След записите от АГ кабинет: Задържаха д-р Венелин Иванов и съпругата му

Г инекологът д-р Венелин Иванов и съпругата му са задържани за 24 часа. Това съобщи NOVA, позовавайки се на свои източници.
В сряда Софийската районна прокуратура се самосезира след оповестена информация в медиите, касаеща видеа, разпространени в сайтове за възрастни, които били заснети в гинекологичен кабинет в столицата.
Видеа от гинекологичен кабинет са качени в сайтове за възрастни
Кадрите са от 2024 година и са направени в кабинета на д-р Венелин Иванов.
Камерата е поставена в един от ъглите на кабинета, а гинекологът обясни, че устройството е монтирано с охранителна цел.
"Интимност на показ": Претърсват гинекологични кабинети в София, намериха камера в един от тях
Екип на Столичната полиция извърши проверка на място в кабинета, а СРЗИ състави констативен протокол. От Централната етична комисия на Българския лекарски съюз ще сезират и „Медицински надзор”.