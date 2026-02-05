Отиде си легендата на българската психиатрия д-р Тодор Толев

Б ългария загуби един от най-авторитетните си гласове в медицината. На 75-годишна възраст си отиде д-р Тодор Толев – дългогодишен директор на Държавната психиатрична болница „Д-р Георги Кисьов“ в Раднево и човекът, на чието мнение се доверяваха поколения лекари и журналисти.

Почти три десетилетия начело на най-голямата лудница

Д-р Толев ръководи болницата в Раднево в продължение на 28 години (от 1987 до 2015 г.). Под негово управление лечебното заведение се утвърди като най-голямото и значимо в страната, справяйки се с най-сложните клинични и социални казуси в родната психиатрия.

Той беше известен не само с административния си размах, но и с изключителната си ерудиция. В последните години от живота си д-р Толев съзнателно се оттегли от светлините на прожекторите, за да се посвети на писането, оставяйки ценно наследство под формата на книги и научни трудове.

Пазителят на най-мрачните тайни

През кабинета му в Раднево преминаха хиляди съдби, включително и някои от най-зловещите криминални фигури в историята на България. Сред тях беше и печално известният „човекоядец от Бургаско“.

Въпреки огромния медиен интерес и десетките интервюта, д-р Толев до последно остана непоколебим в своята лекарска етика. Той никога не наруши Хипократовата клетва и не разкри детайли от личните досиета на своите пациенти. За него психиатрията не беше сензация, а дълбоко разбиране на човешката трагедия.

Авторитетното му мнение беше ориентир за всички ни. Той не просто лекуваше, той анализираше обществото ни през призмата на душевното здраве, споделят от „24 часа“.

Последно поклонение

Близките на д-р Толев съобщиха, че последното сбогом с големия лекар ще бъде на 6 февруари (петък) от 14:30 часа в Стара Загора.