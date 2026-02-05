България

КНСБ: България е загубила близо 105 000 работни места в производството за четири години

Това е близо 15 на сто от работната сила в индустрията

5 февруари 2026, 13:07
След записите от АГ кабинет: Задържаха д-р Венелин Иванов и съпругата му

След записите от АГ кабинет: Задържаха д-р Венелин Иванов и съпругата му
Напрежение в Каварна: Ще останат ли децата без достъп до медицинска помощ

Напрежение в Каварна: Ще останат ли децата без достъп до медицинска помощ
От герой на „Духлата“ до най-търсения човек за тройното убийство в

От герой на „Духлата“ до най-търсения човек за тройното убийство в "Петрохан": Кой е Ивайло Калушев?
Претърсиха осем адреса заради изтеклите кадри от гинекологичен кабинет в София

Претърсиха осем адреса заради изтеклите кадри от гинекологичен кабинет в София
Космическите сметки за ток: Потребители подозират софтуерни грешки и неправилно отчитане

Космическите сметки за ток: Потребители подозират софтуерни грешки и неправилно отчитане

"Това не е съдържание, а престъпление": Инфлуенсърите скочиха срещу "Царицата на мъченията"
Слави Трифонов с версия за мистериозното тройно убийство край

Слави Трифонов с версия за мистериозното тройно убийство край "Петрохан"
Напрежение в Лом: Освободиха мъж, обвинен в посегателство над деца

Напрежение в Лом: Освободиха мъж, обвинен в посегателство над деца

М ежду 2019 и 2023 г. в България са загубени 104 557 работни места в производството, което е близо 15 на сто от работната сила в индустрията. Това сочат данните на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ), представени от президента на синдиката Пламен Димитров на пресконференция.

2 милиона работни места са закрити у нас за последните 12 г.

През 2024 г. са загубени 13 000 работни места, посочи той. И уточни, че данните за 2025 г. предстои да излязат и да се анализират.  

От КНСБ коментираха състоянието на промишлеността по случай Европейския ден за действие в индустрията, който се отбелязва на 5 февруари.

Брюксел разби мита, че България остава без индустрия

Има спад на относителния дял на индустрията в създаването на брутната добавена стойност, каза Димитров. По думите му предварителните данни за 2025 г. показват, че този дял е под 20 на сто.

Във въгледобива има рязко намаление през последните две години на добитите количества въглища, което води до спад в производството на електроенергия от тази суровина и това се отразява на загубата на работни места, коментира Валентин Вълчев, председател на Федерацията на независимите синдикати на миньорите към КНСБ. За последните две години са загубени 1000 работни места, каза той.

"Имаме силно зависим модел от вътрешното потребление, което е три четвърти от нашия растеж", заяви главният икономист на КНСБ Любослав Костов. Преките чуждестранни инвестиции са между 2 и 4 на сто от брутния вътрешен продукт, добави той.

АИКБ: Реалният производствен сектор има потенциал

Според КНСБ е необходима нова индустриална стратегия и устойчива интеграция с основните европейски икономики. От там предлагат да се създаде и фонд за защита на уязвимите индустрии. "Трябва да има активна индустриална политика, която да спомага за развитието на индустриалните сектори с производство с висока добавена стойност", посочи Димитров.

Източник: Борислава Бибиновска, БТА    
кнсб работни места българия загуби
Последвайте ни
След записите от АГ кабинет: Задържаха д-р Венелин Иванов и съпругата му

След записите от АГ кабинет: Задържаха д-р Венелин Иванов и съпругата му

Шейхът, заради когото Mercedes спря заводите си: Невероятната история на „Шейха на дъгата“

Шейхът, заради когото Mercedes спря заводите си: Невероятната история на „Шейха на дъгата“

От герой на „Духлата“ до най-търсения човек за тройното убийство в

От герой на „Духлата“ до най-търсения човек за тройното убийство в "Петрохан": Кой е Ивайло Калушев?

16 тоалетни: Феновете са в шок от имението на Хари и Меган за 29 млн. долара

16 тоалетни: Феновете са в шок от имението на Хари и Меган за 29 млн. долара

Обедняване чака всеки трети българин

Обедняване чака всеки трети българин

pariteni.bg
Един на всеки четири автомобила, произведени в Германия, е бил EV

Един на всеки четири автомобила, произведени в Германия, е бил EV

carmarket.bg
Земетресение с магнитуд 3 край Бургас
Ексклузивно

Земетресение с магнитуд 3 край Бургас

Преди 4 дни
Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му
Ексклузивно

Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му

Преди 4 дни
Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния
Ексклузивно

Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния

Преди 4 дни
Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток
Ексклузивно

Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток

Преди 4 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

ЦРУ прекратява публикуването на справочника World Factbook

ЦРУ прекратява публикуването на справочника World Factbook

Свят Преди 8 минути

Справочникът е пуснат за първи път през 1962 г.

