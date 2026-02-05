Украйна и Русия се споразумяха за размяна на 314 пленници

Д елегации от САЩ, Украйна и Русия се съгласиха да разменят 314 пленници, съобщи специалният пратеник на президента Тръмп, Стив Уиткоф, в публикация в X.
"Този резултат е постигнат благодарение на преговори, които бяха подробни и продуктивни", каза той, цитиран от Al Jazeera.
"Въпреки че остава значителна работа, стъпки като тази показват, че продължаващият дипломатически ангажимент носи осезаеми резултати и подпомага усилията за прекратяване на войната в Украйна. Преговорите ще продължат, като се очаква допълнителен напредък през следващите седмици."
Today, delegations from the United States, Ukraine, and Russia agreed to exchange 314 prisoners—the first such exchange in five months.— Special Envoy Steve Witkoff (@SEPeaceMissions) February 5, 2026
This outcome was achieved from peace talks that have been detailed and productive. While significant work remains, steps like this demonstrate…