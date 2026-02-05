Свят

Украйна: Най-голямата грешка на Русия в тази война

Русия подцени силата на украинското общество и способността му за съпротива и самоорганизация

5 февруари 2026, 10:26
Украйна: Най-голямата грешка на Русия в тази война
Източник: iStock

Р усия подцени силата на украинското общество и способността му за съпротива и самоорганизация. Затова постоянните руски атаки и огромните лишения не накараха украинците да искат мир с агресора на всяка цена, съобщи Deutsche Welle.

Градовете и критичната инфраструктура в Украйна са подложени на масивен руски обстрел. По 20 часа на ден хората остават без ток, вода и отопление – и са принудени да понасят всичко това при температури навън от минус 15 градуса. Затова не е изненада, че като цяло настроенията в Украйна се променят: напрежението нараства, а изтощението взема връх. Въпреки това повечето украинци не са склонни да приемат мир, който да им бъде принудително наложен, показват данните на няколко социологически института.

Украинците не са склонни на компромиси

Предвид суровата зима и продължаващите атаки от Русия, делът на песимистите нараства, казва Олексий Антипович, основател на „Rating Group“. Това обаче отразява по-скоро промяна в емоционалното състояние на хората, отколкото промяна в политическите им нагласи. Въпреки неблагоприятните обстоятелства, украинците не са склонни да се поддават на исканията на Кремъл и да приемат мир на всяка цена.„Обстрелът на Путин и студът като средство за натиск влошават положението на хората, но това не променя отношението им към Владимир Путин, Русия и войната. Украинците не искат да правят отстъпки - нито териториални, нито от някакво друго естество“, посочва Антипович пред ДВ.

Андрий Биченко, социолог от украинския център „Разумков“, стига до подобно заключение. „По-голямата част от украинците знаят от натрупания опит, че капитулацията или подписването на неблагоприятно мирно споразумение няма да подобри ситуацията. На украинците не е нужно да се обяснява кои са руснаците и как е започнало всичко – те са го видели с очите си. Общественото мнение по този въпрос не се променя съществено, а украинците продължават да се държат – въпреки всичко, което им се случва“, коментира той пред ДВ.

Според проучване на Киевския международен институт за социология (КМИС), проведено между 9 и 14 януари 2026 г., 69 процента от украинците продължават да виждат войната като екзистенциална заплаха. Хората вярват, че Русия иска да „извърши геноцид“ и да „унищожи украинската нация и държавност“. През февруари 2025 г. така са мислели 66% от украинците, а 77% от анкетираните продължават да смятат, че Украйна е в състояние да оказва съпротива въпреки руското настъпление.

„Резултатите от проучването показват, че украинците остават непоколебими и са оптимисти въпреки всички трудности на войната“, каза за ДВ Антон Грушецки от KМИС. „Едно абсолютното мнозинство смята, че Украйна има силата да продължи ефективната си съпротива. В малцинство остават хората, които смятат украинската съпротива за безнадеждна.“

Несломима солидарност

Олег Саакян от украинската „Платформа за устойчивост и солидарност“ също отбелязва, че постоянните руски атаки, разрушаването на инфраструктурата и продължителният характер на войната не са довели до по-голяма готовност сред украинците за компромис с Русия. Напротив, изтощението и лишенията засилват още повече гнева на хората срещу агресора Русия.

Политологът посочва, че социалното напрежение в Украйна периодично избухва под формата на протести, които обаче са локални и не са насочени срещу централната власт. „Това са реакции на конкретни бездействия, на липса на решения на местно ниво. Нито общественото мнение, нито анкетите показват засилване на напрежението срещу централната власт“, ​​подчертава Саакян. Той също вижда белези, че значителна част от украинците са „готови да продължат да понасят войната“.

Украинците си помагат взаимно

„Една от най-големите грешки на Русия още в началото на инвазията през февруари 2022 г. беше, че подцени силата на украинското общество и способността му за самоорганизация. Тя продължава да ги подценява и днес“, казва военният експерт и бивш съветник в Министерството на отбраната Олексий Копитко.

Според Копитко готовността на хората си помагат надхвърля рамките на семейството или приятелския кръг. Взаимодействието между хора, които едва се познават или изобщо не се познават, се е превърнало в ключов фактор за оцеляването на страната, подчертава той.

Подкрепа за президента

Според проучване на Киевския международен институт за социология 69% от украинците не вярват, че настоящите преговори в Абу Даби ще доведат до траен мир. Въпреки това хората се интересуват от преговорите, подчертава Олексий Антипович: „Всички надежди се свързват с Володимир Зеленски – не с  Русия, не с преговарящите екипи и не с отделни чуждестранни лидери.“

Експертите подчертават, че социалната сплотеност и вътрешното единство са важни фактори, които подсилват позициите на украинското ръководство в мирните преговори. Политологът Саакян казва: „Безрезервната подкрепа за президента е предимство за него в преговорите. Украинците имат лош опит с Минските споразумения, които доведоха до още по-голяма война. Затова сега те осъзнават колко ценно е да са единни“, добавя той.

 

 

Източник: Deutsche Welle    
Украинска съпротива Руско подценяване Солидарност на украинците Самоорганизация на обществото Отказ от компромиси Екзистенциална заплаха Обстрели и лишения Непоколебим дух Подкрепа за Зеленски Обществено мнение Украйна
pariteni.bg
dogsandcats.bg
