Тревожно: Вече нищо не ограничава ядрените сили САЩ и Русия

И зтича действието на Нов СТАРТ - договора между САЩ и Русия за контрол над ядрените оръжия, а дотук не е направено нищо за неговото удължаване, съобщи Deutsche Welle.

Ще станем ли свидетели на нова надпревара във въоръжаването?

Договорът за контрол над ядрените оръжия „Нов СТАРТ“ изтича днес. Това беше последното голямо споразумение за ядрено разоръжаване между двете ядрени сили САЩ и Русия. Заедно те притежават около 90 процента от всички ядрени оръжия в света, пише по този актуален повод германската обществена медия АРД.

Първоначалният договор беше подписан през 2010 г. от президентите на САЩ и Русия тогава - Барак Обама и Дмитрий Медведев, а през 2021 г. той беше удължен за последно с още пет години.

Договорът предвижда намаляване на стратегическите ядрени оръжия – ограничава броя на ядрените бойни глави, които могат да притежават двете страни, до не повече от 1550, а този на ракетите носители - до 800. В разгара на Студената война в света имаше 70 000 бойни глави, припомня германското издание.

Възниква "опасен вакуум"

Експертът по сигурността Стивън Пайфър от Станфордския университет предупреждава, че с изтичането на договора ще възникне опасен вакуум. „Ако разширяваш ядрения си арсенал, а другата страна също разширява своя, това няма да повиши сигурността и за двете страни. Напротив, това ще ти струва много пари и ще увеличи ядрената опасност”, заяви той за АРД.

Руският държавен глава Владимир Путин още през септември припомни, че договорът изтича, и изрази готовността на неговата страна да продължи да спазва ограниченията за още една година, ако и САЩ го направят.

Тръмп: "Ще сключим по-добра сделка"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп не изглежда притеснен от всичко това: „Ако договорът изтича, значи изтича и толкова", заяви той в интервю за „Ню Йорк Таймс" в началото на януари и допълни: „Просто ще сключим по-добра сделка.“

Вашингтон наскоро поиска Китай да бъде включен във всяко подобно ядрено споразумение. Пекин засега отказва.

Официално руското ръководство изразява загриженост заради изтичането на договора Нов СТАРТ. „Това създава сериозен дефицит, който едва ли служи на интересите на народите на нашите две страни и всъщност на целия свят“, каза говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

Тази седмица Москва повтори предложението си да се придържа към ограниченията на „Нов СТАРТ“ за още една година. От Вашингтон обаче не последва никаква реакция. „Липсата на отговор също е отговор“, заяви руският заместник-министър на външните работи Сергей Рябков. Москва приема, че при дадените обстоятелства договарящите се страни вече не са обвързани от задълженията по договора и по същество са свободни да избират следващите си стъпки.

Часовникът на Страшния съд показва 85 секунди преди полунощ

„От трите големи ядрени сили никоя изглежда вече не настоява за контрол върху въоръженията, което е грешка“, коментира експертът по сигурността Пайфър. Папа Лъв XIV също призова САЩ и Русия да не се отказват от договора.

Мрачните перспективи направиха така, че "Бюлетинът на ядрените учени" (Bulletin of the Atomic Scientists) преди дни да премести метафоричния си Часовник на Страшния съд с още една степен към "полунощ", тоест до световна катастрофа. Сега тя е по-близо от всякога: "стрелките" сочат 85 секунди преди полунощ, предаде БТА.