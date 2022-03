Киев: Днешните преговори с Москва ще са за мир

Ч етвъртият кръг от преговорите между Русия и Украйна днес ще се фокусира върху "постигането на мир, прекратяването на огъня, незабавното изтегляне на всички войски и предоставянето на гаранции за сигурност", написа Михайло Подоляк - съветник на украинския президент Володимир Зеленски, в "Туитър", предаде ДПА.

Negotiations. 4th round. On peace, ceasefire, immediate withdrawal of troops & security guarantees. Hard discussion. Although Russia realizes the nonsense of its aggressive actions, it still has a delusion that 19 days of violence against 🇺🇦 peaceful cities is the right strategy pic.twitter.com/BhFLgBSKiu