Втори ден на преговори между Русия и Украйна в Абу Даби

Първият ден от разговорите завърши без конкретен напредък

5 февруари 2026, 10:19
У краинските и руските преговарящи започнаха втори ден от преговорите в Обединените арабски емирства, посредничени от САЩ, с цел да се сложи край на почти четиригодишната инвазия на Москва в Украйна, предаде АФП.

„Вторият ден от преговорите в Абу Даби започна. Работим по същия начин като вчера: тристранни консултации, групова работа и последващо съгласуване на позициите“, заяви главният преговарящ от Украйна Рустем Умеров.

Какво стана на преговорите между Русия и Украйна за днес

Първият ден от разговорите завърши без конкретен напредък. Въпреки това от украинска страна ги определиха като смислени и полезни, макар да не е постигнато реално споразумение.

Новият кръг от преговори се провежда на фона на интензивни руски атаки срещу енергийните обекти на Украйна. От Москва отново заявиха, че войната ще продължи, докато Киев не приеме поставените от Русия условия.

Приключи вторият кръг от преговорите между Русия и Украйна в Абу Даби

Най-спорните теми остават свързани с териториалните искания. Русия настоява украинските сили да се изтеглят от цялата Донецка област. Украйна от своя страна предлага замразяване на конфликта по настоящата линия на фронта и отхвърля вариант за едностранно отстъпление.

Какво си казаха САЩ, Русия и Украйна в ОАЕ

„Позицията на Украйна е напълно ясна – войната трябва да бъде прекратена реално. Русия трябва да е готова за това, а партньорите ни трябва да осигурят конкретни гаранции за сигурност и ефективен натиск върху агресора. Украинските граждани трябва да усетят, че процесът върви към мир, а не че Русия използва ситуацията, за да продължава нападенията. Агресорът не бива да бъде възнаграждаван, защото в противен случай всяко споразумение ще бъде нарушено“, заяви президентът на Украйна Володимир Зеленски.

