ЦРУ прекратява публикуването на справочника World Factbook

З атваряйте корицата на CIA World Factbook : Шпионската агенция обяви в сряда, че след повече от 60 години прекратява издаването на популярния справочник, предава POLITICO .

Съобщението, публикувано на уебсайта на ЦРУ, не посочва причина за решението да се прекрати Factbook, но идва след обещание на директора Джон Ратклиф да прекрати програми, които не подпомагат основните мисии на агенцията.

Справочникът е пуснат за първи път през 1962 г. като печатен, класифициран справочник за офицери от разузнаването и предоставя подробен, „по числа“ преглед на чуждестранни държави, техните икономики, армии, ресурси и общества.

Factbook се оказва толкова полезен, че други федерални агенции започват да го използват, а в рамките на десетилетие е публикувана и некласифицирана версия за обществеността.

След като става достъпен онлайн през 1997 г., Factbook бързо се превръща в популярен справочен сайт за журналисти, любители на факти и автори на университетски есета, с милиони посещения годишно.

Белият дом предприе съкращения на персонала в ЦРУ и Националната агенция за сигурност (NSA) в началото на втория мандат на президента Доналд Тръмп, което принуди агенцията да извършва повече с по-малко ресурси.

ЦРУ не е отговорило на запитване за коментар относно решението за прекратяване на публикуването на Factbook.