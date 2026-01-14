"Търпението ни се изчерпва": Какви са военните опции на Тръмп за атака срещу Иран?

Европа прави всичко възможно да сключи сделка с Тръмп за Гренландия

26-годишен иранец, арестуван по време на протестите, е първият осъден на смърт

Франция ще открие консулство в Гренландия на фона на заплахите на Тръмп

Европа пренебрегна минералното богатство на Гренландия - може да съжалява за това

Американски представител: САЩ изтеглят част от войските си от ключови бази в Близкия изток като предпазна мярка

П резидентът на Съединените щати Доналд Тръмп нееднократно е заплашвал, че Вашингтон може да се намеси военно в Иран, ако има насилствено потушаване на демонстрантите на фона на продължаващите протести, пише Al Jazeera .

В сряда стана ясно, че на част от персонала е било препоръчано да напусне американската военновъздушна база "Ал Удейд" в Катар до сряда вечерта, което засили опасенията от удар на САЩ и евентуален ирански ответен удар.

Протестите в Иран започнаха в края на декември 2025 г. заради влошаващите се икономически условия в страната. Оттогава обаче те ескалираха в по-широко предизвикателство срещу духовното ръководство, което е на власт от Ислямската революция през 1979 г.

Във вторник Тръмп използва социалните мрежи, за да каже на протестиращите в Иран, че помощта е "на път", което породи спекулации, че американска намеса в страната може да е неизбежна.

What are Trump’s military options for an attack on Iran? https://t.co/L6Fj2kPMmW — OmniGaza® (@OmniGazabyNdege) January 14, 2026

Но ако Вашингтон все пак се намеси в Иран, какви възможности има и доколко са осъществими?

Какво каза Тръмп?

В публикация в платформата си Truth Social във вторник Тръмп написа:

"Ирански патриоти, ПРОДЪЛЖАВАЙТЕ ДА ПРОТЕСТИРАТЕ, ПРЕВЗЕМЕТЕ ИНСТИТУЦИИТЕ! Запишете имената на убийците и насилниците. Те ще платят висока цена. Отмених всички срещи с ирански официални лица, докато безсмисленото убиване на протестиращи НЕ СПРЕ. ПОМОЩТА Е НА ПЪТ. MIGA!"

"MIGA" означава "Да направим Иран отново велик", игра на думи с лозунга на Тръмп "Да направим Америка отново велика".

Американският президент не уточни каква форма ще приеме тази "помощ".

На 2 януари обаче Тръмп написа в Truth Social, че ако Иран "убива насилствено мирни протестиращи, което е тяхна практика, Съединените американски щати ще им се притекат на помощ". Той добави: "Ние сме заредени и готови за действие."

Въпросите, които Тръмп трябва да зададе, преди да удари Иран

Какво казва администрацията на Тръмп?

В понеделник говорителката на Белия дом Каролайн Ливит заяви пред Fox News, че макар дипломацията да остава първият избор на Тръмп по отношение на Иран, той "не се страхува да използва смъртоносната сила и мощта на американската армия, ако и когато прецени, че това е необходимо".

"Въздушните удари са една от многото опции, които са на масата за главнокомандващия", каза Ливит. Като президент на САЩ Тръмп е главнокомандващ на въоръжените сили.

"Той ясно е дал да се разбере, че със сигурност не иска да вижда хора да бъдат убивани по улиците на Техеран, а за съжаление това е нещо, което виждаме в момента."

През юни 2025 г., по време на 12-дневната война между Иран и Израел, САЩ бомбардираха три ирански ядрени обекта, "Фордо", "Натанз" и "Исфахан", след повече от седмица израелски удари по военни и ядрени цели в Техеран. Войната продължи от 13 до 24 юни.

Сегашната ситуация обаче не е същата като през юни миналата година. Оттогава американското военно присъствие в Близкия изток е намаляло.

Източник: БТА/АР

Защо американското военно присъствие е намаляло?

Американският самолетоносач "Ю Ес Ес Джералд Форд", най-големият военен кораб в света, напусна Норфолк, Вирджиния, на 24 юни и беше разположен в Средиземно море близо до Близкия изток, което позволи на Вашингтон да демонстрира военната си позиция в региона по време на 12-дневната война.

Сега обаче "Джералд Форд" е изпратен в Карибския басейн като част от операция "Южен копиеносец" на Южното командване на САЩ, която се развива край бреговете на Латинска Америка от ноември.

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет заяви, че операцията е започнала с цел да бъдат атакувани предполагаеми "нарко-терористи" в Латинска Америка. САЩ са извършили най-малко 30 удара по венецуелски плавателни съдове в източната част на Тихия океан и Карибско море, за които твърдят, че превозват наркотици, макар да не са представили доказателства.

На 3 януари американски сили отвлякоха венецуелския президент Николас Мадуро, когото администрацията на Тръмп определя като нарко-терорист. Срещу него има повдигнати обвинения в Ню Йорк, свързани с оръжия и трафик на наркотици.

Според оценки в анализ от октомври 2025 г. на Центъра за стратегически и международни изследвания, ще са необходими около 10 дни "Джералд Форд" да премине от Карибите до Средиземно море, ако се движи със средна скорост от 20 възела, което е около 37 километра в час.

