Свят

16 тоалетни: Феновете са в шок от имението на Хари и Меган за 29 млн. долара

„Девет спални и цели 16 тоалетни – имението на Хари и Меган в Монтесито за пореден път стана повод за недоумение в социалните мрежи, докато последователите им се подиграват на броя на „троновете“ в къщата

5 февруари 2026, 14:07
16 тоалетни: Феновете са в шок от имението на Хари и Меган за 29 млн. долара
Източник: Getty Images

Х ерцогът и херцогинята на Съсекс разполагат с обширно имение в Монтесито и именно тоалетните вътре са това, което впечатли феновете.

Херцогът и херцогинята на Съсекс изградиха мечтан живот в САЩ с двете си деца, принц Арчи и принцеса Лилибет, и няма нищо по-идилично от тяхното огромно имение за 29 милиона долара в горещата точка за знаменитости Монтесито. То разполага с редица впечатляващи характеристики, включително открит басейн, винарска изба, спа стая над водата и гигантска детска площадка, но именно тоалетните им предизвикаха интереса на всички.

Меган Маркъл с моден контраст: От ангелско бяло до дръзко черно на ревюто на Balenciaga в Париж
10 снимки
Меган Маркъл
Меган Маркъл
Меган Маркъл
Меган Маркъл

Видео, споделено от @globalstarhomes, очерта имота им, разкривайки, че той има девет спални и 16 бани, а феновете бяха изумени. Коментарите включваха: „Девет спални и 16 тоалетни. Сериозно!!!!“ и: „Защо им е нужно всичко това? Живеят над възможностите си без причина. Не е като да правят партита. Намалете мащаба и се наслаждавайте на живота“. Друг потребител се пошегува: „Имат 16 трона там, където са“.

Въпреки че 16 бани може да изглеждат доста прекомерни, пишейки за домове на знаменитости повече от пет години, мога да ви кажа, че това е доста обичайно, особено в обширните имения в САЩ. И така, защо толкова много тоалетни? Ето истината, споделена от @globalstarhomes:

Тези огромни имоти често имат набор от функции като домашен фитнес, спа стая, басейн, стая за игри, тенис кортове, домашно кино и всяко от тези пространства идва със собствена тоалетна, удобна за гостите, когато се наслаждават на съоръженията. Да не говорим за допълнителните бани, прикрепени като прилежащи към спалните, и една в антрето, осигуряваща лесен достъп за гостите. Освен че е удобно за посетителите, това добавя и ниво на поверителност за собствениците, тъй като гостите не трябва да използват личната им баня. Плюс това, повечето звезди и кралски особи имат свои чистачи, така че няма притеснения за допълнителните пространства, които ще трябва да се търкат!

Какво казаха принц Хари и Меган Маркъл за дома си?

Херцогинята разкри, че са били запленени от къщата веднага щом са я видели. „Направихме всичко възможно да вземем тази къща“, каза Меган пред The Cut. „Защото влизаш и усещаш... Радост. Издишваш. Спокойствие. Лечебно е. Чувстваш се свободен“.

Принц Хари: от Меган до "жалките" интервюта
6 снимки
Хари Меган
Хари Меган
Хари Меган
Принц Хари Меган Маркъл

Тя сподели и за любимата им част от градината. „Едно от първите неща, които съпругът ми видя, когато се разхождахме из къщата, бяха тези две палми“, каза тя пред списанието. „Виждате ли как са свързани в долната част? Той каза: „Любов моя, това сме ние“. И сега всеки ден, когато Арчи минава покрай нас, казва: „Здравей, Мамо. Здравей, Татко“.

Говорейки за живота в Щатите по-общо, принц Хари говори на срещата на върха DealBook на New York Times през 2024 г. и каза: „Много ми харесва да живея тук и да отглеждам децата си тук“, преди да обясни, че децата му имат свободата да правят неща, които „несъмнено не биха могли да правят в Обединеното кралство“.

Видяхме много кадри от вътрешността на резиденцията им по време на документалния им сериал в Netflix „Хари и Меган“, но те избраха да заснемат интервютата в близко имение. След това Меган избра да снима шоуто си With Love, Meghan също в имот под наем, за да запази поверителността на семейното им жилище.

Херцогът и херцогинята на Съсекс Имение в Монтесито Принц Хари и Меган Маркъл Много бани Луксозен живот Живот в САЩ Имоти на звезди Поверителност Кралски особи Монтесито
Последвайте ни
След записите от АГ кабинет: Задържаха д-р Венелин Иванов и съпругата му

След записите от АГ кабинет: Задържаха д-р Венелин Иванов и съпругата му

Шейхът, заради когото Mercedes спря заводите си: Невероятната история на „Шейха на дъгата“

Шейхът, заради когото Mercedes спря заводите си: Невероятната история на „Шейха на дъгата“

От герой на „Духлата“ до най-търсения човек за тройното убийство в

От герой на „Духлата“ до най-търсения човек за тройното убийство в "Петрохан": Кой е Ивайло Калушев?

16 тоалетни: Феновете са в шок от имението на Хари и Меган за 29 млн. долара

16 тоалетни: Феновете са в шок от имението на Хари и Меган за 29 млн. долара

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Един на всеки четири автомобила, произведени в Германия, е бил EV

Един на всеки четири автомобила, произведени в Германия, е бил EV

carmarket.bg
Земетресение с магнитуд 3 край Бургас
Ексклузивно

Земетресение с магнитуд 3 край Бургас

Преди 4 дни
Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му
Ексклузивно

Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му

Преди 4 дни
Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния
Ексклузивно

Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния

Преди 4 дни
Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток
Ексклузивно

Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток

Преди 4 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

ЦРУ прекратява публикуването на справочника World Factbook

ЦРУ прекратява публикуването на справочника World Factbook

Свят Преди 10 минути

Справочникът е пуснат за първи път през 1962 г.

