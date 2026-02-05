Свят

Войната в Украйна: Втори ден на преговори в Абу Даби, Зеленски разкри броя на загиналите войници

Украйна, Русия и САЩ провеждат втори ден разговори в Абу Даби, докато боевете продължават почти четири години след пълномащабното нахлуване на Москва в съседната ѝ държава

5 февруари 2026
К иев заяви, че първият ден от преговорите е бил „съдържателен и продуктивен“, макар че не е постигнат пробив и остават сериозни разногласия, пише Al Jazeera.

  1. Украйна и Русия остават далеч една от друга по ключови въпроси
  2. Украински представители заявиха, че този кръг от разговори се различава от предишните опити, тъй като руската делегация включва и военни екипи.
  3. Най-сложните въпроси са исканията на Москва Киев да отстъпи територии, които все още контролира в източната Донецка област, както и съдбата на Запорожката атомна електроцентрала - най-голямата в Европа, която се намира в окупирана от Русия зона.
  4. Като предварително условие за каквото и да било споразумение Москва иска Киев да изтегли войските си от цялата Донецка област, включително от линия от силно укрепени градове, считана за една от най-силните защитни позиции на Украйна.
  • Starlink терминали в Украйна са деактивирани, съобщи украинският министър на отбраната

Терминалите на Starlink, използвани от Русия за дронови атаки в Украйна, са били деактивирани, съобщи украинският министър на отбраната Михаил Федоров.

В публикация в Telegram той уточни, че Украйна работи с Starlink за актуализиране на „бели списъци“ веднъж дневно, като отбеляза, че това е „много мащабен процес“ за проверка на всички устройства.

„Белите списъци“ представляват официален регистър на одобрени цивилни терминали, предназначен да предотврати неоторизирано използване.

Главният изпълнителен директор на SpaceX Илон Мъск заяви в X, че „изглежда, че мерките, които предприехме, за да спрем неоторизираното използване на Starlink от Русия, са проработили. Уведомете ни, ако е необходимо да се предприемат допълнителни действия.“

През 2024 г. Мъск отрече терминалите на Starlink да са били продадени на Русия. Украинските разузнавателни служби твърдят, че руската армия е получила терминали чрез трети страни.

  • История на предишните преговори между Русия и Украйна
  1. Днешните преговори между Русия и Украйна са най-новият опит за прекратяване на войната след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през февруари 2022 г.
  2. Руски и украински делегации се срещнаха в Беларус само дни след нахлуването на Русия и проведоха още два кръга преговори в началото на март 2022 г. Русия настояваше Украйна да остане неутрална, като признава Крим за руски и източните региони Донецк и Луганск за независими държави. Украйна от своя страна настояваше за пълно изтегляне на руските войски.
  3. Преговори се проведоха и в Турция в края на март, като екипите се споразумяха за рамка на възможен договор. Украйна нямаше да се присъедини към НАТО, ако получи международни гаранции за сигурност, и можеше да кандидатства за членство в ЕС. Русия поиска право на вето върху украинската политика за сигурност. Преговарящите екипи се споразумяха за рамка на възможен договор.
  4. Преговорите се провалиха през април 2022 г. след смъртоносната атака на Русия в предградието Буча край Киев, като двете страни не постигнаха съгласие по ключови въпроси. Русия отхвърли украинско предложение за провеждане на военни учения без разрешение от Москва, а Украйна отказа руското изискване, което би ѝ дало възможност да налага вето върху военни интервенции на други държави в защита на Украйна.
  5. През май 2025 г. руските и украинските делегации проведоха директни преговори за първи път от три години. Докато се споразумяха за размяна на затворници и тела, не успяха да постигнат съгласие по други ключови въпроси.
  6. Президентът на САЩ Доналд Тръмп определи краен срок за примирие през август, а след като той изтече, се срещна с руския президент Владимир Путин в Аляска, след което призова Украйна да се откаже от територии. Зеленски и други европейски лидери се срещнаха в Белия дом, като ключова тема бяха гаранциите за сигурност на Украйна.
  7. Предишният кръг започна миналия месец, когато руски, украински и американски преговарящи се събраха в Абу Даби. Искането на Русия Украйна да се откаже от контролираните от нея територии в Донбас се оказа „червена линия“ и преговорите приключиха без споразумение.
  • Русия експулсира германски дипломат в отговор на действие на Берлин

Руският външен министър съобщи, че германски дипломат ще бъде експулсиран, след като миналия месец Берлин изгони руски служител, обвинен, че е ръководил шпионска мрежа.

