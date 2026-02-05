В социалните мрежи се появи нова тенденция: "Да станеш китаец“

Д окато западната инфраструктура се руши и „американската мечта“ избледнява, в социалните мрежи се наблюдава необичайна тенденция: "да станеш китаец". Сензационните видеа предизвикаха много шеги, мемета, и смесени реакции. Според някои критици, това е завоалирана китайска пропаганда, според други е олицетворение на разочарованието от глобалната политика. Но според здравни експерти, всъщност "да станеш китаец" е една от на-здравословните тенденции от последните години.

Вдъхновена от иронична препратка към емблематичната реплика „странен период от живота ми“ от филма „Боен клуб“, тенденцията е по-малко за идентичност и повече за възприемане на начин на живот, вкоренен в традиционната китайска медицина и навици.

Какво всъщност представлява тенденцията „да станеш китаец“?

По същество тенденцията се фокусира върху китайски създатели на съдържание, които споделят елементи от ежедневието си – от традиционни зимни здравни практики и китайска медицина до хранителни навици, облекло и дори грим. Последователите, на свой ред, на шега заявяват, че и те „стават китайци“, като приемат тези навици в собствените си рутини.

Един от създателите, водещи тенденцията, е китайско-американската TikToker Шери (@sherryxiiruii), чиито видеоклипове съчетават сух хумор с истински културен поглед. В един вирусен клип тя обявява: „Утре ще станеш китаец. Знам, че звучи плашещо, но няма смисъл да се бориш сега – ти си избраният.“

Обикновено, когато една тенденция включва „превръщане“ в друга култура, интернет (с право) се подготвя да я „отмени“. Тази тенденция обаче получи масивен положителен отзвук от китайската общност.

Настроението е изцяло на признателност, а не на културно присвояване. Както коментира един потребител: „Ние ценим тяхната култура.“ Китайските създатели активно водят разговора, споделяйки своето наследство с отношение „колкото повече, толкова по-добре“.

„Приемането на този нов китайски шик начин на живот означава много за мен“, каза Шери на своите последователи, след като беше залята с въпроси за най-доброто време за ядене на варени плодове.

Как "да станете китаец"?

В китайската култура студените напитки напълно се отразяват зле на храносмилането. Носете термос с гореща вода навсякъде. Зимата е периодът „Ин“, сезон за съхранение на енергия и почивка. Избягвайте студени и сурови зеленчуци и заменете салатите с яхнии, супи, боб и питателна каша.

Трикът с варената ябълка е хита на тази тенденция. Варенето на ябълки с годжи бери и червени фурми е най-добрата „китайска“ закуска за здравето на червата.

Пазете енергията си. Това не е сезонът за сутрешни тренировки във фитнеса. Фокусирайте се върху йога, релаксация и максимално много сън, за да предпазите своя „Дзин“ (жизнена есенция).

И най-важното, никога, ама никога, не ходете боси по студен под. Бъбреците ви ще ви благодарят.