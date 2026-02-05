Свят

Три сестри отнеха живота си, след като им забраниха да играят игра на телефон

Децата, идентифицирани като Вишика (16 г.), Прачи (14 г.) и Паки (12 г.) били разстроени, че родителите им им спрели достъпа до пристрастяващата игра, че оставили осем страници дълго предсмъртно писмо

5 февруари 2026, 12:58
Три сестри отнеха живота си, след като им забраниха да играят игра на телефон
Източник: iStock/GettyImages

Т ри млади сестри се хвърлиха от балкона и починаха в Индия в сряда, след като баща им им забранил да играят корейска „игра на любовта“ на неговия телефон, според шокиращи местни съобщения, пише The New York Post.

Децата, идентифицирани като Вишика (16 г.), Прачи (14 г.) и Паки (12 г.) били толкова разстроени, че родителите им им спрели достъпа до пристрастяващата игра, че оставили осем страници дълго предсмъртно писмо и след това се хвърлили от терасата една след друга, съобщи NDTV.

Ужасяващи изображения от външната част на дома им в Утар Прадеш, в покрайнините на Ню Делхи, показват кръвта по тротоарите, като местните медии заснемат майката им да плаче над телата им.

Баща им Четан Кумар каза, че дъщерите му имали „екстремна зависимост от всичко корейско“, включително филми, музика и телевизионни предавания. Той добави, че зависимостта им започнала по време на пандемията от COVID-19 и дори ги довела до това да напуснат училище, според NDTV.

След като Кумар открил, че дъщерите му играят неизвестна, неподходяща игра на неговия телефон, той им спрял достъпа. Родителят твърди, че те са отнели живота си от обида.

„Те казаха: „Татко, прости ни Корея е нашият живот, Корея е нашата най-голяма любов, каквото и да кажеш, не можем да се откажем. Затова се самоубиваме“, каза той за писмото, което са оставили. „Опита се да ни отдалечиш от корейците, но сега знаеш колко много обичаме корейците“, добавя писмото.

По стените в стаята на момичетата също имало надписи: „Аз съм много, много самотна“ и „make me a hert of broken“ (написано на английски), според Daily Mail.

Атул Кумар Сингх, помощник-комисар на полицията в Утар Прадеш, каза в изявление, че в 2:15 ч. местно време е постъпил сигнал за момичетата, а полицията открила телата на земята. Сестрите били натоварени в линейка и откарани в болница Лони, където били обявени за починали, добави полицията.

Докато първоначалните съобщения твърдели, че всички три сестри са се хвърлили от балкона, противоречиви свидетелски показания сочат, че две от сестрите се опитвали да задържат третата, когато случайно паднали.

„Това не би трябвало да се случи на нито един родител или дете“, каза Кумар. „Не бях наясно с играта, иначе никога нямаше да им позволя да я играят“.

Разследването на смъртта им продължава, като полицията все още не е идентифицирала конкретната игра, която е предизвикала силната реакция на момичетата. „До момента разследването не е разкрило конкретно име на играта, но е ясно, че момичетата са били повлияни от корейската култура“, каза Пател пред NDTV.

Разпространението на мобилни телефони и агресивни онлайн игри накара Световната здравна организация (СЗО) да добави пристрастяването към видеоигри в Международната класификация на болестите през 2019 г.

СЗО посочва, че зависимостта се характеризира с „модел на постоянна или повтаряща се игрова активност“, който „превъзхожда другите интереси в живота“.

Източник: The New York post    
аамоубийство на сестри Корейска игра пристрастяване към игри Индия корейска култура предсмъртно писмо мобилни телефони забрана от баща трагедия в семейството игрово разстройство
Последвайте ни

По темата

След записите от АГ кабинет: Задържаха д-р Венелин Иванов и съпругата му

След записите от АГ кабинет: Задържаха д-р Венелин Иванов и съпругата му

Шейхът, заради когото Mercedes спря заводите си: Невероятната история на „Шейха на дъгата“

Шейхът, заради когото Mercedes спря заводите си: Невероятната история на „Шейха на дъгата“

От герой на „Духлата“ до най-търсения човек за тройното убийство в

От герой на „Духлата“ до най-търсения човек за тройното убийство в "Петрохан": Кой е Ивайло Калушев?

16 тоалетни: Феновете са в шок от имението на Хари и Меган за 29 млн. долара

16 тоалетни: Феновете са в шок от имението на Хари и Меган за 29 млн. долара

Обедняване чака всеки трети българин

Обедняване чака всеки трети българин

pariteni.bg
13 упорити породи кучета, които не могат да стоят далеч от мебелите

13 упорити породи кучета, които не могат да стоят далеч от мебелите

dogsandcats.bg
Земетресение с магнитуд 3 край Бургас
Ексклузивно

Земетресение с магнитуд 3 край Бургас

Преди 4 дни
Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му
Ексклузивно

Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му

Преди 4 дни
Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния
Ексклузивно

Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния

Преди 4 дни
Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток
Ексклузивно

Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток

Преди 4 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

ЦРУ прекратява публикуването на справочника World Factbook

ЦРУ прекратява публикуването на справочника World Factbook

Свят Преди 10 минути

Справочникът е пуснат за първи път през 1962 г.