Руският външен министър уточни, че е издал „нотa, обявяваща дипломатически служител на германското посолство в Москва за персона нон грата“ като „симетричен отговор“.

Киев: Днешните преговори с Москва ще са за мир

  • Украйна и Русия се споразумяха за размяна на 314 затворници

Делегации от САЩ, Украйна и Русия се съгласиха да разменят 314 затворници, съобщи специалният пратеник на президента Тръмп, Стив Уиткоф, в публикация в X.

„Този резултат е постигнат благодарение на преговори, които бяха подробни и продуктивни“, каза той.

„Въпреки че остава значителна работа, стъпки като тази показват, че продължаващият дипломатически ангажимент носи осезаеми резултати и подпомага усилията за прекратяване на войната в Украйна. Преговорите ще продължат, като се очаква допълнителен напредък през следващите седмици.“

  • Кремъл заяви, че не потвърждава и не отрича визита на водещия дипломат на Макрон

Кремъл съобщи, че не може нито да потвърди, нито да отрече съобщенията, че водещият дипломат на френския президент Еманюел Макрон е посетил Москва тази седмица.

Еманюел Бон бе в Москва във вторник, за да проведе разговори с руски официални лица, съобщи източник от Франция, запознат с срещата, както и двама дипломатически източници пред агенция Ройтерс.

Прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков каза пред репортери само, че френските източници обичат да подават информация към медиите.

Русия удари Киев с ракети и дронове преди ключовата среща Зеленски-Тръмп

  • Украйна съобщава за удари по руски ракетен комплекс

Украинските военни съобщиха, че през януари са извършили серия успешни удари по комплекс на ракетната база "Капустин Яр" в Астрахан, южна Русия.

Генералният щаб обяви в Telegram, че ударите са нанесли щети на част от хангарните сгради и един от хангарите е бил „значително повреден“. Част от персонала също е бил евакуиран от базата, се посочва в съобщението.

Атаките са били извършени с украински, далекобойни ракети, включително FP-5 „Фламинго“.

  • Украйна приветства „важното“ посещение на полския премиер

Както съобщихме по-рано, полският премиер Доналд Туск пристигна в столицата на Украйна, Киев, където ще се срещне с президента Володимир Зеленски.

Украинският външен министър Андрей Сибиха посрещна Туск при пристигането му и определи визитата като „важна“.

„Полша е лидер в подкрепата за Украйна, включително в енергийната сфера. Ценим тази солидарност и нашето стратегическо партньорство“, написа Сибиха в X.

Той добави, че украинската страна очаква „въздействие“ от посещението и „значими“ разговори между Туск и Зеленски.

Премиерът Туск обяви по-рано тази седмица, че ще посети Киев по покана на украинския президент.

„В този критичен момент Украйна не може да остане съвсем сама“, написа Туск в X в понеделник, докато страната се сблъсква с извънредна ситуация в енергийния сектор поради руските атаки и тежките зимни условия.

Светът настръхна: Русия обяви край на ограниченията за ядрения си арсенал

Китай: Изтичането на срока на ядрената сделка между САЩ и Русия е обезпокоително

Китайското външно министерство заяви, че изтичането на срока на договора за намаляване на ядрените оръжия между САЩ и Русия е обезпокоително и призова Вашингтон да възобнови диалога с Москва относно „стратегическата стабилност“.

