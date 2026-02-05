Любопитно

Смразяващият феномен „Цар плъх" - истина или легенда

Просто казано, „цар плъх“ се отнася до група плъхове, чиито опашки са се заплели, създавайки ефективно един гигантски супер-плъх

5 февруари 2026, 13:46
Източник: iStock/GettyImages

Малко създания са толкова исторически презирани, колкото са плъховете. Те са известни с разпространението на болести и са обвинявани за разпространението на Черната смърт през средата на XIV в. Самото споменаване на името им е достатъчно, за да предизвика страх и отвращение у мнозина.

Като се има предвид историческият образ, който хората имат за плъха, не е чудно, че някои са си представяли способности и поведения, които са направо невероятни. Един пример: „цар плъх“. Просто казано, „цар плъх“ се отнася до група плъхове, чиито опашки са се заплели, създавайки ефективно един гигантски супер-плъх.

Докато много учени твърдят, че „цар плъховете“ не са реални и отхвърлят феномена като нищо повече от фолклор, различни образци са изложени в музеи по света. Освен това наблюдения са документирани и през 2021 г. в Русия и Естония, като дори са заснети на видео.

Какво представляват „цар плъховете“, наистина ли са реални и как могат да се образуват

Какво е „крал на плъховете“ и как се формира?

Наблюдения на „кралете на плъховете“ датират още от 1500-те години, като повечето се случват в Европа. Тези, които вярват, че феноменът е реален, твърдят, че той възниква, когато група плъхове, докато са затворени в малко пространство като дупка или други стеснени места за живеене, просто се слепват.

Други предполагат, че усилията за оцеляване водят до формирането на космата амалгама. През особено студени сезони плъховете умишлено „връзват“ опашките си една за друга, за да се затоплят. Феноменът става още по-правдоподобен, защото плъховете, подобно на хората, произвеждат себум или естествено масло, за да защитят и овлажнят кожата си. Следователно е възможно мазните опашки на около дузина плъхове да образуват лепкава субстанция и да ги слепят заедно.

Въпреки това, старшият куратор по бозайниците в Museum Victoria в Австралия, Кевин Роу, каза пред Atlas Obscura: „Гризачите, залепени заедно, не биха оцелели дълго и вероятно изпитват болка и страдание, докато не се отделят или не умрат“.

Все пак други вярващи в „цар плъх“ предполагат, че урината или фекалиите помагат за слепването на опашките. Има и някои доказателства, че това може да е вярно: през 2013 г. откриването на „цар катерица“ в Саскечуан, Канада, разкри амалгама от шест катерици, причината за която изследователите приписват на дървесна смола.

Дали „цар плъховете“ са реални? Защо някои са отхвърлили феномена

За щастие за плъховете, които може да се окажат в такива необичайни обстоятелства, експертите се съмняват, че те биха достигнали до толкова болезнен край, тъй като опашките им просто биха се развързали при опит за отделяне.

Ако група плъхове в близост се слепят в опит да се затоплят, някои предполагат, че новообразуваният супер-плъх просто ще се разгъне веднага щом мине студът. В най-лошия случай формирането би накарало отделен плъх просто да изяде опашката си и да напусне възела.

През 1883 г. германският зоолог Херман Ландоис се опитал да докаже възможността за „цар плъх“, като вързал опашките на 10 мъртви плъха заедно. По време на експеримента Ландоис отбелязал, че не е бил сам в начинанието си и че имало хора, които умишлено вързвали опашки на плъхове за печеливши спектакли.

„Беше доходоносно да притежаваш цар, и така хората започнаха да вързват опашките… много такива фалшиви царе бяха показвани на панаири и подобни събирания“, казал Ландоис.

Но ако плъховете наистина могат да се развържат един от друг, какво обяснява „цар плъховете“, изложени в музеите? Наистина, според една научна статия за феномена, през историята са регистрирани 58 „надеждни“ цар плъхове, шест от които са изложени.

Известни „цар плъхове“ и скорошни наблюдения по света

Вероятно най-старият „цар плъх“, изложен на показ, е образецът, открит в Алтенбург, Германия, през 1828 г. Той съдържа 32 гризача и е най-големият такъв образец в света. Според музея, клъстърът е открит от човек на име Милер Стайнбрук от Тюрингия, Германия, докато е чистил комина си.

Най-ранното споменаване на „цар плъховете“ се приписва на Йоханес Самбук, унгарски историк, който записал, че слугите му открили седем плъха със заплетени опашки в Антверпен, Белгия. През 1894 г. замразен клъстър от 10 гризача бил открит под бали сено в Делфелд, Германия. Този образец сега е изложен в Зоологическия музей на Страсбург.

Докато всички тези образци твърдят, че са се формирали естествено, някои са признато човешко дело — и не само поради опити на учени да вържат опашките заедно.

В случая с „цар плъха“, който се намира в музея Отаго в Дънидин, Нова Зеландия, кураторите казват, че зловещата амалгама се формирала, когато плъховете се заплели в конски косми. След това те паднали от гредите на офис за товари и били убити с инструмент, като така били „смачкани“ заедно.

Но тъй като е трудно да се докаже дали някой отделен образец е автентичен, е вероятно „цар плъхът“ да продължи да предизвиква дебати.

Скорошни доказателства за реален „цар плъх“

В края на 2021 г. ветеринар в Тарту, Естония, на име Йохан Уибопуу открил „цар плъх“ в кокошарника на майка си. Съставен от 13 гризача, свързани чрез опашките си, този „цар плъх“ бил рядък образец, който действително бил заснет на видео, докато все още бил жив.

Въпреки това, при откриването му, двама от плъховете вече били мъртви и „цар плъхът“ трябвало скоро да бъде евтаназиран, за да се сложи край на страданието на останалите. След това Андрей Милютин от Музея по естествена история към Университета на Тарту взел образеца за анализ и последващо показване.

Уибопуу и Милютин не са сигурни как се е формирал този „цар плъх“, но подозират, че плъховете се заплели, когато се сгушили за топлина в тунел под кокошарника. Но независимо как се е формирал, наблюдението предизвикало широко отвращение и недоверие онлайн. Такава е съдбата на „царя на плъховете“, едно от най-легендарните и гротескни създания в животинското царство.

Източник: All That Is Interesting    
плъхове цар плъх разпространение на болести фолклор музейни експонати формиране на цар плъх документирани наблюдения научни дебати сплетени опашки съвременни случаи
