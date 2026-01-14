Свят

Кървава равносметка: Броят на убитите при протестите в Иран е надхвърлил 2 500

САЩ ще действат "много категорично", ако иранските власти започнат да екзекутират демонстранти, предупреди на този фон президентът Доналд Тръмп

14 януари 2026, 08:21
26-годишен иранец, арестуван по време на протестите, е първият осъден на смърт

Украинска атака с дронове нанесе щети в Ростов на Дон

Смъртоносен инцидент в Тайланд: кран смачка влак, над 20 загинали“

Датският външен министър - в Белия дом за преговори за Гренландия

Тръмп към иранците: Превземете държавните институции, помощта е на път!

Ключови въпроси около фаталната стрелба от ICE агент в Минеаполис

Как Марко Рубио стана от

Заледени писти затвориха летището във Виена, нарушени са полети в Прага

Б роят на убитите при протестите в Иран е надхвърлил 2500, обяви базирана в САЩ новинарска агенция, цитирана от Асошиейтед прес.

"Хюман Райтс Активистс" съобщиха вчера местно време, че за повече от две седмици демонстрации са загинали 2571 души.

Броят на убитите при протестите в Иран надхвърли 500

Тези данни не са проверени по независим път. Те обаче означават рязък ръст на жертвите през последните дни.

Само преди два дни активистката новинарска агенция съобщи, че убитите са над 500. Вчера броят на жертвите надхвърли по нейни данни 2 хиляди.

Групата разчита на мрежа от активисти в Иран за своите данни, които бяха точни при предишни безредици, посочва АП.

Броят на жертвите при протестите в Иран расте

Числото 2571 е по-голямо от броя на жертвите при вълни от протести в страната през последните десетилетия и ситуацията сега напомня за хаоса около Ислямската революция в през 1979 г., отбелязва Асошиейтед прес.

Показателно е, че иранската държавна телевизия за първи път призна вчера за голям брой смъртни случаи. 

Ужасът в Иран: Колко са жертвите от началото на протестите

"Хюман Райтс Активистс" обяви още, че от началото на протестите в Иран са били задържани над 18 100 души.

Междувременно Съединените щати призоваха своите граждани да напуснат Иран, предаде Ройтерс.

Предупреждението бе отправено на фона на големите антиправителствени протести в Ислямската република, при които според активисти са били убити над 2 хиляди души.

Съединените щати ще действат "много категорично", ако иранските власти екзекутират хора, предупреди президентът Доналд Тръмп. В отговор иранските власти обвиниха Тръмп, че търси претекст за военна намеса в страната.

На този фон виртуалната посолство на САЩ в Техеран призова американците "да напуснат Иран сега". 

"Обмислете заминаване от Иран по суша за Турция или Армения, ако е безопасно да го направите", се казва в известието.

Източник: БТА/Николай Станоев    
иран протести
Късо съединение предизвика пожар в дом за възрастни хора в Кюстендил

Президентът връчи втория мандат на ПП-ДБ, те го върнаха

Празник е! Какъв ритуал се прави сутринта и кой има имен ден днес

Омбудсманът и КЗП въвеждат „бърза писта“ за жалби на гражданите, свързани с еврото

Предлагат 80 евро такса за регистрация на домоуправител

Котешките лакомства и награди: какво трябва да знаете?

<p>14 януари: Умира принцът, обвинен, че е Джак Изкормвача</p>
Празник е! Какъв ритуал се прави сутринта и кой има имен ден днес
<p>След мразовитите дни идва затопляне, но за кратко</p>
Какво се случва с тялото ви, ако ядете чесън всеки ден (и как да премахнете лошия дъх)
