Два руски стратегически бомбардировача Ту-95МС и два транспортни самолета Ил-76МД пристигнаха във виетнамския град Да Нанг на 16 ноември, като целта и продължителността на престоя им не са обявени.

Разполагането припомня съветското военно присъствие в базата Камран, където през Студената война са били разположени десетки самолети, а последните руски машини напускат през 1993 г.

Засега няма потвърждение за планове на Москва да възстанови постоянна база във Виетнам, но Русия продължава да търси възможности за военноавиационно присъствие в Югоизточна Азия, включително в Индонезия.

In staging its most significant deployment of military aircraft across East Asia in possibly more than a decade this week, Russia is displaying its enduring reach and likely sending a potent message ahead of this week's US-China-Russia meeting https://t.co/y2E2qnAItn — Reuters (@Reuters) November 18, 2026

Неотдавнашното разполагане на руски стратегически бомбардировачи Ту-95МС, способни да носят ядрено оръжие, във Виетнам породи въпроси дали Москва се стреми да възстанови военното си присъствие в Югоизточна Азия. По време на Студената война съветски, а впоследствие и руски далекобойни самолети оперираха в региона повече от десетилетие, пише Иван Хоменко за UNITED24 Media .

Ето какво още посочва той:

Според изданието Defense Express на 17 ноември два руски бомбардировача Ту-95МС и два военнотранспортни самолета Ил-76МД са пристигнали на международното летище в Да Нанг, Централен Виетнам, на 16 ноември.

Сателитни снимки, публикувани от групата за мониторинг с отворени източници AviVector, потвърждават присъствието на самолетите. Според съобщенията бомбардировачите са излетели от руската авиобаза Украинка в Далечния изток.

Двата самолета Ту-95МС, идентифицирани с тактическите номера „41 Red“ и „43 Red“, според информацията принадлежат към 43-ия център за бойно използване и преквалификация на личния състав на далекобойната авиация на Русия, базиран на авиобаза Дягилево.

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Москва не е разкрила публично целта на разполагането, нито колко време се очаква самолетите да останат във Виетнам.

Пристигането им съвпадна и с отделно учение на руската далекобойна авиация над Японско море, в което участваха три бомбардировача Ту-95МС, три самолета за въздушно дозареждане Ил-78М и самолет за далечно радиолокационно откриване и управление А-50У.

В миналото Русия поддържаше значително военноавиационно присъствие в залива Камран в Южен Виетнам. Съгласно 25-годишно споразумение, подписано през 1979 г., Съветският съюз създава там съоръжение в подкрепа на военноморските операции в Тихия и Индийския океан.

Към 1984 г. съветският авиационен контингент според съобщенията включва четири разузнавателни самолета за морско наблюдение Ту-95РТ, четири самолета за морско патрулиране и борба с подводници Ту-142, 16 бомбардировача Ту-16, използвани за разузнавателни мисии и атаки срещу кораби, както и 14 изтребителя МиГ-23, осигуряващи въздушно прикритие.

Базата позволява на Москва да извършва далечно морско наблюдение и да подпомага операциите на съветския военноморски флот далеч извън собствената си територия.

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След разпадането на Съветския съюз Русия постепенно намалява ангажиментите си към военните си бази в чужбина. Последните руски самолети напускат Камран през 1993 г., с което е сложен край на постоянното авиационно присъствие там.

За разлика от самолетите от съветската епоха, базирани в Камран, разположените сега във Виетнам бомбардировачи Ту-95МС са стратегически носители на крилати ракети. Русия многократно е използвала същия тип самолети за изстрелване на конвенционални крилати ракети Х-101 срещу Украйна.

Последното разполагане следва съобщения, че Русия е съсредоточила 47 стратегически бомбардировача, способни да носят ядрено оръжие, в авиобаза Украинка в Далечния изток. Сред тях са 37 самолета Ту-95МС и 10 Ту-160.

Русия и преди е проучвала възможности за разширяване на военноавиационното си присъствие и в други части на Югоизточна Азия. През 2017 г. бомбардировачи Ту-95МС оперираха от индонезийския остров Биак, а последващи съобщения сочеха, че Москва е проявила интерес към осигуряване на достъп до индонезийска военновъздушна база.