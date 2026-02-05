16 тоалетни: Феновете са в шок от имението на Хари и Меган за 29 млн. долара

Х ерцогът и херцогинята на Съсекс разполагат с обширно имение в Монтесито и именно тоалетните вътре са това, което впечатли феновете.

Херцогът и херцогинята на Съсекс изградиха мечтан живот в САЩ с двете си деца, принц Арчи и принцеса Лилибет, и няма нищо по-идилично от тяхното огромно имение за 29 милиона долара в горещата точка за знаменитости Монтесито. То разполага с редица впечатляващи характеристики, включително открит басейн, винарска изба, спа стая над водата и гигантска детска площадка, но именно тоалетните им предизвикаха интереса на всички.

Видео, споделено от @globalstarhomes, очерта имота им, разкривайки, че той има девет спални и 16 бани, а феновете бяха изумени. Коментарите включваха: „Девет спални и 16 тоалетни. Сериозно!!!!“ и: „Защо им е нужно всичко това? Живеят над възможностите си без причина. Не е като да правят партита. Намалете мащаба и се наслаждавайте на живота“. Друг потребител се пошегува: „Имат 16 трона там, където са“.

Въпреки че 16 бани може да изглеждат доста прекомерни, пишейки за домове на знаменитости повече от пет години, мога да ви кажа, че това е доста обичайно, особено в обширните имения в САЩ. И така, защо толкова много тоалетни? Ето истината, споделена от @globalstarhomes:

Тези огромни имоти често имат набор от функции като домашен фитнес, спа стая, басейн, стая за игри, тенис кортове, домашно кино и всяко от тези пространства идва със собствена тоалетна, удобна за гостите, когато се наслаждават на съоръженията. Да не говорим за допълнителните бани, прикрепени като прилежащи към спалните, и една в антрето, осигуряваща лесен достъп за гостите. Освен че е удобно за посетителите, това добавя и ниво на поверителност за собствениците, тъй като гостите не трябва да използват личната им баня. Плюс това, повечето звезди и кралски особи имат свои чистачи, така че няма притеснения за допълнителните пространства, които ще трябва да се търкат!

Inside Meghan and Harry's $14M Montecito home https://t.co/b9MIwWyaLc pic.twitter.com/DdH1UITmjY — New York Post (@nypost) March 8, 2021

Какво казаха принц Хари и Меган Маркъл за дома си?

Херцогинята разкри, че са били запленени от къщата веднага щом са я видели. „Направихме всичко възможно да вземем тази къща“, каза Меган пред The Cut. „Защото влизаш и усещаш... Радост. Издишваш. Спокойствие. Лечебно е. Чувстваш се свободен“.

Тя сподели и за любимата им част от градината. „Едно от първите неща, които съпругът ми видя, когато се разхождахме из къщата, бяха тези две палми“, каза тя пред списанието. „Виждате ли как са свързани в долната част? Той каза: „Любов моя, това сме ние“. И сега всеки ден, когато Арчи минава покрай нас, казва: „Здравей, Мамо. Здравей, Татко“.

Harry And Meghan Are Struggling To Sell Their Montecito Mansionhttps://t.co/UsulLr1RZx pic.twitter.com/d8MHyaAX5P — 2oceansvibe News - South African online news (@2oceansvibe) November 25, 2025

Говорейки за живота в Щатите по-общо, принц Хари говори на срещата на върха DealBook на New York Times през 2024 г. и каза: „Много ми харесва да живея тук и да отглеждам децата си тук“, преди да обясни, че децата му имат свободата да правят неща, които „несъмнено не биха могли да правят в Обединеното кралство“.

Видяхме много кадри от вътрешността на резиденцията им по време на документалния им сериал в Netflix „Хари и Меган“, но те избраха да заснемат интервютата в близко имение. След това Меган избра да снима шоуто си With Love, Meghan също в имот под наем, за да запази поверителността на семейното им жилище.