Договорът New START изтече в края на сряда, което сложи край на повече от половин век ограничения върху стратегическите ядрени оръжия на двете страни.

„Китай съжалява за изтичането на срока на договора New START, тъй като той е с голямо значение за поддържането на глобалната стратегическа стабилност“, заяви говорителят на китайското външно министерство Лин Джиан.

„Международната общност като цяло се тревожи, че изтичането на договора ще има негативно влияние върху международната система за контрол на ядрените оръжия и глобалния ядрен ред.“

Русия предложи двете страни да продължат да спазват основните ограничения на договора, а китайското външно министерство призова Вашингтон да реагира конструктивно.

„Китай призовава Съединените щати да реагират положително, да се отнесат отговорно към последващите мерки по договора и да възобновят диалога за стратегическа стабилност с Русия възможно най-скоро. Това е и общото очакване на международната общност“, заяви Лин.

  • Последният ядрен договор между САЩ и Русия изтече, предизвиквайки опасения за нова надпревара във въоръжаването

Последният ядрен договор между Русия и Съединените щати изтече в четвъртък, премахвайки всякакви ограничения върху двата най-големи атомни арсенала за първи път от повече от половин век.

Прекратяването на Договора за ново стратегическо съкращаване на настъплението (New START) може да отвори път за това, което мнозина смятат за неконтролирана надпревара във въоръжаването с ядрени оръжия.

Руският президент Владимир Путин миналата година обяви готовност да се придържа към пределите на договора за още една година, ако Вашингтон последва примера му, но американският президент Доналд Тръмп не е взел решение относно неговото удължаване. Тръмп е посочил, че иска Китай да бъде включен в договора – инициатива, която Пекин отхвърли.

Путин обсъди изтичането на договора с китайския лидер Си Дзинпин в сряда, заяви съветникът на Кремъл Юрий Ушаков, като отбеляза, че Вашингтон не е реагирал на предложението му за удължаване.

„Русия ще действа по балансиран и отговорен начин, основан на задълбочен анализ на ситуацията за сигурност“, каза Ушаков.

В сряда вечер руското външно министерство заяви в официално съобщение, че „при настоящите обстоятелства смятаме, че страните по Договора за ново стратегическо съкращаване вече не са обвързани с каквито и да е задължения или симетрични декларации в рамките на договора, включително неговите основни разпоредби, и по същество са свободни да изберат следващите си стъпки“.

Последният ядрен договор между САЩ и Русия изтича

  • Украйна заявява, че конфликтът трябва да бъде „замразен“ по сегашните фронтови линии и отхвърля едностранно изтегляне на силите си Киев посочва, че иска контрол върху Запорожката атомна електроцентрала.

Русия окупира около 20 процента от националната територия на Украйна, включително Крим и части от източния регион Донбас, завзети още преди инвазията през 2022 г.

Анализатори казват, че Русия е увеличила контролираната от нея украинска територия с около 1,5 процента от началото на 2024 г.

Преговорите между САЩ, Русия и Украйна в Абу Даби продължават

  • Полският премиер пристига в Киев

Полският министър-председател Доналд Туск започна посещението си в Украйна, съобщи канцеларията му в платформата X.

По-рано тази седмица Туск заяви, че планира да посети страната заедно с министъра на финансите Анджей Домански, който подготвя международна конференция за възстановяването на Украйна след края на войната.

  • Зеленски: 55 000 украински войници са загинали

Украинският президент Володимир Зеленски даде рядка оценка за бойните загуби в интервю за френска телевизия.

Зеленски заяви, че приблизително 55 000 украински войници са били убити, откакто Русия започна пълномащабната инвазия през февруари 2022 г.

„А има и много хора, които Украйна води като изчезнали“, каза той пред France 2, според превода на медията.

  • Русия атакува железопътна инфраструктура в Сумска област

Русия е извършила „масирана“ атака с дронове срещу железопътната инфраструктура в северната Сумска област на Украйна, заяви вицепремиерът Олексий Кулеба.