Убийството край "Петрохан": Проверяват сдружение "Национална агенция за контрол на защитените територии"

Убийството край "Петрохан": Проверяват сдружение "Национална агенция за контрол на защитените територии"

България Преди 27 минути

Разпореждането е на министъра на вътрешните работи в оставка Даниел Митов

Голяма част от Щутгарт остана без ток

Голяма част от Щутгарт остана без ток

Свят Преди 34 минути

Част от светофарите са спрели да работят, което е наложило изпращането на патрули, които да регулират движението

Смразяващият феномен „Цар плъх“ - истина или легенда

Смразяващият феномен „Цар плъх“ - истина или легенда

Любопитно Преди 40 минути

Просто казано, „цар плъх“ се отнася до група плъхове, чиито опашки са се заплели, създавайки ефективно един гигантски супер-плъх

В социалните мрежи се появи нова тенденция: "Да станеш китаец“

В социалните мрежи се появи нова тенденция: "Да станеш китаец“

Любопитно Преди 47 минути

Финландия предупреждава САЩ да не споменават "Член 5" за Украйна

Финландия предупреждава САЩ да не споменават "Член 5" за Украйна

Свят Преди 48 минути

Някои страни от НАТО се притесняват, че използването на каквато и да е версия на термина "Член 5" за защита на Украйна може да отслаби отбранителната й способност

Отиде си легендата на българската психиатрия д-р Тодор Толев

Отиде си легендата на българската психиатрия д-р Тодор Толев

България Преди 54 минути

България загуби един от най-авторитетните си гласове в медицината. На 75-годишна възраст си отиде д-р Тодор Толев – дългогодишен директор на Държавната психиатрична болница „Д-р Георги Кисьов“ в Раднево и човекът, на чието мнение се доверяваха поколения лекари и журналисти

След скандал с по изпита за юридическа правоспособност: Смениха комисията насред процедурата

След скандал с по изпита за юридическа правоспособност: Смениха комисията насред процедурата

България Преди 57 минути

Арести, глоби и пробация: Тъмното минало на някои от най-големите звезди

Арести, глоби и пробация: Тъмното минало на някои от най-големите звезди

Любопитно Преди 1 час

Ето кои известни личности за кратко са имали проблеми със закона, преди да постигнат световна слава, и как се развива животът им след това

На 6 февруари вестник „Мач Телеграф“ с луксозно списание, посветено на Зимните олимпийски игри

На 6 февруари вестник „Мач Телеграф“ с луксозно списание, посветено на Зимните олимпийски игри

Любопитно Преди 1 час

<p>България е загубила близо 105 000 работни места в производството за четири години</p>

КНСБ: България е загубила близо 105 000 работни места в производството за четири години

България Преди 1 час

Това е близо 15 на сто от работната сила в индустрията

,

„Децата просто искат да ме докоснат": Нов филм за Майкъл Джексън разкрива неизлъчвани аудиозаписи

Любопитно Преди 1 час

Документалният филм, излъчен по британския „Канал 4”, се основава на интервюта и непоказвани досега кадри, както и на аудиозаписи на певеца, които никога не са били чувани

„Не сте сами“: Принцеса Кейт с лично обръщение за Световния ден за борба с рака

„Не сте сами“: Принцеса Кейт с лично обръщение за Световния ден за борба с рака

Свят Преди 1 час

Посланието беше публикувано под формата на видео в официалния Instagram акаунт на принца и принцесата на Уелс

Ветеринарен техник е уволнен и осъден за спасяване на куче

Ветеринарен техник е уволнен и осъден за спасяване на куче

Свят Преди 1 час

Дейсън Гарнър, майка на 2-годишен син, казва, че сега е изправена пред съдебни такси и адвокатски хонорари, след като току-що се е върнала на работа от майчинство

<p>Стратегията на &quot;лудия човек&quot;: Какво би било въздействието от&nbsp;атака на&nbsp;САЩ&nbsp;срещу Иран</p>

Сценариите след евентуален удар на САЩ върху Иран и регионалните последици

Свят Преди 1 час

Каквото и да се случи след евентуална атака срещу Иран, укрепване на режима или вътрешни смутове, регионът ще пострада

Кървав скандал в Казанлък: Жена намушка мъжа, с когото живее

Кървав скандал в Казанлък: Жена намушка мъжа, с когото живее

България Преди 2 часа

29-годишна жена е задържана в Казанлък, след като рани с нож младия си партньор при тежък битов скандал. 22-годишният мъж е настанен в болница с прободна рана, а полицията изяснява причините, довели до кървавата развръзка на улицата

Всичко от днес

От мрежата

10 дружелюбни породи кучета, които се радват на всеки

dogsandcats.bg

Скритите рискове за здравето, за които всеки собственик на Малтипу трябва да знае

dogsandcats.bg
1

Украинските мечки в белица заспаха

sinoptik.bg
1

Предстои снежен уикенд

sinoptik.bg

Документалният филм за Мелания Тръмп с рекордно нисък рейтинг! Превръща се в касов провал

Edna.bg

Родени да бъдат легенди: Кристиано Роналдо и Неймар празнуват днес!

Edna.bg

Официално: Гьозтепе подписа с Филип Кръстев

Gong.bg

БФС с обяснение на съдийски решения от BET.bg Суперкупа на България

Gong.bg

След изтеклите записи от АГ кабинет: Задържаха д-р Венелин Иванов и съпругата му

Nova.bg

МВР проверява структурите си и сигналите, свързани с хижа „Петрохан“

Nova.bg