Убийството край "Петрохан": Проверяват сдружение "Национална агенция за контрол на защитените територии"

Убийството край "Петрохан": Проверяват сдружение "Национална агенция за контрол на защитените територии"

България Преди 27 минути

Разпореждането е на министъра на вътрешните работи в оставка Даниел Митов

Голяма част от Щутгарт остана без ток

Голяма част от Щутгарт остана без ток

Свят Преди 34 минути

Част от светофарите са спрели да работят, което е наложило изпращането на патрули, които да регулират движението

Смразяващият феномен „Цар плъх“ - истина или легенда

Смразяващият феномен „Цар плъх“ - истина или легенда

Любопитно Преди 40 минути

Просто казано, „цар плъх“ се отнася до група плъхове, чиито опашки са се заплели, създавайки ефективно един гигантски супер-плъх

В социалните мрежи се появи нова тенденция: "Да станеш китаец“

В социалните мрежи се появи нова тенденция: "Да станеш китаец“

Любопитно Преди 47 минути

Финландия предупреждава САЩ да не споменават "Член 5" за Украйна

Финландия предупреждава САЩ да не споменават "Член 5" за Украйна

Свят Преди 48 минути

Някои страни от НАТО се притесняват, че използването на каквато и да е версия на термина "Член 5" за защита на Украйна може да отслаби отбранителната й способност

Отиде си легендата на българската психиатрия д-р Тодор Толев

Отиде си легендата на българската психиатрия д-р Тодор Толев

България Преди 54 минути

България загуби един от най-авторитетните си гласове в медицината. На 75-годишна възраст си отиде д-р Тодор Толев – дългогодишен директор на Държавната психиатрична болница „Д-р Георги Кисьов“ в Раднево и човекът, на чието мнение се доверяваха поколения лекари и журналисти

След скандал с по изпита за юридическа правоспособност: Смениха комисията насред процедурата

След скандал с по изпита за юридическа правоспособност: Смениха комисията насред процедурата

България Преди 57 минути

Арести, глоби и пробация: Тъмното минало на някои от най-големите звезди

Арести, глоби и пробация: Тъмното минало на някои от най-големите звезди

Любопитно Преди 1 час

Ето кои известни личности за кратко са имали проблеми със закона, преди да постигнат световна слава, и как се развива животът им след това

На 6 февруари вестник „Мач Телеграф“ с луксозно списание, посветено на Зимните олимпийски игри

На 6 февруари вестник „Мач Телеграф“ с луксозно списание, посветено на Зимните олимпийски игри

Любопитно Преди 1 час

<p>България е загубила близо 105 000 работни места в производството за четири години</p>

КНСБ: България е загубила близо 105 000 работни места в производството за четири години

България Преди 1 час

Това е близо 15 на сто от работната сила в индустрията

,

По време на полувремето на Супербоул: Бед Бъни ще пее само на испански

Любопитно Преди 1 час

Пуерториканската суперзвезда се превърна в един от най-стриймваните изпълнители в света

Три сестри отнеха живота си, след като им забраниха да играят игра на телефон

Три сестри отнеха живота си, след като им забраниха да играят игра на телефон

Свят Преди 1 час

Децата, идентифицирани като Вишика (16 г.), Прачи (14 г.) и Паки (12 г.) били разстроени, че родителите им им спрели достъпа до пристрастяващата игра, че оставили осем страници дълго предсмъртно писмо

Напрежение в Каварна: Ще останат ли децата без достъп до медицинска помощ

Напрежение в Каварна: Ще останат ли децата без достъп до медицинска помощ

България Преди 1 час

Родители настояват за възстановяване на единствения педиатричния кабинет в града

,

„Децата просто искат да ме докоснат": Нов филм за Майкъл Джексън разкрива неизлъчвани аудиозаписи

Любопитно Преди 1 час

Документалният филм, излъчен по британския „Канал 4”, се основава на интервюта и непоказвани досега кадри, както и на аудиозаписи на певеца, които никога не са били чувани

„Не сте сами“: Принцеса Кейт с лично обръщение за Световния ден за борба с рака

„Не сте сами“: Принцеса Кейт с лично обръщение за Световния ден за борба с рака

Свят Преди 1 час

Посланието беше публикувано под формата на видео в официалния Instagram акаунт на принца и принцесата на Уелс

Всичко от днес

От мрежата

10 дружелюбни породи кучета, които се радват на всеки

dogsandcats.bg

Скритите рискове за здравето, за които всеки собственик на Малтипу трябва да знае

dogsandcats.bg
1

Украинските мечки в белица заспаха

sinoptik.bg
1

Предстои снежен уикенд

sinoptik.bg

Документалният филм за Мелания Тръмп с рекордно нисък рейтинг! Превръща се в касов провал

Edna.bg

Родени да бъдат легенди: Кристиано Роналдо и Неймар празнуват днес!

Edna.bg

Официално: Гьозтепе подписа с Филип Кръстев

Gong.bg

БФС с обяснение на съдийски решения от BET.bg Суперкупа на България

Gong.bg

След изтеклите записи от АГ кабинет: Задържаха д-р Венелин Иванов и съпругата му

Nova.bg

МВР проверява структурите си и сигналите, свързани с хижа „Петрохан“

Nova.bg