Цените на петрола се задържат близо до нивата от предходната сесия, като очакванията за излишък на пазара натежават повече от опасенията за доставките от Близкия изток, предаде Reuters.

Фючърсите на сорта Брент поскъпват с 5 цента, или 0,05%, до 92 долара за барел. Американският лек суров петрол WTI с доставка през декември поевтинява с 26 цента, или 0,31%, до 83 долара за барел. Декемврийският контракт изтича в петък, а по-активно търгуваният януарски договор се понижава с 22 цента до 82,09 долара.

В предходната сесия Брент загуби 1,3% от стойността си, а WTI поевтиня с 3,2% до най-ниското си ниво от 26 август. Натиск върху цените оказват очакванията за излишък на суров петрол, след като превозите през Ормузкия проток се възстановяват приблизително до равнищата отпреди войната.

Петролът поевтинява: Пазарът вече очаква излишък

Допълнителен фактор е по-силното от очакваното увеличение на запасите в САЩ. Американските запаси от суров петрол са нараснали с 3,4 млн. барела до 417,8 млн. барела през седмицата до 13 ноември, показват данните на Управлението за енергийна информация. Анализаторите, анкетирани от Reuters, очакваха увеличение от едва 58 000 барела.

Според Приянка Сачдева от Phillip Nova пазарът остава между факторите, които натискат цените надолу, и геополитическите рискове, които ги подкрепят. Натрупването на запаси може да оказва краткосрочен натиск върху котировките, докато нерешените проблеми с доставките могат да задържат рисковата премия за по-дълъг период.

Очакванията за по-високи лихви в САЩ също ограничават петролните котировки. Протоколът от октомврийското заседание на Федералния резерв засили очакванията, че централната банка може да повиши лихвите още през декември. По-високите разходи по кредитирането могат да забавят икономическия растеж и търсенето на петрол, а по-силният долар оскъпява суровината за купувачите, използващи други валути.

Рисковете за доставките от Близкия изток обаче остават. Ирански медии съобщиха, позовавайки се на военноморските сили на страната, че три петролни танкера източно от Ормузкия проток са били извадени от строя след попадане на морски мини.

Подкрепяното от Иран движение на хусите междувременно изстреля ракети към саудитската столица Рияд. Саудитската служба за гражданска защита съобщи, че опасността е отминала.

Петролът поевтинява заради ръст на запасите в САЩ

Пазарите следят и тристранната среща на лидерите на САЩ, Китай и Русия за сигнали за възможни преговори около войната с Иран и войната в Украйна, които продължават да влияят върху световните петролни потоци.

Reuters съобщи още, позовавайки се на източници от сектора, че украинските атаки с дронове са намалили общия обем на преработвания суров петрол в руските рафинерии с 45% от края на октомври.