Свят

Преговорите между САЩ, Русия и Украйна в Абу Даби продължават

За първи път от началото на войната се използва подобен формат на разговори

24 януари 2026, 12:43
Зеленски поиска от САЩ доставки на противовъздушна отбрана

Зеленски поиска от САЩ доставки на противовъздушна отбрана
Временният президент на Венецуела обяви, че са освободени 626 затворници

Временният президент на Венецуела обяви, че са освободени 626 затворници
НАТО планира да увеличи значително оръжията и боеприпасите по източния си фланг

НАТО планира да увеличи значително оръжията и боеприпасите по източния си фланг
САЩ: Европа все още е важна, но не е приоритет

САЩ: Европа все още е важна, но не е приоритет
Масирани руски въздушни удари срещу Киев и Харков, има жертва и ранени

Масирани руски въздушни удари срещу Киев и Харков, има жертва и ранени
Приключи първият ден от преговорите между САЩ, Русия и Украйна в ОАЕ

Приключи първият ден от преговорите между САЩ, Русия и Украйна в ОАЕ
Илон Мъск в Давос: Неловки шеги за Гренландия и план за масова продажба на роботи

Илон Мъск в Давос: Неловки шеги за Гренландия и план за масова продажба на роботи
Япония отива на предсрочни избори

Япония отива на предсрочни избори

Т ристранните преговори между Съединените щати, Русия и Украйна продължават и днес в Абу Даби. За първи път от началото на войната се използва подобен формат на разговори.

След срещите от вчера не беше оповестена официална информация за това как е преминал първият ден от преговорите.

Приключи първият ден от преговорите между САЩ, Русия и Украйна в ОАЕ

Анализатори посочват, че към момента няма ясни признаци за постигане на компромис между страните.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че основният спорен въпрос остава териториалният. По думите му Русия настоява Украйна да отстъпи около 5 хиляди квадратни километра територии в региона на Донбас, предава NOVA. Социологически проучвания в Украйна показват, че мнозинството от гражданите са категорично против подобна отстъпка.

Масирани руски въздушни удари срещу Киев и Харков, има жертва и ранени

Междувременно, докато дипломатическите разговори продължават, Киев и Харков са били подложени на по-тежък от обичайния обстрел през изминалата нощ. Част от ударите отново са били насочени срещу електроцентрали и топлоелектрически централи.

В резултат на атаките стотици хиляди хора са останали без електричество, вода и отопление в условията на студената зима.

Зеленски поиска от САЩ доставки на противовъздушна отбрана

„Що се отнася до съдържанието на разговорите в петък - все още е твърде рано да се правят заключения. Ще видим как ще се развие разговорът утре и какви резултати ще донесе. Необходимо е не само Украйна да има желание да прекрати тази война и да постигне пълна сигурност, но и подобно желание по някакъв начин да се появи и в Русия“, заяви украинският президент Володимир Зеленски.

Източник: NOVA    
Последвайте ни
Жена загина при пожар в центъра на София, има пострадали деца

Жена загина при пожар в центъра на София, има пострадали деца

Земетресение край Благоевград

Земетресение край Благоевград

Работници от Пакистан предизвикаха културен сблъсък в Полски Тръмбеш (ВИДЕО)

Работници от Пакистан предизвикаха културен сблъсък в Полски Тръмбеш (ВИДЕО)

Преговорите между САЩ, Русия и Украйна в Абу Даби продължават

Преговорите между САЩ, Русия и Украйна в Абу Даби продължават

В пъти поскъпва ваденето на някои лични документи

В пъти поскъпва ваденето на някои лични документи

pariteni.bg
W123 на 50: Инженерната икона, която определи една епоха

W123 на 50: Инженерната икона, която определи една епоха

carmarket.bg
Времето: Очаква ни нетипично за януари затопляне
Ексклузивно

Времето: Очаква ни нетипично за януари затопляне

Преди 7 часа
Преговорите между САЩ, Русия и Украйна в Абу Даби продължават
Ексклузивно

Преговорите между САЩ, Русия и Украйна в Абу Даби продължават

Преди 1 час
<p>Имен ден днес празнуват жените с красивите имена...</p>
Ексклузивно

Имен ден днес празнуват жените с красивите имена...

