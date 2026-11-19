В навечерието на дългоочакваната премиера на Grand Theft Auto 6 (GTA 6), официално стана ясно коя е актрисата, стояща зад главната героиня на играта - Лусия. Това е 34-годишната Мани Л. Перес, чието изпълнение вече ѝ донесе номинация за „Най-добро актьорско представяне“ на наградите The Game Awards, още преди играта да излезе днес за PlayStation 5 и Xbox Series X|S, пише Page Six.

Според изданието Latin Times, Перес е подписала „страшни“ споразумения за конфиденциалност и е била строго предупредена да не разкрива никакви подробности около мащабния проект на Rockstar Games.

От сервитьорка в Бруклин до звездата на GTA 6

Родената в Ню Йорк актриса с пуерторикански корени има редица участия в популярни телевизионни сериали като „Мъртва точка“ (Blindspot), „Черният списък“, „Джесика Джоунс“ и „Полицаите от Чикаго“. Най-запомнящата ѝ роля досега бе като боксьорката Есперанса Моралес в „Закон и ред: Специални разследвания“, която ѝ донесе награда Imagen през 2020 г.

Преди да пробие в киното и телевизията, Перес завършва актьорско майсторство в Нюйоркския университет и работи като сервитьорка в Бруклин. Самата тя, която се занимава активно и с вдигане на тежести, определя работата си по улавяне на движенията (motion-capture) като „абсолютен фаворит“.

Meet the glamorous actress behind GTA 6 bombshell character after years of mystery https://t.co/JgT2rl4WSZ https://t.co/SVisM0tcR5 — New York Post (@nypost) November 18, 2026

„Не ми се налага да се притеснявам как изглеждам, нито за косата или грима си“, споделя актрисата.

Любопитен детайл е, че това не е първата ѝ среща с поредицата – преди да стане Лусия, тя е участвала в GTA V и GTA Online.

Икономически шок за 1 милиард долара и масови болнични

Излизането на GTA 6 бележи първото ново заглавие в култовата поредица от 13 години насам (след GTA 5 от 2013 г.) и идва след две отлагания. Икономически експерти вече предупредиха, че американската икономика може да загуби около 1 милиард долара от спад в производителността само в деня на премиерата.

Около 18% от служителите в САЩ планират да си вземат почивен ден или болничен в четвъртък, за да играят. Поради тази причина редица работодатели в технологичния и автомобилния сектор, както и подразделения на американската армия, са дали на персонала си петдневен уикенд, за да не се налага хората да лъжат, че са болни.

Скорошно проучване разкри и шокиращи нагласи сред феновете - над 20% от анкетираните американци биха се отказали от секс, а близо 10% заявяват, че биха изоставили домашните си любимци, само за да получат ранен достъп до играта. Междувременно предварителното изтегляне на заглавието вече счупи рекордите за интернет трафик, а експерти по киберсигурност предупреждават за р