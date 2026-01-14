Кървава равносметка: Броят на убитите при протестите в Иран е надхвърлил 2 500

Заледени писти затвориха летището във Виена, нарушени са полети в Прага

Б роят на убитите при протестите в Иран е надхвърлил 2500, обяви базирана в САЩ новинарска агенция, цитирана от Асошиейтед прес.

"Хюман Райтс Активистс" съобщиха вчера местно време, че за повече от две седмици демонстрации са загинали 2571 души.

Броят на убитите при протестите в Иран надхвърли 500

Тези данни не са проверени по независим път. Те обаче означават рязък ръст на жертвите през последните дни.

Само преди два дни активистката новинарска агенция съобщи, че убитите са над 500. Вчера броят на жертвите надхвърли по нейни данни 2 хиляди.

Групата разчита на мрежа от активисти в Иран за своите данни, които бяха точни при предишни безредици, посочва АП.

Броят на жертвите при протестите в Иран расте

Числото 2571 е по-голямо от броя на жертвите при вълни от протести в страната през последните десетилетия и ситуацията сега напомня за хаоса около Ислямската революция в през 1979 г., отбелязва Асошиейтед прес.

Показателно е, че иранската държавна телевизия за първи път призна вчера за голям брой смъртни случаи.

Ужасът в Иран: Колко са жертвите от началото на протестите

"Хюман Райтс Активистс" обяви още, че от началото на протестите в Иран са били задържани над 18 100 души.

Междувременно Съединените щати призоваха своите граждани да напуснат Иран, предаде Ройтерс.

Предупреждението бе отправено на фона на големите антиправителствени протести в Ислямската република, при които според активисти са били убити над 2 хиляди души.

Съединените щати ще действат "много категорично", ако иранските власти екзекутират хора, предупреди президентът Доналд Тръмп. В отговор иранските власти обвиниха Тръмп, че търси претекст за военна намеса в страната.

На този фон виртуалната посолство на САЩ в Техеран призова американците "да напуснат Иран сега".

"Обмислете заминаване от Иран по суша за Турция или Армения, ако е безопасно да го направите", се казва в известието.