Финландия предупреждава САЩ да не споменават "Член 5" за Украйна

Някои страни от НАТО се притесняват, че използването на каквато и да е версия на термина "Член 5" за защита на Украйна може да отслаби отбранителната й способност

5 февруари 2026, 13:38
Финландия предупреждава САЩ да не споменават "Член 5" за Украйна
Източник: iStock

Ф инландия призова американските официални лица да не описват бъдещи гаранции за сигурност за поствоенна Украйна като "подобни на Член 5", което според тях може да подкопае клаузата за взаимна отбрана в основата на военния алианс НАТО, сочи коментар от Държавния департамент, получен от POLITICO.

Коментарът от 20 януари намеква за тревогите в някои кръгове относно употребата на определени термини по време на мирните преговори между Киев и Москва. Тя показва колко чувствителни могат да бъдат някои изрази в областта на националната сигурност, дори когато официалните лица се опитват само да предложат аналогия за различни аудитории.

Според телеграмата, изпратена от американското посолство в Хелзинки до Вашингтон, финландският външен министър Елина Валтонен е обсъдила въпроса на 19 януари с американските представители Джак Бергман (републиканец от Мичиган) и Сара Елфрет (демократ от Мериленд), членове на Комитета по въоръжените сили на Камарата на представителите.

Валтонен подчерта финландската гледна точка, че Русия представлява "дългосрочна стратегическа заплаха" и предупреди срещу "слаб" мирен договор за Украйна, който би ограничил способността й да се защитава срещу бъдеща руска агресия, посочва телеграмата.

В същото време тя предупреди срещу всякакви предложения за "подобни на Член 5" гаранции за сигурност за поствоенна Украйна. Тя отбеляза, че това може да доведе до объркване между гаранциите на НАТО по Член 5 и каквито и да било двустранни обещания към Украйна. Валтонен също заяви, че трябва да има "защитна стена" между НАТО и бъдещите гаранции за сигурност за Украйна. Финландският министър на отбраната изрази подобни позиции на по-късна среща, според телеграмата.

"Член 5" е ключова клауза в пакта на НАТО, според която въоръженото нападение срещу един член на 32-членния Алианс се третира като нападение срещу всички членове. НАТО е приложило член 5 само веднъж, след атаките на ислямистки терористи срещу САЩ на 11 септември 2001 г.

Съдържанието на документите дава представа за опасенията, изразени от други финландски лидери, които посочват, че макар да искат да помогнат на Украйна да се защитава, концепцията за гаранции за сигурност е по-сериозен въпрос, за който все още не са готови да се ангажират.

Един финландски официален представител посочи, че офисът на Валтонен няма да коментира поверителни дискусии, като същевременно подчерта дългосрочната цел на Хелзинки Украйна да бъде приета в алианса НАТО.

"Целта на Финландия е да гарантира, че Украйна получава възможно най-силните мерки за сигурност и гаранции в подкрепа на устойчив и траен мир", каза официалният представител, пожелал анонимност поради чувствителността на въпроса. "Позицията на Финландия е, че бъдещето на Украйна е в НАТО."

Бивши служители на НАТО и анализатори заявиха, че телеграмата отразява нарастващите опасения в различни столици относно това как взаимодействието с поствоенна Украйна може да се отрази на отделни страни в дългосрочен план.

Един от потенциалните проблеми е, че "използването на термина "Член 5" в други контексти предполага намеса на НАТО, която всъщност не е част от предложените споразумения", каза Едуард Ронг, бивш служител на НАТО. "Финландия и много други членове на НАТО искат да се уверят, че Член 5 се разбира като уникален за НАТО."

Зеленски с ултиматум, САЩ трябва да избират

Държавният департамент на САЩ отказа коментар.

Елфрет, един от американските законодатели, с които Валтонен се срещна, не коментира сесията директно, но заяви: "От многото ни срещи стана ясно, че нашите съюзници от НАТО, нови и стари, са ангажирани с постигането на споделени цели за защита на партньорите ни от руски и други враждебни влияния."

Украйна в НАТО: Какви са алтернативите и развръзките

Бергман отказа коментар.

Използването на "Член 5" като паралел има множество плюсове и минуси, особено като се има предвид разнообразието от нагласи към Украйна в НАТО, казаха бивши служители и анализатори. Ситуацията се усложнява допълнително от вероятността отделни страни или избрани групи от страни, но не самото НАТО, да предоставят помощ за сигурност на Украйна в близко бъдеще.

Едно предизвикателство е, че като се позовават на "Член 5", дори с добавката "подобен на него", националните лидери могат да дадат политическо оръжие на опозиционни групи, каза Джош Шифринсон, изследовател в Университета на Мериленд, който застъпва по-сдържана външна политика.

Съществува и възможността рамкирането на гаранциите за сигурност за Украйна като "подобни на Член 5" да подтикне Русия да тества какво всъщност означава това.

Ако Русия извърши въоръжено нападение и страните, подкрепящи Украйна, се затруднят да реагират, това може да повдигне въпроси относно силата на "Член 5" на НАТО, каза Рейчъл Елехюс, бивш служител на Министерството на отбраната на администрацията на Байдън, работила с НАТО.

Освен това, други членове на НАТО, особено в Европа, са изключително наясно с негативното отношение на президента Доналд Тръмп към Алианса. Те реагират на неговите искания да увеличат разходите си за отбрана и вече са поели основната част от помощта за Украйна. Като се има предвид икономическата несигурност през следващите години, остава въпрос колко дълго и доколко ще могат да подкрепят Украйна.

"Предполагам, че финландците не искат да обещават прекалено много и после да не изпълнят", каза Елехюс.

"Мостът" на Украйна към НАТО може да бъде опасен

Прессекретариатите на НАТО отказаха коментар.

Финландия е един от най-новите членове на НАТО, като се присъедини след като Русия започна пълномащабното си нахлуване в Украйна през 2022 г.

Финландският външен министър се откроява в телеграмата като твърд спрямо Русия, страна, с която Финландия споделя граница от 830 мили.

"Не трябва да сме наивни, като мислим, че ще се променят, особено ако санкциите бъдат вдигнати и Русия стане политически и икономически по-силна", казва Валтонен.

Въпреки че се провеждат преговори между САЩ, Украйна и Русия в различни формати, руският лидер Владимир Путин не се е ангажирал с реално примирие и е поставил условия, които много украинци смятат за неприемливи за мирно споразумение.

Източник: POLITICO    
