Българин е осъден за изнасилване, след като измамил проститутка в Белгия

5 февруари 2026, 14:26
Българин е осъден за изнасилване, след като измамил проститутка в Белгия
Източник: Thinkstock/Guliver

Б ългарски гражданин е осъден от Апелативния съд в Антверпен за изнасилване, след като измамил проститутка с мними плащания по банков път за услугата, съобщиха белгийски медии. Съдът отбелязва, че подобно решение се приема за първи път.

Българският гражданин обяснил пред съда, че е бил под въздействието на кокаин. Следствието е установило, че той е измамил жалбоподателката шест пъти, като я заблудил, че ѝ предплаща суми през банково приложение, а всъщност на телефона му се показвали снимки от стари разплащания или попълнени, но неподписани формуляри за нови преводи.

Съдът пояснява, че според белгийското законодателство става дума за умишлено заблуждаване на потърпевшата и от това следва, че е имало полов акт без съгласието и на двете страни. Това води до извода, че става дума за изнасилване. Говорител на съда е посочил, че нерядко проститутки се оплакват, че не са им платили услугата, но за пръв път се разследва извършена по подобен начин измама. Белгия е една от европейските държави, узаконили проституцията.

Българският гражданин, за когото се уточнява единствено, че е около 30-годишен, получава условно наказание от три години затвор. Той ще бъде длъжен да посещава психотерапия и постоянни проверки дали употребява наркотици.

Източник: БТА/Николай Желязков, кореспондент в Белгия    