Преди 5 часа
Чейндж бюрата вече нямат право да обменят левове за евро
Ексклузивно

Чейндж бюрата вече нямат право да обменят левове за евро

Преди 4 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Младеж загина от токов удар на метростанция в Берлин

Младеж загина от токов удар на метростанция в Берлин

Свят Преди 10 минути

17-годишният се опитал да вземе паднала електронна цигара от релсите

Червената планета някога е била поразително... синя

Червената планета някога е била поразително... синя

Любопитно Преди 1 час

Учените са изчислили „морското ниво“ по време на най-влажния период, известен в историята на Марс

Таро хороскоп за 2026 според месеца ви на раждане

Таро хороскоп за 2026 според месеца ви на раждане

Любопитно Преди 2 часа

Омайни вкусове и капризни гости в „Черешката на тортата“

Омайни вкусове и капризни гости в „Черешката на тортата“

Любопитно Преди 3 часа

Не пропускайте кулинарното риалити всеки делничен ден от 20:00 ч. по NOVA

<p>Археолозите са твърде ужасени да отворят гробницата,&nbsp;пазена от теракотената армия</p>

Археолозите са твърде ужасени да отворят гробницата на първия император, пазена от теракотената армия

Любопитно Преди 3 часа

Има няколко причини, поради които гробницата никога не е била отваряна, някои от тях са практически, а други са малко по-скоро тип „Индиана Джоунс“

<p>Откриха мъж, затворен в мазе от десетилетия</p>

Откриха мъж, затворен в мазе от десетилетия в Хелзинки

Свят Преди 4 часа

Полицията е арестувала трима заподозрени - двама мъже и една жена

<p>Свлачище помете къмпинг, има загинали (ВИДЕО)</p>

Свлачище помете къмпинг в Нова Зеландия, има загинали (ВИДЕО)

Свят Преди 5 часа

Спасителната операция е прекратена и е преминато към издирване и изваждане на телата, като надеждите за намиране на оцелели са изчерпани

САЩ нанесоха смъртоносен удар срещу предполагаем кораб на наркотрафиканти

САЩ нанесоха смъртоносен удар срещу предполагаем кораб на наркотрафиканти

Свят Преди 5 часа

Това е първата известна подобна атака след залавянето на президента на Венецуела Николас Мадуро

<p>Air France временно спира полетите си до Дубай&nbsp;</p>

Заради ситуацията в Близкия изток: Air France временно спира полетите си до Дубай

Свят Преди 6 часа

През последните дни САЩ оказват натиск над Иран, въпреки че изглежда се отказаха от перспективата за военна намеса

<p>Защо опасната, &quot;чупеща кости&quot; турбуленция зачестява</p>

Опасната, "чупеща кости" турбуленция зачестява: Къде да седнем в самолета, за да избегнем наранявания

Свят Преди 6 часа

Най-известният скорошен инцидент стана през май 2024 г., когато 73-годишен британски дядо загина, а над 30 души бяха ранени, след като полет на Singapore Airlines

Тези органи се считат за излишни, но науката твърди друго

Тези органи се считат за излишни, но науката твърди друго

Любопитно Преди 6 часа

Апендиксът, опашната кост, мъжките зърна и мъдреците често се наричат ​​еволюционни реликви

В Disney World през 2026 г.: най-евтините дати и кога става скъпо

В Disney World през 2026 г.: най-евтините дати и кога става скъпо

Любопитно Преди 6 часа

Цените на билетите обикновено са най-ниски през по-малко пренаселените периоди от годината и се покачват по време на големи празници, училищни ваканции и специални събития

<p>Спират&nbsp;тока в цяла Украйна</p>

В събота спират тока в цяла Украйна

Свят Преди 16 часа

Токът ще бъде спиран почасово във всички региони по график

Може ли Ивет Лалова да докаже, че е невинна

Може ли Ивет Лалова да докаже, че е невинна

България Преди 17 часа

Лекари и федерация застанаха зад голямата ни спортистка

Над 10 млрд. лв. още са в обращение

Над 10 млрд. лв. още са в обращение

България Преди 17 часа

В обращение са пуснати евробанкноти и евромонети на обща стойност над 5.3 млрд. евро

Отиде си готвачът на националите от Мондиал'94

Отиде си готвачът на националите от Мондиал'94

България Преди 18 часа

Стоичков: Един от най-големите кулинари, които съм срещал в целия свят!

Всичко от днес

От мрежата

Как да разпозная, че котката ми е бременна?

dogsandcats.bg

Как да научим кучето да ходи на пелена

dogsandcats.bg
1

Изпращаме януари с усещане за ранна пролет

sinoptik.bg
1

Повече водолюбиви птици у нас

sinoptik.bg

Абитуриентки искат Филип Буков и Наско Колев за бала

Edna.bg

Омайни вкусове и капризни гости в „Черешката на тортата“

Edna.bg

Микел Артета: Силни думи от Пеп

Gong.bg

Маршът на Джокович на Australian Open продължи с историчека победа №400 в Големия шлем

Gong.bg

Жена загина при пожар в жилищна сграда в София

Nova.bg

"Темата на NOVA" в аванс: Война или мир?

Nova.bg