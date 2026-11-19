Б рад Пит разкри актуална информация за началото на снимките на дългоочаквания филм „Бандата на Оушън 14“, съобщи „Варайъти“.

„Става дума за края на следващата година“, каза актьорът на премиерата в Холивуд на лентата The Further Mis-Adventures of Cliff Booth.

Петата част от поредицата „Бандата на Оушън“ трябваше да започне да се снима следващия месец, след като вече беше отложена веднъж през юни.

Джордж Клуни, Брад Пит, Джулия Робъртс, Мат Деймън и Дон Чийдъл ще се завърнат в своите роли, а режисьор ще бъде Дейвид Лийч. „Уверявам ви, Грант и Джордж наистина умеят да пишат добри сценарии“, коментира Пит по адрес на Грант Хеслов и Джордж Клуни, които са сценаристи на бъдещия филм.

Клуни за първи път намекна, че има „страхотен“ сценарий за „Бандата на Оушън 14“ още през 2023 г. На церемонията по връчването на наградите „Златен глобус“ този януари Джулия Робъртс каза: „Да, чела съм сценария. И бях леко изненадана, защото си мислех: „О, каква ли ще бъде историята?“. И е добър. Искам да кажа, че не бихме го направили, ако не беше добър.“

The Further Mis-Adventures of Cliff Booth е продължение на филма на Куентин Тарантино „Имало едно време в Холивуд“. Тарантино е написал сценария за новия филм, но е отстъпил режисьорския стол на Дейвид Финчър.

„Проектът стоеше замразен на рафта около девет месеца. Често се случва така. После в един момент ми хрумна една идея... Дадох я на Финчър, когато се качихме на самолета, кацнахме и той каза: „Да, мога да го направя“. Обадих се на Куентин. Той хареса идеята и ето ни тук“, разказа Пит.

Пит спечели „Оскар“ за ролята си в „Имало едно време в Холивуд“. „Имах кратък момент, в който си казах: „По дяволите, какво точно правех в първия филм?“. Но веднага влизаш отново в ритъм.“

В продължението, чието действие се развива няколко години след първата част през 70-те години на миналия век в Лос Анджелис, героят на Брад Пит - Клиф Бут - е заразял каскадьорската работа в Холивуд и е станал киномеханик в киносалон в Западен Холивуд. Освен това от време на време работи като наемен убиец.

Пит и Финчър работят заедно за първи път преди 32 години по филма „Седем“ от 1994 г. „Невероятно е какъв късмет имаме“, коментира Пит. „Направо е нереално. Съвместната работа на тези двамата (Тарантино и Финчър, б.ред.) е като термоядрен синтез.“

Брад Пит добави също, че има голямо желание да направи продължение и на хитовия си филм за автомобилни състезания „F1: Филмът“.