Украйна и Русия се споразумяха за размяна на 314 пленници

"Този резултат е постигнат благодарение на преговори, които бяха подробни и продуктивни", каза Стив Уиткоф

5 февруари 2026, 13:53
„Не сте сами“: Принцеса Кейт с лично обръщение за Световния ден за борба с рака

Сценариите след евентуален удар на САЩ върху Иран и регионалните последици

Войната в Украйна: Втори ден на преговори в Абу Даби, Зеленски разкри броя на загиналите войници

Си Дзинпин притисна Тръмп за Тайван в напрегнат телефонен разговор

Светът настръхна: Русия обяви край на ограниченията за ядрения си арсенал

Бил Гейтс проговори за скандала „Епстийн“ и предполагаемата срамна болест

Втори ден на преговори между Русия и Украйна в Абу Даби

Времето изтича за Стармър: Лейбъристите рискуват унижение на изборите във Великобритания

Д елегации от САЩ, Украйна и Русия се съгласиха да разменят 314 пленници, съобщи специалният пратеник на президента Тръмп, Стив Уиткоф, в публикация в X.

"Този резултат е постигнат благодарение на преговори, които бяха подробни и продуктивни", каза той, цитиран от Al Jazeera.

"Въпреки че остава значителна работа, стъпки като тази показват, че продължаващият дипломатически ангажимент носи осезаеми резултати и подпомага усилията за прекратяване на войната в Украйна. Преговорите ще продължат, като се очаква допълнителен напредък през следващите седмици."

Източник: Al Jazeera    
