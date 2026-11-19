Л идерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов ще подаде сигнал до прокуратурата за предполагаеми нарушения при отчитането на инфлацията и данните за държавния бюджет. По думите му основанията за сигнала са изявления на председателя на Фискалния съвет Симеон Дянков и информация, публикувана от Евростат.

Това съобщи Костадинов пред журналисти в Народното събрание.

„Очевидно е, че е извършено престъпление – документна измама, за което аз сигнализирам главна прокуратура и и.ф. главен прокурор в момента за това, че са извършени поредица от свързани престъпления в Министерство на финансите, Министерския съвет, Националния статистически институт и Българската народна банка“, заяви лидерът на „Възраждане“.

Според него, ако казусът бъде разгледан въз основа на закона и представените доказателства, а не на политическо решение, би трябвало да бъде обявено за незаконно присъединяването на България към еврозоната.

„Защото не може едно незаконно действие да доведе до законни последици“, допълни Костадинов.

Той благодари на няколко неправителствени организации и експерти, които са предоставили на „Възраждане“ допълнителни документи и аргументи в подкрепа на твърденията за нарушения.

„Сигналът днес ще бъде внесен в главна прокуратура и се надявам поне веднъж да видим как българският закон бива приложен на базата на волята на законодателя, а не на волята на собствениците на държавата извън нашата страна“, каза още той.

Председателят на парламентарната група на „Възраждане“ отказа да отговаря на въпроси по други теми.

„За ВСС ще говорим утре“, заяви Костадинов.

По-късно, преди да се върне в пленарната зала, той коментира и предстоящия избор на членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) от парламентарната квота.

„Тук има един-единствен член. Е, как кой? Цвета Рангелова. То няма други членове“, заяви лидерът на „Възраждане“.