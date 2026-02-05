След записите от АГ кабинет: Задържаха д-р Венелин Иванов и съпругата му

Напрежение в Лом: Освободиха мъж, обвинен в посегателство над деца

"Това не е съдържание, а престъпление": Инфлуенсърите скочиха срещу "Царицата на мъченията"

Претърсиха осем адреса заради изтеклите кадри от гинекологичен кабинет в София

От герой на „Духлата“ до най-търсения човек за тройното убийство в "Петрохан": Кой е Ивайло Калушев?

Напрежение в Каварна: Ще останат ли децата без достъп до медицинска помощ

КНСБ: България е загубила близо 105 000 работни места в производството за четири години

Г инекологът д-р Венелин Иванов и съпругата му са задържани за 24 часа. Това съобщи NOVA, позовавайки се на свои източници.

В сряда Софийската районна прокуратура се самосезира след оповестена информация в медиите, касаеща видеа, разпространени в сайтове за възрастни, които били заснети в гинекологичен кабинет в столицата.

Видеа от гинекологичен кабинет са качени в сайтове за възрастни

Кадрите са от 2024 година и са направени в кабинета на д-р Венелин Иванов.

Камерата е поставена в един от ъглите на кабинета, а гинекологът обясни, че устройството е монтирано с охранителна цел.

"Интимност на показ": Претърсват гинекологични кабинети в София, намериха камера в един от тях

Екип на Столичната полиция извърши проверка на място в кабинета, а СРЗИ състави констативен протокол. От Централната етична комисия на Българския лекарски съюз ще сезират и „Медицински надзор”.