България

Отиде си легендата на българската психиатрия д-р Тодор Толев

България загуби един от най-авторитетните си гласове в медицината. На 75-годишна възраст си отиде д-р Тодор Толев – дългогодишен директор на Държавната психиатрична болница „Д-р Георги Кисьов“ в Раднево и човекът, на чието мнение се доверяваха поколения лекари и журналисти

5 февруари 2026, 13:32
Отиде си легендата на българската психиатрия д-р Тодор Толев
Източник: iStock/Getty Images

Б ългария загуби един от най-авторитетните си гласове в медицината. На 75-годишна възраст си отиде д-р Тодор Толев – дългогодишен директор на Държавната психиатрична болница „Д-р Георги Кисьов“ в Раднево и човекът, на чието мнение се доверяваха поколения лекари и журналисти.

Почти три десетилетия начело на най-голямата лудница

Д-р Толев ръководи болницата в Раднево в продължение на 28 години (от 1987 до 2015 г.). Под негово управление лечебното заведение се утвърди като най-голямото и значимо в страната, справяйки се с най-сложните клинични и социални казуси в родната психиатрия.

Той беше известен не само с административния си размах, но и с изключителната си ерудиция. В последните години от живота си д-р Толев съзнателно се оттегли от светлините на прожекторите, за да се посвети на писането, оставяйки ценно наследство под формата на книги и научни трудове.

Пазителят на най-мрачните тайни

През кабинета му в Раднево преминаха хиляди съдби, включително и някои от най-зловещите криминални фигури в историята на България. Сред тях беше и печално известният „човекоядец от Бургаско“.

Въпреки огромния медиен интерес и десетките интервюта, д-р Толев до последно остана непоколебим в своята лекарска етика. Той никога не наруши Хипократовата клетва и не разкри детайли от личните досиета на своите пациенти. За него психиатрията не беше сензация, а дълбоко разбиране на човешката трагедия.

Авторитетното му мнение беше ориентир за всички ни. Той не просто лекуваше, той анализираше обществото ни през призмата на душевното здраве, споделят от „24 часа“.

Последно поклонение

Близките на д-р Толев съобщиха, че последното сбогом с големия лекар ще бъде на 6 февруари (петък) от 14:30 часа в Стара Загора.

д-р Тодор Толев психиатър Държавна психиатрична болница Раднево медицина българска психиатрия авторитет лекарска етика директор на болница научни трудове смърт
Последвайте ни
След записите от АГ кабинет: Задържаха д-р Венелин Иванов и съпругата му

След записите от АГ кабинет: Задържаха д-р Венелин Иванов и съпругата му

Шейхът, заради когото Mercedes спря заводите си: Невероятната история на „Шейха на дъгата“

Шейхът, заради когото Mercedes спря заводите си: Невероятната история на „Шейха на дъгата“

От герой на „Духлата“ до най-търсения човек за тройното убийство в

От герой на „Духлата“ до най-търсения човек за тройното убийство в "Петрохан": Кой е Ивайло Калушев?

16 тоалетни: Феновете са в шок от имението на Хари и Меган за 29 млн. долара

16 тоалетни: Феновете са в шок от имението на Хари и Меган за 29 млн. долара

Обедняване чака всеки трети българин

Обедняване чака всеки трети българин

pariteni.bg
Един на всеки четири автомобила, произведени в Германия, е бил EV

Един на всеки четири автомобила, произведени в Германия, е бил EV

carmarket.bg
Земетресение с магнитуд 3 край Бургас
Ексклузивно

Земетресение с магнитуд 3 край Бургас

Преди 4 дни
Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му
Ексклузивно

Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му

Преди 4 дни
Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния
Ексклузивно

Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния

Преди 4 дни
Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток
Ексклузивно

Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток

Преди 4 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

ЦРУ прекратява публикуването на справочника World Factbook

ЦРУ прекратява публикуването на справочника World Factbook

Свят Преди 8 минути

Справочникът е пуснат за първи път през 1962 г.

Убийството край "Петрохан": Проверяват сдружение "Национална агенция за контрол на защитените територии"

Убийството край "Петрохан": Проверяват сдружение "Национална агенция за контрол на защитените територии"

България Преди 25 минути

Разпореждането е на министъра на вътрешните работи в оставка Даниел Митов

Голяма част от Щутгарт остана без ток

Голяма част от Щутгарт остана без ток

Свят Преди 32 минути

Част от светофарите са спрели да работят, което е наложило изпращането на патрули, които да регулират движението

Смразяващият феномен „Цар плъх“ - истина или легенда

Смразяващият феномен „Цар плъх“ - истина или легенда

Любопитно Преди 38 минути

Просто казано, „цар плъх“ се отнася до група плъхове, чиито опашки са се заплели, създавайки ефективно един гигантски супер-плъх

