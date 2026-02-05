Любопитно

5 февруари 2026, 13:07
На 6 февруари вестник „Мач Телеграф“ с луксозно списание, посветено на Зимните олимпийски игри

Н а 6 февруари, петък, спортното издание ще излезе на пазара с луксозно приложение, посветено на зимните игри в Милано - Кортина д'Ампецо  от 6 до 22.2.2026 г. 

На 36 пълноцветни  страници всеки читател на вестника ще прочете интересна, полезна и любопитна информация за Зимните олимпийски игри 2026 г. в Италия.

Българското участие на игрите и надеждите ни за успехи. Вечната ранглиста по медали и мястото на България в нея. Историческа ретроспекция на участието ни на игрите до момента. Кои спортни звезди да следим и фаворитите. 

Интервю с родната легенда в ските Петър Попангелов. Топ 10 на най-големите сензации. Представяне на съоръженията и залите домакини на събитието. 

Церемонията по откриването и колко ще струват игрите на домакините и каква печалба ще очакват.

И разбира се – най-сексапилните спортистки, които ще красят Олимпиадата.

Подарък – програма на игрите със състезанията по дни и часове, предавани по телевизията.

Цената на вестник и списание е  1.50 евро / 2.93 лв. Книжката ще се продава само на 6 февруари заедно с броя на „Мач Телеграф“.

Пакетът вестник и  списание може да намерите на местата за продажба на преса в цялата страна.

