender

carmarket.bg
<p>Обявиха кога пускат билетите за „Евровизия 2027“ в Бургас</p>
Ексклузивно

Обявиха кога пускат билетите за „Евровизия 2027“ в Бургас

Преди 3 часа
Зеленски обвини SpaceX в ограничаване на скоростта на терминалите Starshield
Ексклузивно

Зеленски обвини SpaceX в ограничаване на скоростта на терминалите Starshield

Преди 15 часа
Скандалът в Nvidia: Заподозряната в шпионаж за Китай напуснала Megaspeed още през 2025 г.
Ексклузивно

Скандалът в Nvidia: Заподозряната в шпионаж за Китай напуснала Megaspeed още през 2025 г.

Преди 15 часа
Фил Колинс за здравословните си проблеми: Не съм толкова зле, колкото изглеждам
Ексклузивно

Фил Колинс за здравословните си проблеми: Не съм толкова зле, колкото изглеждам

Преди 16 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Володимир Зеленски и Джо Байдън пред Белия дом

"Капризен и упорит": Какво казва Джо Байдън за Володимир Зеленски в новите си мемоари

Свят Преди 11 минути

Мемоарите на Байдън засягат и критичния период на президентския преход и неговите притеснения относно подхода на новоизбраната администрация на Тръмп към Москва

45-годишна жена стана донор и спаси живота на пациентка с тежка цироза

45-годишна жена стана донор и спаси живота на пациентка с тежка цироза

България Преди 24 минути

Пациентката е била с напреднала цироза вследствие на хепатит Б. След операцията е в стабилно състояние

България купува още 5 системи IRIS-T и 57 френски гаубици CAESAR

България купува още 5 системи IRIS-T и 57 френски гаубици CAESAR

България Преди 35 минути

Проектите за превъоръжаване ще бъдат финансирани по европейския инструмент SAFE и трябва да преминат през одобрение от Народното събрание

Ръсел Бранд със съпругата му Лора по време на процеса срещу комика

Съпругата на Ръсел Бранд с първи думи, след като комикът влезе в затвора

Свят Преди 52 минути

39-годишната Лора коментира присъдата и отсъствието на комика по време на епизода в неделя, 15 ноември, от тяхната обща седмична YouTube поредица „Sunday Service with the Brands“, като обясни, че планира да продължи предаването въпреки неотдавнашните развития

От "Здрач" до "Хари Потър": Звездите, които мразят най-известните си роли

От "Здрач" до "Хари Потър": Звездите, които мразят най-известните си роли

Любопитно Преди 54 минути

Макар феновете да обожават тези култови персонажи, актьорите, които са ги изиграли, мечтаят да ги оставят в миналото завинаги. Вижте кои големи холивудски звезди открито споделят разочарованието си от най-популярните си роли в киното и телевизията

.

Българин се опита да прегази в Солун жени, предлагащи сексуални услуги

Свят Преди 1 час

44-годишният мъж е арестуван по подозрение, че е насочил автомобила си към жените след словесен конфликт между тях и 26-годишната му приятелка

Заподозреният за убийството на професор в метрото остава в ареста в Израел, подготвят екстрадицията му

Заподозреният за убийството на професор в метрото остава в ареста в Израел, подготвят екстрадицията му

Свят Преди 1 час

Шамил Левиев е задържан по международна заповед. Българските власти подготвят искане за екстрадицията му във връзка със смъртта на 83-годишния Андрей Атанасов

Тиери Анри с революционна идея: Легендата на Арсенал иска да промени футбола при жените със специални обувки

Тиери Анри с революционна идея: Легендата на Арсенал иска да промени футбола при жените със специални обувки

Любопитно Преди 1 час

Френският шампион се заема с разработването на иновативна екипировка за състезателките с поглед към Мондиал 2027 в Бразилия

Фалшиви глоби от МВР точат банкови сметки: Хакери клонираха сайта на министерството

Фалшиви глоби от МВР точат банкови сметки: Хакери клонираха сайта на министерството

България Преди 1 час

Измамниците заплашват с последващи санкции и подканват шофьорите да платят до 48 часа, за да откраднат личните и банковите им данни

Скандалите с Ръсел Бранд и Дейвид Уолямс: Идва ли краят на злоупотребата с власт в шоубизнеса?

Скандалите с Ръсел Бранд и Дейвид Уолямс: Идва ли краят на злоупотребата с власт в шоубизнеса?

Свят Преди 1 час

Присъдата на Ръсел Бранд, разкритията за Дейвид Уолямс и спирането на „Женени от пръв поглед“ оголиха тъмната страна на шоубизнеса. Журналисти и експерти обясняват защо жертвите вече не мълчат и предстои ли истинска промяна в индустрията

Васил Михайлов

Съдът реши: Васил Михайлов остава в България до края на делата срещу него

България Преди 1 час

Решението е окончателно, а мярката „задържане под стража“ ще бъде изпълнена след приключване на делата му у нас или изтърпяване на наложено наказание

Евровизия в Бургас: Кога ще пуснат билетите и как да си осигурим предимство

Евровизия в Бургас: Кога ще пуснат билетите и как да си осигурим предимство

България Преди 1 час

Хиляди фенове от цяла Европа вече стягат куфарите си, а въпросите около билетите и настаняването стават все по-належащи, въпреки че официалният старт на продажбите все още предстои

Младият шофьор на „Мазерати“-то, разбило се във Варна, почина в болницата

Младият шофьор на „Мазерати“-то, разбило се във Варна, почина в болницата

България Преди 2 часа

Феодор Василев беше настанен в реанимация с опасност за живота след тежкия инцидент на бул. „Княз Борис I“

Министърът на външните работи Велислава Петрова

Велислава Петрова: Европа трябва да участва активно в преговорите за Украйна

България Преди 2 часа

Българският външен министър настоя за активно европейско участие и ясен мандат на представителите на ЕС

Австралийският премиер Антъни Албанезе и министърът на климата Крис Боуен

Включен микрофон улови премиера на Австралия в конфузен разговор за мъжкото достойнство (ВИДЕО)

Любопитно Преди 2 часа

Австралийският премиер Антъни Албанезе и министърът на климата Крис Боуен попаднаха в неудобна ситуация по време на среща в Турция. Включен микрофон улови техен шеговит разговор за рисковете от носенето на мобилен телефон в джоба на панталона

Догодина ще платим цената: Икономисти с предупреждение за бюджета

Догодина ще платим цената: Икономисти с предупреждение за бюджета

Парите ни Преди 2 часа

Дефицитът и решенията в Бюджет 2027 увеличават риска пред кредитния рейтинг на България

Всичко от днес

От мрежата

Могат ли мюсюлманите да докосват кучета? Какво казва ислямът

dogsandcats.bg

11 породи кучета, които обичат да мързелуват на топло

dogsandcats.bg
1

Какво да правим, ако намерим костенурка около София

sinoptik.bg
1

Поредна ноемврийска температурна аномалия

sinoptik.bg

Евгени Генчев се качва на една сцена с Микеле Мороне в Пловдив

Edna.bg

Зендая с лично признание за Том Холанд: „Помогна ми да преодолея тревожността си“

Edna.bg

Товарен кораб потъва край Калиакра, военни се включиха в спасителна операция

Nova.bg

Граничен полицай блъсна с кола момиче в Драгоман, то почина

Nova.bg