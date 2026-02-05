Три сестри отнеха живота си, след като им забраниха да играят игра на телефон

Т ри млади сестри се хвърлиха от балкона и починаха в Индия в сряда, след като баща им им забранил да играят корейска „игра на любовта“ на неговия телефон, според шокиращи местни съобщения, пише The New York Post.

Децата, идентифицирани като Вишика (16 г.), Прачи (14 г.) и Паки (12 г.) били толкова разстроени, че родителите им им спрели достъпа до пристрастяващата игра, че оставили осем страници дълго предсмъртно писмо и след това се хвърлили от терасата една след друга, съобщи NDTV.

Ужасяващи изображения от външната част на дома им в Утар Прадеш, в покрайнините на Ню Делхи, показват кръвта по тротоарите, като местните медии заснемат майката им да плаче над телата им.

Баща им Четан Кумар каза, че дъщерите му имали „екстремна зависимост от всичко корейско“, включително филми, музика и телевизионни предавания. Той добави, че зависимостта им започнала по време на пандемията от COVID-19 и дори ги довела до това да напуснат училище, според NDTV.

След като Кумар открил, че дъщерите му играят неизвестна, неподходяща игра на неговия телефон, той им спрял достъпа. Родителят твърди, че те са отнели живота си от обида.

„Те казаха: „Татко, прости ни Корея е нашият живот, Корея е нашата най-голяма любов, каквото и да кажеш, не можем да се откажем. Затова се самоубиваме“, каза той за писмото, което са оставили. „Опита се да ни отдалечиш от корейците, но сега знаеш колко много обичаме корейците“, добавя писмото.

По стените в стаята на момичетата също имало надписи: „Аз съм много, много самотна“ и „make me a hert of broken“ (написано на английски), според Daily Mail.

Атул Кумар Сингх, помощник-комисар на полицията в Утар Прадеш, каза в изявление, че в 2:15 ч. местно време е постъпил сигнал за момичетата, а полицията открила телата на земята. Сестрите били натоварени в линейка и откарани в болница Лони, където били обявени за починали, добави полицията.

Докато първоначалните съобщения твърдели, че всички три сестри са се хвърлили от балкона, противоречиви свидетелски показания сочат, че две от сестрите се опитвали да задържат третата, когато случайно паднали.

„Това не би трябвало да се случи на нито един родител или дете“, каза Кумар. „Не бях наясно с играта, иначе никога нямаше да им позволя да я играят“.

Разследването на смъртта им продължава, като полицията все още не е идентифицирала конкретната игра, която е предизвикала силната реакция на момичетата. „До момента разследването не е разкрило конкретно име на играта, но е ясно, че момичетата са били повлияни от корейската култура“, каза Пател пред NDTV.

Разпространението на мобилни телефони и агресивни онлайн игри накара Световната здравна организация (СЗО) да добави пристрастяването към видеоигри в Международната класификация на болестите през 2019 г.

СЗО посочва, че зависимостта се характеризира с „модел на постоянна или повтаряща се игрова активност“, който „превъзхожда другите интереси в живота“.