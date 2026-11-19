Преди историческата среща с Тръмп: Путин и Си обсъдиха Украйна и международната обстановка

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Тръмп и Путин си стиснаха ръцете пред погледа на Си

Б езпрецедентна тристранна среща на върха между Съединените щати, Русия и Китай е във фокуса на международното внимание. Доналд Тръмп, Владимир Путин и Си Дзинпин се събират в китайския град Шънджън в рамките на форума на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС).

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Разговорите започват в 8:30 ч. българско време. Сред основните теми са ограничаването на ядрените арсенали, войната в Иран и конфликтът в Украйна. Самият Тръмп заяви, че ще повдигне въпроса за войната, въпреки че Белият дом първоначално не го включи в дневния ред.

Киев и европейските лидери няма да участват в разговорите.

MOMENTS AGO: Trump and Putin hold private pull-aside meeting at APEC summit https://t.co/5h6UcEeRpN — Fox News (@FoxNews) November 19, 2026

Тръмп и Путин вече разговаряха при закрити врата

Преди очакваните разговори с китайския лидер Доналд Тръмп и Владимир Путин проведоха неофициална среща в кулоарите на форума. За разговора съобщи пресслужбата на Белия дом, като го определи като кратка среща встрани от основната програма.

Двамата лидери се срещнаха в конгресния център, където по-рано се състоя пленарното заседание на АТИС. Достъпът на журналисти до разговорите беше ограничен.

Кадри от началото на срещата показват как Тръмп и Путин се поздравяват с продължително ръкостискане. Американският президент се навежда към руския си колега и му казва нещо тихо, докато Путин поставя ръка върху лакътя му.

„Благодаря ви много. Очакваме с нетърпение нашата среща“, заяви Тръмп пред журналистите. Той добави, че двамата имат „чудесни отношения от много години“.

„Мисля, че от това могат да произлязат много прекрасни неща или поне да поставим началото им“, каза американският президент.

Преди да приключи публичната част, Тръмп спомена, че двамата вероятно ще проведат и втора среща по-късно. Не стана ясно дали има предвид предстоящите разговори със Си Дзинпин или друга среща.

Останалата част от разговора между американския и руския президент се проведе при закрити врата. Очаква се Вашингтон или Москва да разпространят информация за обсъдените теми.

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Тръмп и Си Дзинпин обсъждат търговията и редкоземните метали

По-късно Доналд Тръмп трябва да проведе двустранна среща с китайския президент Си Дзинпин. Според китайската държавна телевизия CCTV двамата ще разговарят лично.

Очаква се основните теми да бъдат търговските отношения между Вашингтон и Пекин, доставките на редкоземни метали и технологичното сътрудничество.

Особено внимание се отделя на възможността двете най-големи икономики в света да удължат търговското си примирие, което трябва да изтече на 10 януари.

По време на вечерята на лидерите в сряда Тръмп и Си Дзинпин са разговаряли основно за изкуствения интелект. Американският президент съобщи, че двамата са засегнали и ситуацията около Дженсън Хуанг, но само за кратко.

„Не сме обсъждали това. Може би само споменах въпроса за кратко, защото е такава трагедия. Той е изключително талантлив човек“, каза Тръмп в интервю за Fox News.

Chinese President Xi Jinping greets President Trump in Shenzhen, China, during the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Summit on Thursday. President Trump is expected to speak with Xi and Russian President Vladimir Putin during a historic trilateral meeting later in the day. https://t.co/IPy38KpKTU — CBS News (@CBSNews) November 19, 2026

Преди историческата среща с Тръмп: Какво обсъдиха Путин и Си

Путин: Русия остава отворена към света

В изказването си пред участниците във форума Владимир Путин заяви, че Русия остава отворена към света и укрепва икономиката си, съобщи руската държавна информационна агенция ТАСС.

Той подчерта приноса на страната си за региона чрез доставките на зърно и торове. По думите му Москва е готова да споделя с партньорите си опита си в областта на изкуствения интелект и технологиите.

В заключителните си думи руският президент заяви, че Русия подкрепя финалното комюнике на АТИС.

Тръмп заговори за историческа среща със Си Дзинпин и Путин

Си Дзинпин обяви 20 млн. долара за регионално сътрудничество

Китайският президент призова за приобщаващо развитие и засилване на сътрудничеството при изграждането на общност в Азиатско-тихоокеанския регион.

Си Дзинпин заяви, че Пекин е готов да работи с всички участници във форума за насърчаване на развитието и сътрудничеството.

Китай ще създаде Център за изследване на Азиатско-тихоокеанската общност в Шънджън, който ще извършва анализи и ще предоставя експертна подкрепа при разработването на политики.

Предвижда се също създаването на институции за сътрудничество в областта на цифровите технологии, чистата енергия и зеления растеж.

Си Дзинпин обяви, че Китай ще отдели 20 милиона долара за насърчаване на сътрудничеството между държавите от организацията.

Путин се завърна на официалната семейна снимка на лидерите

По-рано световните лидери се събраха за традиционната официална групова снимка, известна като „семейна снимка“ на участниците във форума.

Владимир Путин беше сред централните фигури в кадъра. Това е първото му лично участие в подобна снимка от девет години насам. Последният път, когато руският президент присъства лично, беше на срещата на АТИС във Виетнам през 2017 г.

През 2020 и 2021 г. той участва дистанционно заради пандемията от COVID-19, но не се появяваше лично на следващите издания до тазгодишното събитие.

Лидерите бяха с червено-сини копринени шалове, предоставени от Китай като страна домакин.

Тръмп и Путин си стиснаха ръцете пред погледа на Си

Анализатори очакват трудни преговори между Вашингтон и Пекин

Икономистът Алисия Гарсия-Ереро, главен икономист за Азиатско-тихоокеанския регион в инвестиционната банка Natixis, смята, че за Доналд Тръмп ще бъде трудно да постигне конкретни резултати от срещата на върха.

Пред Би Би Си тя коментира, че Китай определя дневния ред на форума и се намира на собствена територия, което поставя американския президент в по-неизгодна позиция.

„Ще бъде много трудно Тръмп да извлече нещо от тази среща на върха“, смята Гарсия-Ереро.

Според нея перспективите за удължаване на търговското примирие между Вашингтон и Пекин също не са особено добри. Тя допуска, че двете страни може да публикуват общо изявление без конкретни ангажименти, за да спечелят време за намиране на решение на разногласията.

Икономистът обърна внимание и на предстоящата среща на Г-20 в Маями следващия месец, която може да предостави допълнителна възможност за разговори между двете най-големи икономики в света.