В социалните мрежи се появи нова тенденция: "Да станеш китаец“

В социалните мрежи се появи нова тенденция: "Да станеш китаец“

Любопитно Преди 45 минути

Арести, глоби и пробация: Тъмното минало на някои от най-големите звезди

Арести, глоби и пробация: Тъмното минало на някои от най-големите звезди

Любопитно Преди 58 минути

Ето кои известни личности за кратко са имали проблеми със закона, преди да постигнат световна слава, и как се развива животът им след това

На 6 февруари вестник „Мач Телеграф“ с луксозно списание, посветено на Зимните олимпийски игри

На 6 февруари вестник „Мач Телеграф“ с луксозно списание, посветено на Зимните олимпийски игри

Любопитно Преди 1 час

<p>България е загубила близо 105 000 работни места в производството за четири години</p>

КНСБ: България е загубила близо 105 000 работни места в производството за четири години

България Преди 1 час

Това е близо 15 на сто от работната сила в индустрията

,

По време на полувремето на Супербоул: Бед Бъни ще пее само на испански

Любопитно Преди 1 час

Пуерториканската суперзвезда се превърна в един от най-стриймваните изпълнители в света

Три сестри отнеха живота си, след като им забраниха да играят игра на телефон

Три сестри отнеха живота си, след като им забраниха да играят игра на телефон

Свят Преди 1 час

Децата, идентифицирани като Вишика (16 г.), Прачи (14 г.) и Паки (12 г.) били разстроени, че родителите им им спрели достъпа до пристрастяващата игра, че оставили осем страници дълго предсмъртно писмо

Напрежение в Каварна: Ще останат ли децата без достъп до медицинска помощ

Напрежение в Каварна: Ще останат ли децата без достъп до медицинска помощ

България Преди 1 час

Родители настояват за възстановяване на единствения педиатричния кабинет в града

,

„Децата просто искат да ме докоснат": Нов филм за Майкъл Джексън разкрива неизлъчвани аудиозаписи

Любопитно Преди 1 час

Документалният филм, излъчен по британския „Канал 4”, се основава на интервюта и непоказвани досега кадри, както и на аудиозаписи на певеца, които никога не са били чувани

„Не сте сами“: Принцеса Кейт с лично обръщение за Световния ден за борба с рака

„Не сте сами“: Принцеса Кейт с лично обръщение за Световния ден за борба с рака

Свят Преди 1 час

Посланието беше публикувано под формата на видео в официалния Instagram акаунт на принца и принцесата на Уелс

Ветеринарен техник е уволнен и осъден за спасяване на куче

Ветеринарен техник е уволнен и осъден за спасяване на куче

Свят Преди 1 час

Дейсън Гарнър, майка на 2-годишен син, казва, че сега е изправена пред съдебни такси и адвокатски хонорари, след като току-що се е върнала на работа от майчинство

<p>Стратегията на &quot;лудия човек&quot;: Какво би било въздействието от&nbsp;атака на&nbsp;САЩ&nbsp;срещу Иран</p>

Сценариите след евентуален удар на САЩ върху Иран и регионалните последици

Свят Преди 1 час

Каквото и да се случи след евентуална атака срещу Иран, укрепване на режима или вътрешни смутове, регионът ще пострада

Кървав скандал в Казанлък: Жена намушка мъжа, с когото живее

Кървав скандал в Казанлък: Жена намушка мъжа, с когото живее

България Преди 2 часа

29-годишна жена е задържана в Казанлък, след като рани с нож младия си партньор при тежък битов скандал. 22-годишният мъж е настанен в болница с прободна рана, а полицията изяснява причините, довели до кървавата развръзка на улицата

Всичко от днес

От мрежата

10 дружелюбни породи кучета, които се радват на всеки

dogsandcats.bg

Скритите рискове за здравето, за които всеки собственик на Малтипу трябва да знае

dogsandcats.bg
1

Украинските мечки в белица заспаха

sinoptik.bg
1

Предстои снежен уикенд

sinoptik.bg

Документалният филм за Мелания Тръмп с рекордно нисък рейтинг! Превръща се в касов провал

Edna.bg

Родени да бъдат легенди: Кристиано Роналдо и Неймар празнуват днес!

Edna.bg

Официално: Гьозтепе подписа с Филип Кръстев

Gong.bg

БФС с обяснение на съдийски решения от BET.bg Суперкупа на България

Gong.bg

След изтеклите записи от АГ кабинет: Задържаха д-р Венелин Иванов и съпругата му

Nova.bg

МВР проверява структурите си и сигналите, свързани с хижа „Петрохан“

Nova.bg