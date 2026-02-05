Свят

Си Дзинпин притисна Тръмп за Тайван в напрегнат телефонен разговор

И двамата лидери представиха свои версии за обсъденото, но от прочита на китайския президент става ясно, че въпросът за острова е бил в центъра на разговора

5 февруари 2026, 11:12
П резидентът на САЩ Доналд Тръмп и китайският президент Си Дзинпин проведоха продължителен телефонен разговор в сряда, по време на който, по думите на Тръмп, двамата лидери са обсъдили широк кръг от теми, включително Иран, войната в Украйна и соята, в навечерието на визитата на американския президент в Китай по-късно тази пролет, пише The New York Times.

Но разговорът, който Тръмп определи ентусиазирано като "отличен""дълъг" и "задълбочен", е включвал и предупреждение от страна на Си по въпрос, около който Тръмп досега стъпва предпазливо: бъдещето на Тайван.

В описанието на разговора, публикувано в социалната му мрежа Truth Social, Тръмп изброи Тайван сред повече от половината теми, "всички много позитивни", които двамата са обсъдили. Според запознати разговорът е продължил близо два часа. Тръмп заяви, че са говорили за посещението му в Китай, за среща на върха с висок зaлог през април, след като двамата лидери през последните месеци се опитват да намалят напрежението, възникнало след агресивна търговска война малко след встъпването му в длъжност. Последната им среща беше през октомври в Южна Корея, където те се договориха за едногодишно търговско примирие. Тогава въпросът за Тайван не беше обсъждан.

Си към Байдън: Не си играйте с огъня

"Отношенията с Китай и личните ми отношения с президента Си са изключително добри и и двамата осъзнаваме колко е важно те да останат такива", написа Тръмп. "Вярвам, че през следващите три години от моето президентство ще бъдат постигнати много положителни резултати във връзка с президента Си и Китайската народна република."

Но описанието на разговора в китайските държавни медии беше значително по-категорично и подсказваше, че въпросът за Тайван е бил на преден план.

Си е заявил на Тръмп, че американската позиция по Тайван е "най-важният въпрос в отношенията между Китай и САЩ", като е подчертал, че Китай "никога няма да позволи Тайван да бъде отделен от Китай".

"САЩ трябва да подхождат с изключителна предпазливост към продажбите на оръжие за Тайван", е казал Си на Тръмп, според китайските държавни медии.

Не е необичайно Китай да поставя Тайван сред приоритетите си в дипломатическите разговори със Съединените щати, но предупреждението идва само месеци след като през декември Вашингтон одобри оръжеен пакет за Тайван на стойност над 11 милиарда долара.

Райън Хас, директор на Центъра за Китай "Джон Л. Торнтън" към института "Брукингс", заяви, че изявлението на Си е било необичайно "директно и остро". По думите му е ясно, че Си "иска още отсега да постави маркер, за да покаже, че държи под контрол въпроса за Тайван, както пред вътрешната публика, така и пред президента Тръмп".

Геополитическо напрежение: САЩ и Китай търсят компромис, докато Тайван остава спорна територия

"Той се опитва да подготви почвата, за да каже на Тръмп: Когато дойдеш през април, бъди готов за сериозен разговор лице в лице за Тайван, защото това е много важно за мен", каза Хас.

Съединените щати признават единно китайско правителство в Пекин в рамките на политиката за "Един Китай" и поддържат официални дипломатически отношения с континентален Китай, но само признават позицията на Пекин, че Тайван е част от Китай, като същевременно поддържат неофициални връзки с тайванското правителство.

Представител на Белия дом, говорещ при условие за анонимност заради чувствителния характер на темата, заяви, че американската позиция по Тайван не се е променила.

Изявлението на Си идва и на фона на това, че Тръмп на няколко пъти е заплашвал да нахлуе и да поеме контрол над суверенни държави, което поражда опасения сред експерти, че той би бил малко склонен да възпира съюзници и противници от подобни действия.

Освен това Тръмп ясно показа, че е готов да върви по тънката линия по въпроса за Тайван, за да не раздразни Пекин. Миналата година администрацията му блокира тайванския лидер да спре в Ню Йорк, за да не обиди Китай, докато се опитваше да посредничи за търговска сделка и среща на върха между Тръмп и Си.

Си говори днес с Тръмп и с Путин, какво си казаха

В интервю за "Ню Йорк Таймс" миналия месец Тръмп се похвали как Си бил "впечатлен" от навлизането му във Венецуела с цел да залови нейния лидер и да завземе петрола на страната.

На въпрос дали Си може да използва тази операция като прецедент за нахлуване и контрол над Тайван, Тръмп отговори, че Китай не се сблъсква със същите заплахи, като например приток на наркотрафиканти, каквито, по думите му, САЩ срещат от Венецуела.

Но когато му беше поднесена идеята, че Тайван може да бъде възприеман като заплаха за Китай, Тръмп призна, че Тайван е "източник на гордост" за Си.

"Той го смята за част от Китай и това зависи от него какво ще прави", каза Тръмп. "Но съм му казвал, че бих бил много недоволен, ако го направи, и не мисля, че ще го направи. Надявам се да не го направи."

Вижте в нашата галерия: Внучката на Тръмп, която стана звезда в Китай

[gallery]4968[/gallery] 

Източник: The New York Times    
