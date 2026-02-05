„Не сте сами“: Принцеса Кейт с лично обръщение за Световния ден за борба с рака

П ринцесата на Уелс отправи силно лично послание, вдъхновено от собствения ѝ опит с рака, по повод Световния ден за борба с рака, отбелязан в сряда, 4 февруари, пише HELLO!

Princess Kate issues highly personal message about 'fear and exhaustion' during cancer journey 🤍 https://t.co/iECWNtbO1J — HELLO! (@hellomag) February 4, 2026

Посланието беше публикувано под формата на видео в официалния Instagram акаунт на принца и принцесата на Уелс. В него са включени кадри от посещението на Кейт през януари 2025 г. в онкологичната болница „Роял Марсдън“, на която тя е съпатрон заедно със съпруга си, принц Уилям. Както крал Чарлз III, така и Кейт бяха диагностицирани с рак през 2024 г.

В обръщението си принцесата казва: „В Световния ден за борба с рака мислите ми са с всички, които са изправени пред диагноза рак, преминават през лечение или търсят път към възстановяване.“

Тя подчертава, че заболяването засяга много повече хора от самите пациенти.

„Ракът докосва толкова много животи. Не само пациентите, но и семействата, приятелите и болногледачите, които вървят редом с тях. Както всеки, който е преживял това пътуване, знае, то не е линейно. Има моменти на страх и изтощение. Но и моменти на сила, доброта и дълбока връзка.“

„Днес е напомняне за важността на грижата, разбирането и надеждата. Моля, знайте, че не сте сами“, завършва посланието си Кейт.

Пътят на Кейт Мидълтън с рака

Пътят на Кейт с рака започна през януари 2024 г., когато тя претърпя операция в коремната област, която първоначално беше смятана за неракова. Последвалите медицински изследвания обаче разкриха наличие на онкологично заболяване.

През март 2024 г. принцесата публично съобщи диагнозата си във видеоклип, публикуван в социалните мрежи. В него тя разказа:

„През януари претърпях голяма коремна операция в Лондон и по това време се смяташе, че състоянието ми не е раково. Операцията беше успешна. Изследванията след операцията обаче установиха наличие на рак. Поради това медицинският ми екип ме посъветва да премина през курс на превантивна химиотерапия и сега съм в ранните етапи на това лечение.“

Говорейки за въздействието върху семейството си и децата си – принцовете Джордж и Луис и принцеса Шарлот, Кейт сподели:

„Това, разбира се, дойде като огромен шок и с Уилям правим всичко възможно, за да се справим с това насаме в името на младото ни семейство.“

Кога Кейт влезе в ремисия

След като премина през лечението, през януари 2025 г. Кейт съобщи, че е в ремисия. „Облекчение е, че сега съм в ремисия и оставам фокусирана върху възстановяването“, каза тя.

Принцесата добави още: „Както всеки, който е имал диагноза рак, знае, че е нужно време, за да се приспособим към новата нормалност. Въпреки това очаквам с нетърпение една пълноценна година. Има много неща, на които да се радвам.“