Преговорите между САЩ, Русия и Украйна в Абу Даби продължават

Илон Мъск в Давос: Неловки шеги за Гренландия и план за масова продажба на роботи

Приключи първият ден от преговорите между САЩ, Русия и Украйна в ОАЕ

САЩ: Европа все още е важна, но не е приоритет

Т ристранните преговори между Съединените щати, Русия и Украйна продължават и днес в Абу Даби. За първи път от началото на войната се използва подобен формат на разговори.

След срещите от вчера не беше оповестена официална информация за това как е преминал първият ден от преговорите.

Анализатори посочват, че към момента няма ясни признаци за постигане на компромис между страните.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че основният спорен въпрос остава териториалният. По думите му Русия настоява Украйна да отстъпи около 5 хиляди квадратни километра територии в региона на Донбас, предава NOVA. Социологически проучвания в Украйна показват, че мнозинството от гражданите са категорично против подобна отстъпка.

Масирани руски въздушни удари срещу Киев и Харков, има жертва и ранени

Междувременно, докато дипломатическите разговори продължават, Киев и Харков са били подложени на по-тежък от обичайния обстрел през изминалата нощ. Част от ударите отново са били насочени срещу електроцентрали и топлоелектрически централи.

В резултат на атаките стотици хиляди хора са останали без електричество, вода и отопление в условията на студената зима.

Зеленски поиска от САЩ доставки на противовъздушна отбрана

„Що се отнася до съдържанието на разговорите в петък - все още е твърде рано да се правят заключения. Ще видим как ще се развие разговорът утре и какви резултати ще донесе. Необходимо е не само Украйна да има желание да прекрати тази война и да постигне пълна сигурност, но и подобно желание по някакъв начин да се появи и в Русия“, заяви украинският президент Володимир Зеленски.