Убийството край "Петрохан": Проверяват сдружение "Национална агенция за контрол на защитените територии"

Убийството край "Петрохан": Проверяват сдружение "Национална агенция за контрол на защитените територии"

България Преди 25 минути

Разпореждането е на министъра на вътрешните работи в оставка Даниел Митов

Голяма част от Щутгарт остана без ток

Голяма част от Щутгарт остана без ток

Свят Преди 32 минути

Част от светофарите са спрели да работят, което е наложило изпращането на патрули, които да регулират движението

Смразяващият феномен „Цар плъх“ - истина или легенда

Смразяващият феномен „Цар плъх“ - истина или легенда

Любопитно Преди 38 минути

Просто казано, „цар плъх“ се отнася до група плъхове, чиито опашки са се заплели, създавайки ефективно един гигантски супер-плъх

В социалните мрежи се появи нова тенденция: "Да станеш китаец“

В социалните мрежи се появи нова тенденция: "Да станеш китаец“

Любопитно Преди 45 минути

Финландия предупреждава САЩ да не споменават "Член 5" за Украйна

Финландия предупреждава САЩ да не споменават "Член 5" за Украйна

Свят Преди 46 минути

Някои страни от НАТО се притесняват, че използването на каквато и да е версия на термина "Член 5" за защита на Украйна може да отслаби отбранителната й способност

Отиде си легендата на българската психиатрия д-р Тодор Толев

Отиде си легендата на българската психиатрия д-р Тодор Толев

България Преди 52 минути

България загуби един от най-авторитетните си гласове в медицината. На 75-годишна възраст си отиде д-р Тодор Толев – дългогодишен директор на Държавната психиатрична болница „Д-р Георги Кисьов“ в Раднево и човекът, на чието мнение се доверяваха поколения лекари и журналисти

Арести, глоби и пробация: Тъмното минало на някои от най-големите звезди

Арести, глоби и пробация: Тъмното минало на някои от най-големите звезди

Любопитно Преди 58 минути

Ето кои известни личности за кратко са имали проблеми със закона, преди да постигнат световна слава, и как се развива животът им след това

,

По време на полувремето на Супербоул: Бед Бъни ще пее само на испански

Любопитно Преди 1 час

Пуерториканската суперзвезда се превърна в един от най-стриймваните изпълнители в света

Три сестри отнеха живота си, след като им забраниха да играят игра на телефон

Три сестри отнеха живота си, след като им забраниха да играят игра на телефон

Свят Преди 1 час

Децата, идентифицирани като Вишика (16 г.), Прачи (14 г.) и Паки (12 г.) били разстроени, че родителите им им спрели достъпа до пристрастяващата игра, че оставили осем страници дълго предсмъртно писмо

,

„Децата просто искат да ме докоснат": Нов филм за Майкъл Джексън разкрива неизлъчвани аудиозаписи

Любопитно Преди 1 час

Документалният филм, излъчен по британския „Канал 4”, се основава на интервюта и непоказвани досега кадри, както и на аудиозаписи на певеца, които никога не са били чувани

„Не сте сами“: Принцеса Кейт с лично обръщение за Световния ден за борба с рака

„Не сте сами“: Принцеса Кейт с лично обръщение за Световния ден за борба с рака

Свят Преди 1 час

Посланието беше публикувано под формата на видео в официалния Instagram акаунт на принца и принцесата на Уелс

Ветеринарен техник е уволнен и осъден за спасяване на куче

Ветеринарен техник е уволнен и осъден за спасяване на куче

Свят Преди 1 час

Дейсън Гарнър, майка на 2-годишен син, казва, че сега е изправена пред съдебни такси и адвокатски хонорари, след като току-що се е върнала на работа от майчинство

<p>Стратегията на &quot;лудия човек&quot;: Какво би било въздействието от&nbsp;атака на&nbsp;САЩ&nbsp;срещу Иран</p>

Сценариите след евентуален удар на САЩ върху Иран и регионалните последици

Свят Преди 1 час

Каквото и да се случи след евентуална атака срещу Иран, укрепване на режима или вътрешни смутове, регионът ще пострада

Кървав скандал в Казанлък: Жена намушка мъжа, с когото живее

Кървав скандал в Казанлък: Жена намушка мъжа, с когото живее

България Преди 2 часа

29-годишна жена е задържана в Казанлък, след като рани с нож младия си партньор при тежък битов скандал. 22-годишният мъж е настанен в болница с прободна рана, а полицията изяснява причините, довели до кървавата развръзка на улицата

Звездите от „Спасители на плажа“ Кармен Електра и Бранде Родерик впечатлиха с обща поява

Звездите от „Спасители на плажа“ Кармен Електра и Бранде Родерик впечатлиха с обща поява

Любопитно Преди 2 часа

Кармен Електра и Бранде Родерик от „Спасители на плажа“ се появиха отново заедно на бляскаво събитие в Лос Анджелис, доказвайки, че повече от 20 години по-късно остават икони на 90-те и в отлична форма

Всичко от днес

От мрежата

10 дружелюбни породи кучета, които се радват на всеки

dogsandcats.bg

Скритите рискове за здравето, за които всеки собственик на Малтипу трябва да знае

dogsandcats.bg
1

Украинските мечки в белица заспаха

sinoptik.bg
1

Предстои снежен уикенд

sinoptik.bg

Документалният филм за Мелания Тръмп с рекордно нисък рейтинг! Превръща се в касов провал

Edna.bg

Родени да бъдат легенди: Кристиано Роналдо и Неймар празнуват днес!

Edna.bg

Официално: Гьозтепе подписа с Филип Кръстев

Gong.bg

БФС с обяснение на съдийски решения от BET.bg Суперкупа на България

Gong.bg

След изтеклите записи от АГ кабинет: Задържаха д-р Венелин Иванов и съпругата му

Nova.bg

МВР проверява структурите си и сигналите, свързани с хижа „Петрохан“

Nova.bg