Въз основа на тези данни вероятно ще са нужни още около седмица, за да достигне от Средиземно море до Персийския залив и крайбрежието на Иран.

Освен това САЩ са изтеглили и придружаващите ударни кораби от Средиземно море, като основно са ги преместили в Карибския басейн. В резултат на това американската ударна мощ в Близкия изток в момента е значително по-малка, отколкото през юни.

Вижте в нашата галерия : Серия експлозии в Каракас: въздушни удари, извънредно положение и хаос в кадри

Какво военно присъствие имат САЩ в Близкия изток?

Въпреки преместването на военните кораби, САЩ все още поддържат широка мрежа от военни обекти, постоянни и временни, на поне 19 места в Близкия изток. Това не се е променило между юни и сега.

От тях осем са постоянни бази в Бахрейн, Египет, Ирак, Йордания, Кувейт, Катар, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства.

Според неназовани дипломати, цитирани от агенция "Ройтерс", на част от персонала е било наредено да напусне американската база "Ал Удейд" в Катар до сряда, но причината остава неясна. "Ал Удейд" е най-голямата американска база в Близкия изток и в нея са разположени около 10 000 военнослужещи. По време на 12-дневната война Иран извърши атака срещу базата.

"Това е промяна в разположението, а не евакуация", каза един от дипломатите пред "Ройтерс", като добави, че не е наясно с конкретна причина за хода.

Това се случва след като американски стелт бомбардировачи Б-2 хвърлиха 14 противобункерни бомби върху поне два ирански ядрени обекта. САЩ все още разполагат с военния капацитет да направят това.

Източник: БТА

Може ли САЩ да се насочат към ръководството на Иран?

"Тръмп предпочита кратки, решителни операции с минимален риск за американските войски", каза пред "Ал Джазира" Шахрам Акбарзаде, професор по политика на Близкия изток и Централна Азия в университета "Дикин" в Австралия.

Той посочи неотдавнашното отвличане на Мадуро от Венецуела и убийството на Касем Солеймани, ръководител на елитните сили "Кудс" на Корпуса на стражите на ислямската революция, при американски удар с дрон в Багдад през 2020 г.

"Знаем точно къде се крие така нареченият "върховен лидер", написа Тръмп в публикация в Truth Social през юни, визирайки аятолах Али Хаменей.

"Той е лесна мишена, но е в безопасност там, няма да го премахнем (убием!), поне засега. Но не искаме ракети да се изстрелват по цивилни или американски войници. Търпението ни се изчерпва."

Акбарзаде каза, че след като Тръмп вече е намекнал, че може да ликвидира иранския върховен лидер, това остава възможност, но той ще трябва "да бъде подготвен за неизбежния ответен удар".

"Ако върховният лидер бъде елиминиран в опит за обезглавяване на ислямския режим, Корпусът на стражите на ислямската революция е най-вероятният играч, който ще запълни вакуума и ще поеме контрола. Това не би било добър изход за САЩ и подозирам, че администрацията на Тръмп е наясно с тази възможност", каза той. По думите му е малко вероятно обществената подкрепа да се обърне към властта, ако върховният лидер бъде атакуван, тъй като духовният режим е непопулярен.

Ако Корпусът на стражите на ислямската революция поеме властта, Иран вероятно ще премине от теократична република към открито военно управление, каза Акбарзаде. Това би било още по-враждебно настроено към Вашингтон и по-склонно да отвърне на американски удар.

Експерти смятат, че е малко вероятно САЩ да извършат операция в Иран, подобна на тази във Венецуела, която доведе до отвличането на Мадуро.

"Логистиката на подобна операция в Иран е твърде сложна. Разстоянието, което американските хеликоптери трябва да изминат, е много по-голямо, а иранската сигурност вече е в повишена готовност, в случай че Тръмп се опита да направи нещо подобно", каза Акбарзаде.

"Иран може да смята, че САЩ се надяват, че целенасочен удар ще елиминира върховния лидер или няколко ключови фигури, а след това Вашингтон ще се опита да принуди останалото от Ислямската република да направи това, което лидерът отказва по ядрените или ракетните въпроси", каза Вали Наср, професор по международни отношения и близкоизточни изследвания в университета "Джонс Хопкинс".

"Тяхното тълкуване на Венецуела е, че САЩ искат да променят правилата на играта в Иран, но не са на път да нахлуят с войски, нито непременно търсят смяна на режима и изграждане на нация от типа на Ирак или Афганистан."

Източник: Getty Images

Възможна ли е сухопътна инвазия?

Експертите смятат, че е малко вероятно Вашингтон да изпрати войски в Иран.

"Тръмп не е строител на нации. Той не вярва в дългосрочни ангажименти или изграждане на демокрация. Да не забравяме, че той се отказа от Афганистан. Затова няма да се ангажира с изпращане на войски на терен в Иран. Това е просто твърде скъпо", каза Акбарзаде.

При управлението на Тръмп САЩ решително се насочиха към прекратяване на дългата си война в Афганистан, започнала през 2001 г.

През 2020 г., по време на първия мандат на Тръмп, американски представители и делегация на талибаните подписаха в Катар споразумението от Доха след месеци преговори, с което се сложи край на войната. Реалното изтегляне на войските се осъществи през 2021 г., по време на президентството на Джо Байдън.