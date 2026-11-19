Б ританският принц Хари отправи завоалирана критика към политиката на американското правителство спрямо Украйна, заявявайки в интервю, публикувано късно в сряда, че според него има „голямо разминаване“ между позицията на администрацията на Тръмп и тази на американския народ.

Хари, ветеран от британската армия, който се завърна в родината си миналото лято след шест години в Калифорния, каза още, че вярва, че Великобритания е в конфликт с Русия през последното десетилетие и че е готов отново да служи в армията, ако бъде призован да го направи, пише Си Ен Ен (CNN).

Коментарите бяха направени в интервю за вестник The Telegraph, състояло се миналия уикенд по време на четвъртото посещение на Хари в Украйна от началото на пълномащабната руска инвазия.

„Мисля, че има голямо разминаване между това, което американското общество чувства по отношение на подкрепата за Украйна, която според мен е изключително висока и винаги е била такава, в сравнение с определена група, или в случая администрация, която може би мисли по различен начин по въпроса“, каза Хари.

Хари пътува до Украйна миналия уикенд, за да се срещне със спортисти, които се подготвят за участие в игрите „Инвиктус“ през 2027 г. – състезание в параолимпийски стил, основано от него, за да вдъхновява ранени ветерани. Игрите догодина ще се проведат в Бирмингам, Англия. Принцът не е действащ член на кралското семейство и пътува до Украйна като частно лице.

Хари заяви, че сега е моментът Великобритания и нейните съюзници да удвоят подкрепата си за Украйна, за да гарантират, че тя ще победи Русия в момент, когато Москва се опитва да разпали разделения в европейското общество.

Представители на британското разузнаване и армията все по-често предупреждават за саботажи, дезинформационни кампании и други така наречени хибридни атаки, извършвани от руски оперативни работници с цел дестабилизиране на западните общества.

„Мисля, че заплахата е налице и е била постоянно налице през последните 15 години. Само защото към нас не летят дронове, куршуми и ракети, това не означава, че не сме във война. Чувствам, че сме във война през последното десетилетие“, каза Хари.

Хари, който е бил изпращан на мисии в Афганистан два пъти по време на военната си кариера, заяви, че ветераните трябва да бъдат готови да служат отново.

„Ако има нужда, аз ще бъда 100% там, за да служа на страната си, редом до моите колеги ветерани и военнослужещи“, каза той.