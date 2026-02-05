Любопитно

По време на полувремето на Супербоул: Бед Бъни ще пее само на испански

Пуерториканската суперзвезда се превърна в един от най-стриймваните изпълнители в света

5 февруари 2026, 13:00
По време на полувремето на Супербоул: Бед Бъни ще пее само на испански
З асега всичко, което знаем за дългоочакваното изпълнение на Бед Бъни на полувремето на Супербоул е, че се очаква той да пее само на испански език, съобщава Асошиейтед прес. Изпълнителят обаче може да разкрие повече подробности днес в Сан Франциско, когато ще говори пред медиите по повод спортната проява в неделя.

Пуерториканската суперзвезда се превърна в един от най-стриймваните изпълнители в света с албуми като Un Verano Sin Ti и Debi Tirar Mas Fotos, който спечели наградата „Грами“ за албум на годината на церемонията в неделя вечер. Това е първият път, когато изцяло испаноезичен албум грабва голямата награда, припомня Асошиейтед прес.

Медийната сесия преди мача може да разкрие някои подробности за изпълнението, но хедлайнерите често пазят някои тайни. Риана със сигурност изненада феновете, чакайки до изпълнението си на Супербоул през 2023 г., за да разкрие, че е бременна с второто си дете.

Супербоул срещата ще се проведе в неделя на стадиона в Санта Клара, Калифорния, като Сиатъл Сийхоукс ще се изправят срещу Ню Инглънд Пейтриътс.

Преди мача шоуто за Супербоул ще започне с няколко изявени изпълнители в Северна Калифорния: Чарли Пут ще се качи на сцената, за да изпее националния химн, Бранди Карлайл ще изпълни America the Beautiful, а Коко Джоунс ще изпее Lift Every Voice and Sing. Националният химн и Lift Every Voice and Sing ще бъдат изпълнени и от глухия изпълнител Фред Бийм на американски жестов език.

„Грийн дей“ също ще представят музикално изпълнение, за да отбележат 60-годишнината на Супербоул. Групата, чиито корени са в района на залива на Сан Франциско, планира да „стане шумно“, по думите на фронтмена Били Джо Армстронг.

За първи път в историята, шоуто на полувремето ще включва многоезична програма със знаци на пуерторикански жестов език, водена от преводача Селимар Ривера Косме, допълва още Асошиейтед прес.

Източник: БТА    
