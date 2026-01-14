Свят

Въпросите, които Тръмп трябва да зададе, преди да удари Иран

Тръмп продължава да създава нови червени линии, след като иранските лидери пренебрегнаха предишното му предупреждение, че ако те започнат да стрелят, той също ще го направи

14 януари 2026, 13:40
Въпросите, които Тръмп трябва да зададе, преди да удари Иран
Източник: Getty Images

П резидентът Доналд Тръмп изглежда се убеждава сам да отвори съдбовна нова глава в ожесточеното противопоставяне на Америка с Иранската ислямска република, предаде CNN

Обосновката за американски военни удари в помощ на иранските протестиращи в кризисен момент за теократичния режим става все по-належаща и убедителна с всеки час.

Тръмп продължава да създава нови червени линии, след като иранските лидери пренебрегнаха предишното му предупреждение, че ако те започнат да стрелят, той също ще го направи. Президентът предупреди във вторник в интервю за CBS News, че ако Иран екзекутира протестиращи по план, той ще предприеме „силни действия“. Това не заключва американски военен отговор. Но всякакви бойни операции, които изглеждат само символични, биха могли да подкопаят авторитета му да сдържа Техеран.

„Президентът каза на иранския народ, че помощта е на път. И следователно, мисля, че президентът е длъжен да предприеме някакви действия тук“, каза Леон Панета пред CNN News Central във вторник, 13 януари. Бившият министър на отбраната на САЩ и директор на ЦРУ не уточни необходимостта от пълномащабна военна атака. Но добави: „Мисля, че доверието в Съединените щати в момента изисква Съединените щати да направят нещо, за да покажат подкрепа за протестиращите.“

Хуманитарният аргумент за действие също нараства. Информационното затъмнение все още прикрива пълния ужас на авторитарните репресии. Но появяващите се кадри предполагат клане. Според съобщенията 2400 души са мъртви. Ако режимът оцелее, мнозина ще преоценят силните външни играчи, които са стояли и гледали.

Многократните предупреждения на Тръмп може също да са повишили очакванията сред протестиращите, рискуващи живота си. Президент, който наскоро каза, че единственото ограничение на властта му в чужбина е неговата „моралност“, може да възприеме морално задължение да действа.

„Днес преброих, че в седем случая през последните две седмици президентът Тръмп е заплашвал да предприеме военни действия срещу Иран, ако той убие мирни протестиращи“, каза Карим Саджадпур, един от най-известните експерти по Иран, базирани в САЩ, пред Ерин Бърнет от CNN. „Това беше преди над 2000 смъртни случая… Наистина мисля, че мнозина взеха думите му на сериозно и се надяват, най-малкото, на американски щит, който да им помогне да се защитят срещу този много брутален режим“, каза Саджадпур от Фондация Карнеги за международен мир.

Възможност за край на репресивен режим

Има съблазнителни стратегически причини, поради които Тръмп може да се опита да даде тласък на историята.

  •  Духовната диктатура на Иран рядко е била толкова слаба, както у дома, така и в чужбина. Мъчителните икономически затруднения означават, че тя се бори с основната задача да изхранва народа си. Отчаянието е мощна организираща сила за протестиращите.
  • Върховният лидер аятолах Али Хаменей е на 86 години и се развива дестабилизираща драма с наследяването, отделна от неотдавнашните безредици, което повдига възможността за нова политическа зора.
  • Значителен брой от висшите лидери на Иран и висшите военни и разузнавателни ръководители бяха унищожени по време на 12-дневната война на Израел с Иран миналата година.
  • А война на множество фронтове след атаките на Хамас срещу Израел на 7 октомври 2023 г. осакати регионалното влияние на Иран и капацитета му да отвърне на Израел или на американските регионални бази в отмъщение за военни действия на САЩ.

И така, защо Съединените щати да не се възползват от шанса да сложат край на режим, който е убил хиляди американци, включително при бомбардировката на посолството в Бейрут през 1983 г. от негови пълномощници и от милиции, които години наред нападаха американски войници в Ирак?

Близък изток, освободен от дестабилизиращото влияние на ислямския режим, би направил Израел по-безопасен и би насърчил визията на Тръмп за богат, мирен и интегриран регион, която той изложи миналата година в Саудитска Арабия.

Президент, който се гордее със своята смелост и пренебрегване на границите, които предишни президенти си налагаха, трябва да е силно изкушен да поеме този риск.

В крайна сметка, той е в серия от успехи и е придобил вкус към действията. Той току-що е извършил дръзка американска военна операция, която е извела венецуелския диктатор Николас Мадуро от леглото му без американски бойни жертви. Той обича да си спомня невидимата бомбардировка по целия свят, която сериозно повреди ядрените обекти на Иран миналата година.

Тръмп също така чува от ястребите си приятели, че величието го призовава. „Това е моментът на Роналд Рейгън за президента Тръмп на стероиди“, написа републиканецът от Южна Каролина Линдзи Греъм в X. „(Иран) ще бъде неговият Берлински момент хиляда пъти.“

Малко вероятно е да бъде толкова лесно, колкото във Венецуела

Тръмп се срещна с висши служители по националната сигурност от администрацията във вторник след пътуване до Мичиган. Запитан какво ще направи по отношение на Иран, президентът, с бяла бейзболна шапка с надпис USA, остави всички в догадки. „Не мога да ви кажа това. Знам точно какво ще бъде.“

В крайна сметка президентските заплахи трябва да бъдат подкрепени с използване на сила, ако бъдещата войнственост трябва да означава нещо. Много бивши служители и чуждестранни дипломати стигнаха до заключението, че неуспехът на президента Барак Обама да наложи своята червена линия срещу използването на химически оръжия от Сирия през 2013 г. е насърчил противниците на САЩ, включително Русия в нейната агресия в Украйна и Сирия.