По думите му е била поразена и енергийната инфраструктура на железниците. В приложението Telegram той публикува снимки на повредени железопътни вагони.

„Врагът се опитва да спре движението на влаковете“, каза Кулеба и определи атаката като „пореден акт на тероризъм“ срещу украинската логистика.

Преговорите между Русия и Украйна в Абу Даби продължават

  • Руски преговарящ: Има „напредък“ в разговорите

Русия заяви, че има „напредък“ в преговорите с Украйна в Абу Даби за намиране на край на четиригодишната война, предизвикана от пълномащабната инвазия на Москва в прозападната ѝ съседка.

„Определено има напредък, нещата се движат в добра, положителна посока“, каза руският преговарящ Кирил Дмитриев пред държавни медии.

Той разкритикува това, което определи като опити на европейски държави да „саботират напредъка“ в началото на втория ден от разговорите в ОАЕ между руските, украинските и американските посредници.

  • Двама ранени при нощна руска атака с дронове над Киев

Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи, че при атака са нанесени щети на жилищни сгради в един район на столицата, а в друг отломки са паднали върху покрив на офис сграда и са предизвикали пожар.

Отломки са паднали и близо до търговски център, а в друга част са счупени прозорци на детска градина, написа Кличко в Telegram.

Украинските военновъздушни сили съобщиха, че Русия е изстреляла две балистични ракети и 183 дрона срещу Украйна през нощта, като противовъздушната отбрана е свалила 156 дрона.

Мъж е бил ранен и в Киевска област, съобщи областният управител.

  • Обобщение на последните събития
  1. Украински и руски представители проведоха „съдържателен“ и „продуктивен“ първи ден от посредничените от САЩ разговори в Абу Даби, заяви главният преговарящ на Киев Рустем Умеров в X, докато разговорите продължават в четвъртък.
  2. Приблизително 55 000 украински войници са загинали на бойното поле по време на войната с Русия, заяви президентът Володимир Зеленски, като добави, че „голям брой хора“ официално се водят изчезнали.
  3. Най-малко седем души са били убити и осем ранени при руски атаки срещу град Дружковка в Донецка област, съобщи областният управител Вадим Филашкин в Telegram. Русия е използвала касетъчни боеприпаси срещу пазар и е пуснала две авиационни бомби.
  4. Министерството на отбраната в Москва заяви, че неговите сили са поели контрол над селищата Староукраинка и Степанивка в източна Украйна.
  5. Украинският министър на енергетиката Денис Шмигал предупреди, че планираните прекъсвания на електрозахранването може да се задълбочат през следващите дни и че руските сили могат да предприемат нови атаки за допълнително изваждане от строя на енергийните и отоплителните мрежи, като нарече ситуацията „много трудна“.
  6. Посланиците на Европейския съюз одобриха детайлите по заем от 90 милиарда евро (106 млрд. долара) за Украйна, инициатива, договорена от лидерите на ЕС през декември, за да се покрият по-голямата част от финансовите нужди на Киев за 2026–2027 г.
  7. Разходите на Русия за армията през 2022 и 2023 г. са били с 66 процента по-високи от официално отчетените, съобщи германската външна разузнавателна служба BND.

Тръмп: Има напредък за преговорите в Украйна, но остават трудни въпроси

  • Украйна и Русия започнаха втория ден от мирните преговори в ОАЕ

Украйна и Русия започнаха втория ден от посредничените от САЩ разговори в Абу Даби за това как да бъде сложен край на четиригодишната война, съобщи главният украински преговарящ Рустем Умеров.

„Вторият ден от преговорите в Абу Даби започна“, каза Умеров в Telegram.

„Работим в същите формати като вчера: тристранни консултации, групова работа и по-нататъшна синхронизация на позициите.“

Източник: Al Jazeera    
Преговори Украйна-Русия Война в Украйна Териториални спорове Атаки с дронове Бойни загуби Киев Запорожка АЕЦ Доналд Туск Финансова помощ за Украйна Енергийна инфраструктура
