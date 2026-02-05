Бил Гейтс проговори за скандала „Епстийн“ и предполагаемата срамна болест

М илиардерът Бил Гейтс заяви, че „съжалява“, че изобщо е познавал Джефри Епстийн, след като бившата му съпруга Мелинда Френч Гейтс намекна за „мръсотия“ в брака им и настоя, че основателят на Microsoft има въпроси, на които трябва да отговори във връзка с отношенията си с покойния сексуален насилник на деца.

(Във видеото: Досиетата „Епстийн”: Какви ще са последиците от скандалните файлове)

Твърдения, че Гейтс е укрил от съпругата си полово предавана болест след контакт с „руски момичета“, излязоха наяве в последната публикация на досиетата „Епстийн“, които дадоха забележителен поглед върху многобройните връзки и дейности на компрометирания финансист със знаменитости.

Офисът му незабавно излезе с изявление, в което определи твърдението като „абсолютно абсурдно и напълно невярно“, но досега Гейтс, на 70 години, запазваше мълчание, пише английското издание The Guardian.

Той най-накрая проговори в сряда по австралийския телевизионен канал 9News, за да отрече твърдението като „невярно“, и предположи, че Епстийн е опитвал да го изнудва или оклевети, като е написал имейл през 2013 г., в който допълнително се твърди, че впоследствие се е опитал тайно да даде антибиотици на Мелинда, в случай че и тя се е заразила.

🇺🇸 Bill Gates attempts to distance himself from Jeffrey Epstein, saying he regrets spending time with him and claims their contact was limited to dinners — denying any trips to Epstein’s island or involvement in criminal behaviour.



Follow: @europa pic.twitter.com/v550O6lQC8 — Europa.com (@europa) February 4, 2026

„Очевидно Джефри е написал имейл до самия себе си. Този имейл никога не е бил изпратен. Имейлът е фалшив“, каза Гейтс. „Не знам какво е било мисленето му там. Дали се е опитвал да ме атакува по някакъв начин? За всяка минута, която съм прекарал с него, съжалявам, и се извинявам, че съм го направил“, добавя той.

Интервюто му последва коментари, направени от бившата му съпруга пред NPR във вторник, в които тя ясно изрази неодобрението си към приятелството му с Епстийн.

„За мен лично е трудно, когато тези подробности излизат наяве, нали? Защото това връща спомени за някои много, много болезнени моменти в брака ми“, каза Френч Гейтс пред радиомрежата в подкаста Wild Card.

„Каквито и въпроси да остават там за това какво, дори не мога да започна да знам всичко, тези въпроси са за тези хора и дори за бившия ми съпруг. Те трябва да отговарят за тези неща, не аз“, категорична е тя.

Публичното излагане на някои от най-ниските моменти в 27-годишния брак на семейство Гейтс, който приключи с развод през 2021 г., олицетворява последиците, които все още се усещат от скандала „Епстийн“, повече от шест години след смъртта му чрез самоубийство през август 2019 г. в затворническа килия в Ню Йорк, докато очакваше процес по обвинения в трафик с цел сексуално насилие.

Бил Гейтс каза пред 9News, че се е срещнал с Епстийн през 2011 г. и е вечерял с него няколко пъти, за да обсъждат инвестиции в предложени научни начинания. Той настоя, че никога не е ходил на частния карибски остров на Епстийн, където се твърди, че безброй момичета и млади жени са били малтретирани, и че не е имал отношения с никакви жени.

„Фокусът винаги беше, че той познаваше много много богати хора и казваше, че може да ги накара да дадат пари за глобалното здраве. В ретроспекция това беше задънена улица“, каза Гейтс.

„Бях глупав, че съм прекарвал време с него. Аз бях един от многото хора, които съжаляват, че изобщо са го познавали. Колкото повече излиза наяве, толкова по-ясно ще става, че макар времето да е било грешка, то няма нищо общо с такъв тип поведение“, обяснява милиардерът.

Междувременно пълното интервю с Мелинда Френч Гейтс ще бъде излъчено от NPR в четвъртък. Мрежата публикува откъси и триминутен видеоклип в сряда, в които 61-годишната жена говори за публикуването на досиетата „Епстийн“ и за общественото внимание към тях като за „разплата като общество“.

Melinda Gates responds after Epstein Files suggest Bill Gates got an STD from “Russian girls” and planned to secretly medicate her.



NPR: “The emails in the files suggest that Bill Gates had additional affairs and that he tried to get medication to treat a sexually transmitted… pic.twitter.com/gF1jRJyRb5 — Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) February 3, 2026

Говорейки за многобройните жертви на Епстийн, тя каза: „Никое момиче не бива да бъде поставяно в ситуацията, в която те са били поставени от Епстийн и от каквото и да е било, което се е случвало с всички различни хора около него. Това е отвъд сърцераздирателното. Спомням си, когато бях на възрастта, на която бяха тези момичета, спомням си дъщерите си на тази възраст“.

Тя каза, че е „продължила напред“ от брак, от който, по думите ѝ, е трябвало да се отдалечи, и че сега е „на едно наистина неочаквано, красиво място в живота си. Толкова съм щастлива да съм далеч от цялата мръсотия, която беше там“.

Попитана за емоциите си, когато е научила за твърденията срещу бившия си съпруг, по-специално че той се е опитал тайно да ѝ набави антибиотици, тя каза, че е почувствала „просто невероятна тъга“.

Тя добави: „Мога да взема собствената си тъга и да погледна тези млади момичета и да кажа: „Боже мой, как се е случило това с тези момичета?“ Надявам се да има някаква справедливост за тези сега вече жени. Това, през което са преминали, е немислимо“.

В сряда републиканската конгресменка от Южна Каролина Нанси Мейс заяви, че подкрепя позицията на Френч Гейтс, че съпругът ѝ има въпроси, на които трябва да отговори, и че е писала до Джеймс Комър, председател на комисията по надзор на Камарата на представителите, която разследва дейностите на Епстийн.

We're calling for Bill Gates to testify under oath on his relationship with Jeffrey Epstein in front of the Oversight Committee.



3 million pages of Epstein documents were just released by the DOJ and the allegations are SICK. If these allegations are false, Bill Gates should… pic.twitter.com/qW6kzV2KDn — Rep. Nancy Mace (@RepNancyMace) February 4, 2026

„Снощи гледах интервюто на Мелинда Гейтс. Веднага помолих председателя по надзора Джеймс Комър да призове с призовка Бил Гейтс. Имам въпроси към Бил Гейтс за Епстийн“, написа Мейс в публикация в X.

В понеделник Бил и Хилари Клинтън, чиито имена също фигурират в досиетата „Епстийн“, заявиха, че са се съгласили да дадат показания пред комисията, дни преди Камарата да гласува да ги призове за неуважение към Конгреса заради първоначалния им отказ да го направят.