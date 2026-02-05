Москва: Русия трябва да контролира АЕЦ "Запорожие", но е отворена за сътрудничество със САЩ

Р усия е готова за международно сътрудничество около Запорожката атомна електроцентрала, включително със Съединените щати, заяви високопоставен ядрен служител, цитиран от Al Jazeera.
Съоръжението обаче трябва да остане под руски контрол, каза Алексей Лихачов, ръководител на държавната ядрена корпорация "Росатом".
Руските сили контролират централата в Южна Украйна малко след началото на войната през 2022 г. Съдбата ѝ е една от спорните точки в мирните преговори между Русия и Украйна с посредничеството на САЩ.
Шестте реактора не работят, а централата разчита на външно електрозахранване, за да поддържа ядрените материали охладени и да предотврати катастрофален инцидент.