Но историята отеква с лоши поличби.

Обосновките за военни интервенции на САЩ от Виетнам до Ирак и Афганистан до Либия често изглеждаха разумни от Вашингтон. Но светът и враговете на САЩ имат своя собствена дума. А последиците от използването на американска сила рядко са толкова чисти, колкото очакват президентите. Тръмп знае това по-добре от всеки – той вероятно никога нямаше да стане президент, ако не беше изтощението на американците от вечните войни в Ирак и Афганистан.

Тази прокълната история поставя два въпроса, на които не се обръща много внимание във Вашингтон, който отново преживява военна треска.

  • Има ли основателна причина да се смята, че нови американски удари по Иран биха помогнали на протестиращите и биха подпомогнали надеждите им за сриване на режима?
  • Или биха могли да засилят обратната реакция срещу контрареволюцията?

Предишни администрации се бориха с тази дилема.

По време на протестите от Зеленото движение в Иран през 2009 г. тогавашният президент Обама действа предпазливо – ядосвайки критиците от Републиканската партия – защото искаше да избегне даването на извинение на иранските власти за бруталност. Той призова за свобода на словото, несъгласие и демократичен процес. Но той също така каза: „Иранците трябва да вземат решения кой ще бъдат лидерите на Иран.“ Той добави, че иска „да избегне Съединените щати да бъдат проблемът в Иран“ и да се превърнат в „удобна политическа топка“.

Президентите, както и всички ние, не могат да знаят точно как ще се развият техните решения. В ретроспекция Обама съжалява. Той каза в подкаста „Pod Save America“ през 2022 г., че „всеки път, когато виждаме проблясък, искрица надежда, хора, жадуващи за свобода, мисля, че трябва да го посочим. Трябва да го осветлим. Трябва да изразим солидарност с него.“

44-ият президент не предлагаше да предприеме военни удари – това беше немислимо, тъй като САЩ бяха затънали в блатото на Ирак и Афганистан. Но президентите имат много други възможности.

„Никога не знаеш“

Тръмп, със своя директен език, любов към заплахите и отвращение към детайлите, често изостря повърхностността във вашингтонските дебати.

Ситуацията в Иран е изключително сложна. Той не може просто да бомбардира Иран до демокрация. Той може дори да не успее да нанесе достатъчно щети, за да защити демонстрантите. Кибератаките биха могли да осуетят капацитета за командване и контрол на силите за сигурност на режима. Но може ли американската въздушна мощ наистина да спаси протестиращи, които биват застрелвани по улиците от вътрешните сили за сигурност Басидж, натоварени да налагат теократичното управление?

Дръзката операция на специалните части във Венецуела, която отстрани Мадуро, едва ли ще се повтори в Иран, където рисковете от вкарване на американски персонал при удар за обезглавяване на режима изглеждат прекалено високи. Американски или израелски ракетни или дрон удари биха могли да свършат работа. Но изкореняването на иранските религиозни лидери може просто да даде власт на твърдолинеен светски диктатор.

Въпреки внезапната известност на дисидента в изгнание Реза Пахлави – наследникът на последния шах на Иран, който беше свален при Ислямската революция през 1979 г. – има малко признаци за надеждни опозиционни сили в Иран, които биха могли да ръководят преход. А десетилетията на намеса на империалистически сили като Великобритания, Русия и САЩ в Иран показват, че външни играчи не могат да чертаят бъдещето му.

Иран, за разлика от много близкоизточни държави, не е творение на колониални картографи. Неговата трайна персийска цивилизация и национална идентичност може да го пощадят от агонията на сирийското разпадане. Но разпадането на властта е възможно, ако бъде свален режим, който управлява репресивно от 1979 г. Всякакви последващи бежански потоци и нестабилност не биха били посрещнати добре от американските регионални съюзници, колкото и да приветстват краха на шиитския революционен режим.

След това е въпросът за капацитета на САЩ. Военноморските сили са претоварени от огромната армада, която Тръмп е разположил край Венецуела. Много военни самолети са разположени в американски бази в Близкия изток. Но според нестопанската организация US Naval Institute, най-близката ударна група самолетоносачи е с USS Abraham Lincoln в Южнокитайско море.

Справедливо е също така да се запитаме колко много може да поеме една администрация. Тръмп току-що залови Мадуро, диктатор от Западното полукълбо; той изисква САЩ да придобият собственост върху Гренландия; той трябва да управлява Газа съгласно своя мирен план Израел-Хамас. Белият дом обича зрелищни външнополитически победи, но изглежда му липсва проследяване докрай.

Налице е и замайващо противоречие в това, че Тръмп очевидно настоява за демокрация в Иран, докато изтласква демократичната опозиция в Каракас на заден план, след като свали Мадуро. И все пак скорошната история и тежестта на неговата реторика предполагат, че той може да счете за невъзможно да отрече любовта си към действието.

Но той би поел още един огромен риск.

Репортер попита президента във вторник дали може да е сигурен, че американските въздушни удари ще защитят протестиращите. „Е, никога не знаеш, нали“, отговори той.

„Засега постиженията ми са отлични, но никога не знаеш.“

Източник: CNN    
Напрежение САЩ Иран Протести в Иран Военна намеса Доналд Тръмп Смяна на режима Ирански режим Червени линии Хуманитарни действия Близкоизточна политика Рискове от конфликт
