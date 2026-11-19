М инистерството на земеделието и храните ще инвестира 35 млн. евро в опазването и развитието на водните ресурси и напоителната инфраструктура в страната. Това съобщи министърът на земеделието Пламен Абровски по време на брифинг.

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Първата стъпка ще бъде цялостна инвентаризация и дигитализация на напоителната инфраструктура, като процесът ще започне с каналите, собственост на държавното дружество „Напоителни системи“. Целта е да бъде създадена подробна информация за местоположението, собствеността и състоянието на съоръженията, която да бъде достъпна за земеделските производители.

„Много добре знаете, че към настоящия момент е изключително трудно за земеделските производители да знаят кои са каналите, къде са, каква е собствеността, за да могат след това те да инвестират в своите земеделски стопанства“, обясни министърът.

Втората основна мярка предвижда изграждането на комплексна система за наблюдение и контрол на водните нива и обемите в язовирите, стопанисвани от дружеството. Тя ще изпълнява две основни функции - ранно предупреждение при опасно повишаване на водните нива и предоставяне на точна информация за наличните водни количества, които могат да бъдат използвани за напояване.

„Целта е да имаме една система, която да ни дава ранно предупреждение и превенция в случаите, когато има много сериозно повишаване на нивата на язовирите, за да не се случват трагедии“, посочи Абровски.

Предвижда се в Министерството на земеделието и храните да бъде изградена контролна система, която да отчита на всеки час общото количество вода, налично за напояване в страната. Така държавата ще може да следи в реално време водните ресурси, с които разполага земеделският сектор.

„От друга страна, целта е нашата държава да има пълна яснота какъв е водният баланс, който земеделските производители могат да използват за напояване, за да не се случват ситуации, в които отново да се окажем в сушеви години, в които няма вода“, заяви министърът.

По думите му министерството вече разработва подобна система за 19 язовира, които са в неговия патримониум и имат стратегическо и национално значение.

Паралелно с това ще започне проектиране на всички язовири, стопанисвани от „Напоителни системи“. Ще бъде установено техническото им състояние, ще се оцени необходимостта от ремонти и ще бъдат изчислени средствата, нужни за възстановяването и модернизирането им.

Абровски подчерта, че през последните години инвестициите в тези съоръжения са били недостатъчни, въпреки ключовата им роля за осигуряването на вода за земеделските площи.

„Трябва да знаем абсолютно всички язовири в какво състояние са, защото в годините назад инвестиции почти не са правени. А това са резервоарите, в които се съдържа водата, чрез която нашите земеделски производители напояват своите площи“, посочи министърът.

Той акцентира и върху необходимостта от предварителна проектна готовност, за да може България да се възползва от бъдещо европейско или друго финансиране за мащабни ремонти.

„Ако ние не започнем проектиране, дори изведнъж Европейската комисия или някой друг инвеститор да дойде и да каже: „Ето ви 1 милиард, 2 милиарда, 3 милиарда, започвайте да работите“, ние няма да можем да ги похарчим поради простата причина, че нямаме проектна готовност“, заяви Абровски.

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По думите му към момента липсва достатъчно ясна и цялостна информация както за броя на язовирите, така и за техническото им състояние и необходимите средства за ремонт.

„Нямаме яснота в какво състояние са, колко общо са на брой и какви средства и за какво са нужни, за да могат да бъдат ремонтирани“, допълни министърът.