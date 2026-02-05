Свят

Москва: Русия трябва да контролира АЕЦ "Запорожие", но е отворена за сътрудничество със САЩ

Шестте реактора не работят, а централата разчита на външно електрозахранване

5 февруари 2026, 14:40
Украйна и Русия се споразумяха за размяна на 314 пленници

Украйна и Русия се споразумяха за размяна на 314 пленници
„Не сте сами": Принцеса Кейт с лично обръщение за Световния ден за борба с рака

„Не сте сами“: Принцеса Кейт с лично обръщение за Световния ден за борба с рака
Сценариите след евентуален удар на САЩ върху Иран и регионалните последици

Сценариите след евентуален удар на САЩ върху Иран и регионалните последици

"Преговорите приключиха": Какво стана на разговорите между Русия и Украйна
Си Дзинпин притисна Тръмп за Тайван в напрегнат телефонен разговор

Си Дзинпин притисна Тръмп за Тайван в напрегнат телефонен разговор
Светът настръхна: Русия обяви край на ограниченията за ядрения си арсенал

Светът настръхна: Русия обяви край на ограниченията за ядрения си арсенал
Бил Гейтс проговори за скандала „Епстийн" и предполагаемата срамна болест

Бил Гейтс проговори за скандала „Епстийн“ и предполагаемата срамна болест
Втори ден на преговори между Русия и Украйна в Абу Даби

Втори ден на преговори между Русия и Украйна в Абу Даби

Р усия е готова за международно сътрудничество около Запорожката атомна електроцентрала, включително със Съединените щати, заяви високопоставен ядрен служител, цитиран от Al Jazeera.

"Преговорите приключиха": Какво стана на разговорите между Русия и Украйна

Съоръжението обаче трябва да остане под руски контрол, каза Алексей Лихачов, ръководител на държавната ядрена корпорация "Росатом".

Руските сили контролират централата в Южна Украйна малко след началото на войната през 2022 г. Съдбата ѝ е една от спорните точки в мирните преговори между Русия и Украйна с посредничеството на САЩ.

Украйна и Русия се споразумяха за размяна на пленници

Шестте реактора не работят, а централата разчита на външно електрозахранване, за да поддържа ядрените материали охладени и да предотврати катастрофален инцидент.

Източник: Al Jazeera    
АЕЦ Запорожие Русия контрол сътрудничество САЩ Росатом ядрена безопасност война в Украйна мирни преговори Украйна
